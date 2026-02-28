CARLSBERG推出英國手語版《你永遠不會獨行》，讓每位球迷都能投入比賽日的熾熱氣氛

Carlsberg的研究發現，足球運動在包容文化方面存在明顯缺口，多達 81% 的失聰及聽障球迷雖然渴望融入比賽日的打氣聲中，但卻有心無力。 無障礙措施的缺乏，令球迷感到孤立，74% 受影響的人士感覺自己無法融入球場氣氛之中。

當錯過群眾的震天歡呼和齊聲高歌，這些球迷往往無法體驗到現場賽事特有的歸屬情誼與情緒高漲的時刻。

95% 的失聰及聽障球迷坦言在酒吧或球迷專區會感到被孤立，因而降低了入場觀戰的意欲，由此可見改變已是刻不容緩。 Carlsberg致力在 2 月 28 日的賽事結束後，長遠推動足球運動的無障礙發展，讓更多人能夠感受頂級賽事的魅力。

Carlsberg及利物浦足球會承諾，對韋斯咸一役後的所有男、女子隊主場賽事，均會提供英國手語傳譯服務。 這批「球迷傳譯員」將肩負起傳譯賽前評述及《你永遠不會獨行》的重任，更期望來季能進一步拓展職能，確保失聰及聽障球迷緊貼賽事脈搏。

為了消除失聰及聽障球迷在比賽日遇到的障礙，Carlsberg亦著手培訓利物浦足球會酒吧員工學習基本手語，並為全球各地的利物浦足球會球迷酒吧員工提供手語訓練，包括默西賽德郡 16 間 Greene King Sport 酒吧的指定員工。

此舉正好體現出Carlsberg的核心信念：足球的力量，源自萬眾一心的激情。 Carlsberg全球品牌總監 Lynsey Woods 表示：「足球的一大魅力，在於萬眾一心的吶喊與真情流露，那份不由自主爆發的喜悅。 這種歸屬感，將數百萬人的心緊緊相連。」

「然而，唯有當每個人都能參與其中，這份激情才算是真正的集體擁有。 作為利物浦足球會 30 多年來的合作夥伴，我們一直並肩同行，矢志為球迷帶來絕佳體驗，並設法為被忽略的球迷清除障礙。 將手語帶進晏菲路球場的核心地帶，我們不僅是在教導手語，更是實踐承諾，為所有紅軍的忠實球迷，構建更包容、更可達的足球世界。」

利物浦足球會影響力總監 Rishi Jain 補充道：「能與Carlsberg攜手合作令我們感到相當自豪，落實這項充分體現《你永遠不會獨行》精神的計劃。

在晏菲路球場教導球迷以英國手語演繹會歌，是我們對一眾失聰及聽障支持者的心意，讓其能夠真正融入比賽日的熱烈氣氛之中。

我們長期承諾提供英國手語傳譯服務，並推動更廣泛的球迷共融，這是我們『紅軍齊心』策略的核心，目標是打造人人參與、兼容並蓄的球會。這項計劃能在我們 2025/26 球季的『紅軍齊心』指定賽事中啟動，意義深遠。」

