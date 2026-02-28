CARLSBERG GIBT JEDEM FAN DAS GEFÜHL, TEIL DES SPIELTAGS ZU SEIN, MIT DER BSL-INTERPRETATION VON „YOU'LL NEVER WALK ALONE"

COPENHAGEN, Dänemark, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg und sein langjähriger Partner, der Liverpool FC (LFC), unternehmen einen bedeutenden Schritt, um sicherzustellen, dass die elektrisierende Atmosphäre des Anfield-Stadions für jeden Fan zugänglich ist.

Carlsberg hat erkannt, dass zu viele Fans an Spieltagen außen vor bleiben, und hat mit dem LFC und der British Deaf Association (BDA) zusammengearbeitet, um den Fans in Anfield beizubringen, „You'll Never Walk Alone" in britischer Gebärdensprache (BSL) zu singen. Diese Initiative verwandelt die ikonische Hymne in ein wahrhaft inklusives Erlebnis während des West-Ham-Spiels am 28. Februar, das als offizielles „Red Together"-Spiel des Clubs anerkannt ist und das Engagement des Clubs für Gleichheit, Vielfalt und Inklusion feiert.

Untersuchungen von Carlsberg zeigen, dass es im Fußball eine erhebliche Inklusionslücke gibt: 81 % der gehörlosen und schwerhörigen Fans würden gerne an den Gesängen am Spieltag teilnehmen, fühlen sich aber nicht in der Lage, dies zu tun. Dieser Mangel an Zugänglichkeit führt zu einem Gefühl der Isolation: 74 % der Betroffenen fühlen sich von der Stadionatmosphäre abgekoppelt.

Durch das Fehlen des Gebrülls der Menge und des kollektiven Gesangs werden diese Personen häufig der Kameradschaft und der emotionalen Höhepunkte beraubt, die das Live-Sporterlebnis ausmachen.

95 % der gehörlosen und schwerhörigen Fans geben an, dass sie sich in Kneipen und Fanzonen ausgegrenzt fühlen, was sie davon abhält, Live-Sportveranstaltungen zu besuchen; die Notwendigkeit einer Änderung ist also klar. Carlsberg setzt sich dafür ein, dass noch mehr Menschen Zugang zu den besten Fußballspielen haben, auch lange nach dem Schlusspfiff am 28. Februar.

Carlsberg und der LFC garantieren BSL-Dolmetscher bei jedem Heimspiel der Männer und Frauen nach dem West Ham-Spiel. Als „Fan-Dolmetscher" werden sie die Kommentare vor dem Spiel und „You'll Never Walk Alone" gebärden und hoffen, ihre Rolle in der nächsten Saison weiter ausbauen zu können, damit die gehörlosen und schwerhörigen Fans diese wichtigen Elemente des Spiels nicht verpassen.

Um der Ausgrenzung gehörloser und schwerhöriger Fans während der Spiele entgegenzuwirken, schult Carlsberg das LFC-Barpersonal in der Gebärdensprache und bietet Gebärdensprachtraining für Mitarbeiter in LFC-Fanbars und -Pubs auf der ganzen Welt an, darunter auch für ausgewählte Pub-Teammitglieder in 16 Greene King Sport Pubs in Merseyside.

Dieses Werk steht für den Grundsatz von Carlsberg, dass die Kraft des Fußballs in seiner kollektiven Leidenschaft liegt. „Einer der schönsten Aspekte des Fußballs ist das gemeinsame Gebrüll und die rohen Emotionen, die spontane Explosion der Freude. Sie schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit, das Millionen von Menschen verbindet", so Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg.

„Das ist aber nur dann wirklich kollektiv, wenn alle Zugang dazu haben. Als stolzer Partner des FC Liverpool seit über 30 Jahren arbeiten wir zusammen, um sicherzustellen, dass die Fans die besten Erlebnisse haben - und helfen dabei, die Barrieren für diejenigen zu beseitigen, die nicht dabei sind. Mit der Einführung der Gebärdensprache im Herzen von Anfield unterrichten wir nicht nur Gebärden, sondern setzen auch ein Zeichen für ein inklusiveres und zugänglicheres Spiel für alle, die in Rot spielen."

Rishi Jain, Director of Impact beim FC Liverpool, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Carlsberg eine Initiative ins Leben zu rufen, die all dem gerecht wird, was „You'll Never Walk Alone" bedeutet.

Indem wir den Fans in Anfield beibringen, die Hymne in britischer Gebärdensprache zu gebärden, geben wir unseren gehörlosen und schwerhörigen Fans etwas zurück und sorgen dafür, dass sie sich am Spieltag besser einbezogen fühlen.

Dieses langfristige Engagement für BSL-Dolmetscher und eine breitere Fan-Integration steht im Mittelpunkt unserer laufenden „Red Together"-Strategie, um unseren Verein für alle zugänglich und inklusiv zu machen, und seine Einführung während unseres speziellen 2025/26 Red Together-Spiels macht es besonders bedeutsam."

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2922863/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922862/Carlsberg_Group.jpg