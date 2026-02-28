Carlsberg、BSLによる「You'll Never Walk Alone」のパフォーマンスで、すべてのファンに試合日の一体感を届ける

コペンハーゲン、デンマーク, 2026年3月1日 /PRNewswire/ -- Carlsbergとその長年のパートナーですリバプールFC（LFC）は、アンフィールド・スタジアムの熱気あふれる雰囲気をすべてのサポーターが楽しめるようにするため、重要な一歩を踏み出します。

試合当日の体験から多くのファンが取り残されている現状を踏まえ、CarlsbergはリバプールFCおよび英国ろう者協会（BDA）と連携し、アンフィールドのファンに英国手話（BSL）による「You'll Never Walk Alone」のパフォーマンスを指導しました。この取り組みにより、象徴的な応援歌が2月28日のウェストハム戦において真に包括的な体験へと生まれ変わります。同試合はクラブ公式の「Red Together」マッチとして認定され、平等・多様性・包括性へのクラブの取り組みを称えるものです。

Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football. Speed Speed Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football.

Carlsbergの調査によると、サッカー界には深刻な参加格差が存在することが明らかになりまた。聴覚障害を持つファンの81％が試合日の応援歌に参加したいと望んでいるにもかかわらず、それができないと感じています。この利便性の欠如は孤立感をもたらし、影響を受けた人の74%がスタジアムの雰囲気から切り離されていると感じてます。

観衆の歓声や合唱を逃すことで、こうした人々はしばしば、スポーツ観戦の醍醐味である一体感や高揚感を味わう機会を奪われているのです。

聴覚障害者や難聴者のファンの 95% が、パブやファンゾーンで疎外感を感じ、スポーツの生観戦を控えていると認めており、変化の必要性は明らかです。Carlsbergは、2 月 28日の試合終了後も、より多くの観客に最高のサッカーをお届けできるよう尽力します。

CarlsbergとLFCは、ウェストハム戦後の男子と女子のホームゲームすべてにBSL通訳を配置することを保証しています。「ファン通訳者」と呼ばれる彼らは、試合前の解説や「You'll Never Walk Alone」を手話で伝える予定で、来シーズンはさらに役割を拡大し、聴覚障害のあるファンが試合のこれらの重要な要素を見逃さないようにしたいと考えています。

試合当日に聴覚障害のあるファンが直面する排除に対抗するため、Carlsbergは、LFCのバースタッフに基本的な手話の研修を行い、また、マージーサイドの16のグリーン・キング・スポーツ・パブの選ばれたパブチームメンバーを含む、世界中のLFCファンバーやパブのスタッフに手話の研修を提供しています。

この活動は、サッカーの力はその集団の情熱にあるというCarlsbergの基本理念を支持するものです。「サッカーの醍醐味のひとつは、歓声や生の感情を共有すること、喜びが自然に爆発することです。「Carlsbergは、何百万もの人々を結びつける帰属意識を生み出します」と、Carlsbergのグローバル・ブランド・ディレクターのLynsey Woodsは話します。

「しかし、これは誰もがアクセスできるようになって初めて、真の意味での集団となる。リバプールFCの30年以上にわたる誇り高きパートナーとして、私たちは、ファンに最高の体験をしてもらうために協力してきましました。参加できない人々の障壁を取り除く手伝いをしてきたのです。アンフィールドの中心に手話を導入することで、私たちは単なる手話の指導を行うだけでなく、熱狂的で揺るぎない忠誠心を持つすべての人々にとって、より包括的で参加しやすいサッカーへの取り組みを約束してしているのです」

リバプールFC、インパクト・ディレクターのRishi Jain氏は次のように付け加えました。「Carlsbergと協力して『You'll Never Walk Alone』の真髄を体現した取り組みを実現できることを誇りに思います。

アンフィールドのファンに英国手話による国歌斉唱を教えることで、ろう者や耳の不自由なサポーターに恩返しをし、彼らが試合観戦をより身近に感じられるようにしています。

BSL通訳とより幅広いサポーターの参加に対する長期的な取り組みは、クラブをすべての人が利用しやすく、参加できるようにするという私たちの継続的な『Red Together』戦略の中核を成しており、2025/26 Red Together専用試合中に開始されることは特に意義深いことです」

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2922863/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922862/Carlsberg_Group.jpg

SOURCE Carlsberg Group