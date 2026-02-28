Carlsberg hace que cada aficionado se sienta parte del día del partido con una versión de BSL de "You'll Never Walk Alone"

COPENHAGUE, Dinamarca, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg y su socio de larga trayectoria, el Liverpool FC (LFC), están dando un paso importante para garantizar que el vibrante ambiente del estadio de Anfield sea accesible para todos los aficionados.

Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football. Speed Speed Carlsberg and Liverpool FC bring fans together to sign the iconic anthem, You'll Never Walk Alone, in British Sign Language. Performed ahead of the Club's match against West Ham on Saturday 28th February, the moment kicks off the beginning of a long-term commitment to give fans more access to more of the best in football.

Reconociendo que demasiados aficionados se han quedado al margen de la experiencia del día del partido, Carlsberg colaboró con el LFC y la Asociación Británica de Sordos (BDA) para enseñar a los aficionados de Anfield a interpretar "You'll Never Walk Alone" en Lengua de Signos Británica (BSL). Esta iniciativa convierte el icónico himno en una experiencia verdaderamente inclusiva durante el partido contra el West Ham el 28 de febrero, reconocido como el partido oficial "Red Together" del Club, que celebra el compromiso del Club con la igualdad, la diversidad y la inclusión.

Un estudio de Carlsberg destaca una importante brecha de inclusión en el fútbol, ya que el 81% de los aficionados sordos o con dificultades auditivas desean participar en los cánticos del día del partido, pero se sienten incapaces de hacerlo. Esta falta de accesibilidad genera una sensación de aislamiento, y el 74% de los afectados se sienten desconectados del ambiente del estadio.

Al perderse el rugido de la multitud y los cánticos colectivos, estas personas se ven frecuentemente privadas de la camaradería y la emoción que definen la experiencia deportiva en vivo.

El 95% de los aficionados sordos o con dificultades auditivas admiten sentirse excluidos en pubs y zonas para aficionados, lo que les disuade de asistir a eventos deportivos en vivo, por lo que la necesidad de un cambio es evidente. Carlsberg se compromete a proporcionar mayor acceso a lo mejor del fútbol mucho después del pitido final del 28 de febrero.

Carlsberg y el LFC garantizan intérpretes de BSL en todos los partidos en casa de los equipos masculino y femenino después del encuentro contra el West Ham. Denominados "Intérpretes de los Aficionados", interpretarán los comentarios previos al partido y el lema "Nunca Caminarás Solo" con la esperanza de ampliar su función la próxima temporada, asegurando que los aficionados sordos o con dificultades auditivas no se pierdan estos elementos clave del juego.

Para combatir la exclusión a la que se enfrentan los aficionados sordos o con dificultades auditivas durante el día del partido, Carlsberg también está capacitando al personal del bar del LFC en lenguaje de signos básico y brindando formación en lenguaje de signos al personal en bares y pubs para aficionados del LFC en todo el mundo, incluidos miembros selectos del equipo del pub en 16 pubs Greene King Sport en Merseyside..

Esta labor defiende el principio fundamental de Carlsberg: el poder del fútbol reside en la pasión colectiva. "Una de las mejores partes del fútbol es el rugido compartido y la emoción pura, la explosión espontánea de alegría. Crea un sentimiento de pertenencia que une a millones de personas", declaró Lynsey Woods, directora Global de Marca de Carlsberg.

"Sin embargo, esto solo es verdaderamente colectivo cuando todos tienen acceso a él. Como orgullosos socios del Liverpool FC durante más de 30 años, hemos trabajado juntos para garantizar que los aficionados disfruten de las mejores experiencias, ayudando a eliminar las barreras para quienes se las pierden. Al introducir el lenguaje de señas en el corazón de Anfield, no solo estamos enseñando lenguaje de signos; estamos firmando nuestro compromiso con un fútbol más inclusivo y accesible para todos los que tienen sangre roja".

Rishi Jain, director de Impacto del Liverpool FC, añadió: "Junto con Carlsberg, nos enorgullece ofrecer una iniciativa que realmente cumple con todo lo que significa 'Nunca Caminarás Solo'".

"Al enseñar a los aficionados de Anfield a cantar el himno en Lengua de Signos Británica (BSL), estamos retribuyendo a nuestros aficionados sordos y con dificultades auditivas, asegurándonos de que se sientan más incluidos en la experiencia del partido".

"Este compromiso a largo plazo con los intérpretes de BSL y una mayor inclusión de los aficionados es fundamental en nuestra estrategia "Red Together" para que nuestro club sea accesible e inclusivo para todos, y su lanzamiento durante nuestro partido Red Together 2025/26 le da un significado especial".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2922863/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922862/Carlsberg_Group.jpg