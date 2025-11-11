Carta de amor de canetas Sheaffer para os fãs com a nova coleção Emily in Paris

Caneta icônica faz parceria com a série Hit para trazer elegância parisiense a cada palavra escrita

BANGALORE, Índia, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Sheaffer, lendária marca americana de instrumentos de escrita, sinônimo de inovação e artesanato atemporais, anunciou uma colaboração com a Paramount Consumer Products para a adorada série da Netflix, Emily in Paris, produzida pela Paramount Television Studios e pelo criador Darren Star. Lançada nesta temporada de férias, a coleção de edição limitada captura o espírito romântico do charme ambicioso de Paris e Emily Cooper por meio de instrumentos de escrita, cadernos e acessórios de couro de design requintado.

Iconic Pen Brand Partners with Hit Series to Bring Parisian Elegance to Every Written Word

A coleção Sheaffer x Emily in Paris convida os fãs a canalizar sua Emily Cooper interior com produtos lindamente trabalhados que celebram a arte da comunicação atenciosa. De canetas-tinteiro perfeitas para escrever cartões postais de Paris a diários ideais para capturar aventuras cotidianas, cada peça incorpora a estética sofisticada e a alegria de viver do espetáculo.

" Emily em Paris celebra a conexão, a criatividade e o poder das palavras; valores que estão no centro da Sheaffer há mais de um século", disse Nikhil Ranjan, CEO da Sheaffer. "Essa colaboração nos permite fundir nossa herança de escrita fina com o espírito moderno e vanguardista do programa. Estamos dando aos fãs as ferramentas para escrever sua própria história de amor parisiense, um toque elegante de cada vez."

A coleção apresenta instrumentos de escrita adornados com motivos parisienses, cadernos com detalhes ilustrados inspirados nas aventuras de Emily e sofisticados acessórios de couro, incluindo carteiras com chaveiro e estojos de passaporte. A paleta de design espelha a energia ousada do desfile com toques de rosa, preto clássico e ferragens douradas elegantes, essencialmente Emily.

A coleção Sheaffer x Emily em Paris estará disponível a partir de meados de novembro em revendedores selecionados em todo o mundo e online em Sheaffer.com .

SOBRE A SHEAFFER

Por mais de um século, a Sheaffer tem sido um símbolo de artesanato refinado e luxo atemporal. Celebrada por conhecedores em todo o mundo, cada caneta Sheaffer une a arte da herança com a sofisticação moderna, um emblema de confiança, criatividade e distinção. Das mãos de visionários às vitrines de colecionadores, Sheaffer transforma a escrita em uma experiência de prestígio e propósito. Em uma era de impressões digitais fugazes, a Sheaffer permanece como a marca da permanência, um ícone global onde a inovação encontra o legado, e cada linha se torna uma expressão duradoura de elegância.

Facebook | Instagram | Youtube

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812861/Sheaffer_Emily_in_Paris.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2812860/Sheaffer_and_Emily_in_Paris_Logo.jpg

FONTE Sheaffer