Carta de amor a los fans de Sheaffer Pen con la nueva colección Emily in Paris

La icónica marca de bolígrafos se asocia con Hit Series para aportar elegancia parisina a cada palabra escrita

BANGALORE, India, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sheaffer, la legendaria marca estadounidense de instrumentos de escritura sinónimo de innovación y artesanía atemporales, anunció una colaboración con Paramount Consumer Products para la querida serie de Netflix, Emily in Paris, producida por Paramount Television Studios y el creador Darren Star. Al lanzar esta temporada navideña, la colección de edición limitada captura el espíritu romántico del ambicioso encanto de París y Emily Cooper a través de instrumentos de escritura, cuadernos y accesorios de cuero exquisitamente diseñados.

La colección Sheaffer x Emily in Paris invita a los fanáticos a canalizar su Emily Cooper interior con productos bellamente elaborados que celebran el arte de la comunicación reflexiva. Desde plumas estilográficas perfectas para escribir postales de París hasta diarios ideales para capturar aventuras cotidianas, cada pieza encarna la estética sofisticada y la alegría de vivir del espectáculo.

" Emily en París celebra la conexión, la creatividad y el poder de las palabras; valores que han estado en el corazón de Sheaffer durante más de un siglo", dijo Nikhil Ranjan, CEO de Sheaffer. "Esta colaboración nos permite fusionar nuestra herencia de buena escritura con el espíritu moderno y vanguardista del espectáculo. Estamos dando a los fanáticos las herramientas para escribir su propia historia de amor parisina, un trazo elegante a la vez ".

La colección presenta instrumentos de escritura adornados con motivos parisinos, cuadernos con detalles ilustrados inspirados en las aventuras de Emily y sofisticados accesorios de cuero que incluyen billeteras con llaveros y estuches para pasaportes. La paleta de diseño refleja la energía audaz del espectáculo con toques de rosa, acentos negros clásicos y elegantes herrajes dorados, la quintaesencia de Emily.

La colección Sheaffer x Emily in Paris estará disponible a partir de mediados de noviembre en minoristas seleccionados de todo el mundo y en línea en Sheaffer.com .

ACERCA DE SHEAFFER

Durante más de un siglo, Sheaffer ha sido un símbolo de artesanía refinada y lujo atemporal. Celebrado por conocedores de todo el mundo, cada pluma Sheaffer une el arte de la herencia con la sofisticación moderna, un emblema de confianza, creatividad y distinción. Desde las manos de visionarios hasta vitrinas de coleccionistas, Sheaffer transforma la escritura en una experiencia de prestigio y propósito. En una era de impresiones digitales fugaces, Sheaffer perdura como la marca de la permanencia, un ícono global donde la innovación se encuentra con el legado, y cada línea se convierte en una expresión duradera de elegancia.

FUENTE Sheaffer