Sheaffer schreibt Liebesbrief an Fans mit neuer Emily in Paris Kollektion

Ikonische Stiftmarke kooperiert mit Hit-Serie und bringt Pariser Eleganz in jedes geschriebene Wort

BANGALORE, Indien, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Sheaffer, die legendäre amerikanische Schreibgerätemarke, die für zeitlose Innovation und Handwerkskunst steht, kündigte eine Zusammenarbeit mit Paramount Consumer Products für die beliebte Netflix-Serie Emily in Paris an, die von Paramount Television Studios und Schöpfer Darren Star produziert wird. Die limitierte Kollektion, die in dieser Weihnachtssaison auf den Markt kommt, fängt den romantischen Geist von Paris und den ehrgeizigen Charme von Emily Cooper durch exquisit gestaltete Schreibgeräte, Notizbücher und Lederaccessoires ein.

Die Kollektion Sheaffer x Emily in Paris lädt Fans dazu ein, ihre innere Emily Cooper mit wunderschön gestalteten Produkten zu feiern, die die Kunst der durchdachten Kommunikation zelebrieren. Von Füllfederhaltern, die sich perfekt zum Schreiben von Postkarten aus Paris eignen, bis hin zu Tagebüchern, die sich ideal zum Festhalten von Abenteuern im Alltag eignen, verkörpert jedes Stück die anspruchsvolle Ästhetik und Lebensfreude der Ausstellung.

"Emily in Paris zelebriert Verbindung, Kreativität und die Macht der Worte; Werte, die seit über einem Jahrhundert das Herzstück von Sheaffer sind", sagte Nikhil Ranjan, CEO - Sheaffer. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser Erbe des guten Schreibens mit dem modernen, modebewussten Geist der Show zu verbinden. Wir geben den Fans das Werkzeug in die Hand, um ihre eigene Pariser Liebesgeschichte zu schreiben, einen eleganten Strich nach dem anderen".

Die Kollektion umfasst Schreibgeräte mit Pariser Motiven, Notizbücher mit illustrierten Details, die von Emilys Abenteuern inspiriert sind, und raffinierte Lederaccessoires wie Brieftaschen mit Schlüsselanhänger und Reisepassetuis. Die Designpalette spiegelt die kühne Energie der Show mit rosa Farbtupfern, klassischen schwarzen Akzenten und eleganten goldenen Beschlägen wider - ganz im Sinne von Emily.

Die Sheaffer x Emily in Paris Kollektion wird ab Mitte November bei ausgewählten Händlern weltweit und online unter Sheaffer.com erhältlich sein.

ÜBER SHEAFFER

Seit über einem Jahrhundert steht Sheaffer als Symbol für raffinierte Handwerkskunst und zeitlosen Luxus. Von Kennern auf der ganzen Welt gefeiert, vereint jedes Sheaffer Schreibgerät traditionelle Handwerkskunst mit moderner Raffinesse und ist ein Symbol für Vertrauen, Kreativität und Unterscheidungskraft. Von den Händen der Visionäre bis hin zu den Vitrinen der Sammler verwandelt Sheaffer das Schreiben in ein Erlebnis von Prestige und Sinn. In einem Zeitalter flüchtiger digitaler Eindrücke ist Sheaffer ein Zeichen der Beständigkeit, eine globale Ikone, bei der Innovation auf Tradition trifft und jede Linie zu einem dauerhaften Ausdruck von Eleganz wird.

