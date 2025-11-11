Sheaffer、ファンへのラブレター - 新作エミリー・イン・パリコレクションを発表

Iconic ペンブランドがHit Series と提携し、あらゆる言葉にパリの優雅さをもたらす

インド、バンガロール, 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 時代を超えたイノベーションと職人技の代名詞である伝説的なアメリカの筆記具ブランド、Sheafferは、Paramount Television StudiosとクリエーターのDarren Starが制作したNetflixの人気シリーズエミリー・イン・パリでParamount Consumer Productsとコラボレーションすると発表した。今ホリデーシーズンに発売される限定コレクションは、パリのロマンティックな雰囲気と Emily Cooper の野心的な魅力を、精巧にデザインされた筆記具、ノート、レザーアクセサリーを通じて表現しています。

Sheaffer x エミリー・イン・パリコレクションは、ファンが Emily Cooper の内面を体現できるよう、美しく作られた製品を通じて、思慮深いコミュニケーションの芸術を祝福します。パリからの絵葉書を書くのに最適な万年筆から、日々の冒険を記録するのに最適な日記帳まで、それぞれの作品がショーの洗練された美学と生きる喜びを体現しています。

エミリー・イン・パリはつながり、創造性、言葉の力を祝福しています。これらの価値観は、Sheaffer が100年以上にわたり大切にしてきたものです」と Nikhil Ranjan、CEO - Sheafferは述べています。「このコラボレーションにより、私たちの卓越した筆記具の伝統と、シリーズの現代的でファッション先進的な精神を融合させることができます。ファンが一筆一筆で自分自身のパリのラブストーリーを綴るための道具を提供しています。」

このコレクションには、パリのモチーフで装飾された筆記具、Emily の冒険に触発されたイラスト入りのノート、そしてキー・フォブ付きウォレットやパスポートケースなどの洗練されたレザーアクセサリーが含まれています。デザインパレットは、シリーズの大胆なエネルギーを反映しており、ピンクのアクセント、クラシックなブラックの装飾、エレガントなゴールドのハードウェアが取り入れられ、まさに Emily らしさを表現しています。

Sheaffer x エミリー・イン・パリ コレクションは、11月中旬より、世界の一部の小売店および Sheaffer.com オンラインストアで購入可能です。

SHEAFFER について

Sheaffer は100年以上にわたり、洗練された職人技と時代を超えたラグジュアリーの象徴として存在しています。世界中の愛好家に称賛される Sheaffer の各ペンは、伝統的な技と現代的な洗練を融合させ、自信、創造性、卓越性の象徴となっています。ビジョナリーの手からコレクターのショーケースまで、Sheaffer は筆記行為を名声と目的を伴う体験へと変えます。儚いデジタル時代にあっても、Sheaffer は永続性の象徴として存在し、革新と伝統が融合する世界的アイコンであり、あらゆる筆跡が永続するエレガンスの表現となります。

