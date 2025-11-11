Sheaffer presenta su nueva colección Emily en París a sus fans con una carta de amor

La icónica marca de bolígrafos se une a la exitosa serie para llevar la elegancia parisina a cada palabra escrita

BANGALORE, India, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sheaffer, la legendaria marca estadounidense de instrumentos de escritura, sinónimo de innovación y artesanía atemporales, anunció una colaboración con Paramount Consumer Products para la aclamada serie de Netflix, Emily in Paris, producida por Paramount Television Studios y creada por Darren Star. Esta colección de edición limitada, que se lanzará esta temporada navideña, captura el espíritu romántico de París y el encanto audaz de Emily Cooper a través de exquisitos instrumentos de escritura, cuadernos y accesorios de piel.

La colección Sheaffer x Emily in Paris invita a los fans a conectar con su Emily Cooper interior a través de productos exquisitamente elaborados que celebran el arte de la comunicación reflexiva. Desde estilográficas perfectas para escribir postales desde París hasta cuadernos ideales para plasmar las aventuras cotidianas, cada pieza encarna la estética sofisticada y la alegría de vivir de la serie.

"Emily in Paris celebra la conexión, la creatividad y el poder de las palabras; valores que han sido la esencia de Sheaffer durante más de un siglo", declaró Nikhil Ranjan, consejero delegado de Sheaffer. "Esta colaboración nos permite fusionar nuestra tradición de escritura fina con el espíritu moderno y vanguardista de la serie. Ofrecemos a los fans las herramientas para escribir su propia historia de amor parisina, un elegante trazo a la vez".

La colección incluye instrumentos de escritura adornados con motivos parisinos, cuadernos con ilustraciones inspiradas en las aventuras de Emily y sofisticados accesorios de piel, como llaveros y fundas para pasaporte. La paleta de diseño refleja la energía vibrante de la serie con toques de rosa, detalles clásicos en negro y elegantes herrajes dorados, la quintaesencia de Emily.

La colección Sheaffer x Emily in Paris estará disponible a partir de mediados de noviembre en tiendas selectas de todo el mundo y en línea en Sheaffer.com .

ACERCA DE SHEAFFER

Durante más de un siglo, Sheaffer se ha erigido como símbolo de refinada artesanía y lujo atemporal. Apreciada por conocedores de todo el mundo, cada pluma Sheaffer aúna la tradición artística con la sofisticación moderna, un emblema de confianza, creatividad y distinción. Desde las manos de visionarios hasta las vitrinas de coleccionistas, Sheaffer transforma la escritura en una experiencia de prestigio y propósito. En una era de impresiones digitales efímeras, Sheaffer perdura como símbolo de permanencia, un icono global donde la innovación se une al legado, y cada trazo se convierte en una expresión imperecedera de elegancia.

