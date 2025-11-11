Sheaffer écrit une lettre d'amour à ses fans avec la nouvelle collection Emily in Paris

La marque de stylos emblématique s'associe à une série à succès pour apporter l'élégance parisienne à chaque mot écrit

BANGALORE, Inde, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sheaffer, la légendaire marque américaine d'instruments d'écriture synonyme d'innovation et de savoir-faire intemporels, a annoncé une collaboration avec Paramount Consumer Products pour la série bien-aimée de Netflix, Emily in Paris, produite par Paramount Television Studios et le créateur Darren Star. Lancée à l'occasion des fêtes de fin d'année, la collection en édition limitée capture l'esprit romantique de Paris et le charme ambitieux d'Emily Cooper à travers des instruments d'écriture, des carnets et des accessoires en cuir au design exquis.

La collection Sheaffer x Emily in Paris invite les fans à canaliser l'Emily Cooper qui sommeille en eux grâce à des produits magnifiquement fabriqués qui célèbrent l'art de la communication réfléchie. Des stylos plume parfaits pour écrire des cartes postales de Paris aux journaux idéaux pour immortaliser les aventures de tous les jours, chaque pièce incarne l'esthétique sophistiquée et la joie de vivre de l'exposition.

"Emily à Paris célèbre la connexion, la créativité et le pouvoir des mots ; des valeurs qui sont au cœur de Sheaffer depuis plus d'un siècle", a déclaré Nikhil Ranjan, PDG - Sheaffer. "Cette collaboration nous permet de fusionner notre héritage en matière d'écriture fine avec l'esprit moderne et avant-gardiste de l'émission. Nous donnons aux fans les moyens d'écrire leur propre histoire d'amour parisienne, un trait élégant à la fois".

La collection comprend des instruments d'écriture ornés de motifs parisiens, des carnets dont les détails illustrés s'inspirent des aventures d'Emily, et des accessoires en cuir sophistiqués, notamment des porte-clés et des étuis à passeport. La palette de design reflète l'énergie audacieuse du spectacle avec des touches de rose, des accents noirs classiques et d'élégantes ferrures dorées, quintessence d'Emily.

La collection Sheaffer x Emily in Paris sera disponible à partir de la mi-novembre chez certains détaillants dans le monde entier et en ligne sur Sheaffer.com.

A PROPOS DE SHEAFFER

Depuis plus d'un siècle, Sheaffer est le symbole d'un savoir-faire raffiné et d'un luxe intemporel. Célébré par les connaisseurs du monde entier, chaque stylo Sheaffer allie l'héritage artistique à la sophistication moderne, un emblème de confiance, de créativité et de distinction. Des mains des visionnaires aux vitrines des collectionneurs, Sheaffer transforme l'écriture en une expérience de prestige et d'utilité. À l'ère des impressions numériques éphémères, Sheaffer reste la marque de la permanence, une icône mondiale où l'innovation rencontre l'héritage, et où chaque ligne devient une expression durable de l'élégance.

