Ví KuCoin Web3 mở rộng sang thị trường hợp đồng vĩnh cửu Crypto + TradFi thông qua nâng cấp HIP-3

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Web3 hôm nay thông báo Ví KuCoin Web3 đang mở rộng sang các thị trường hợp đồng vĩnh cửu Crypto + TradFi thông qua việc tích hợp Hyperliquid Improvement Proposal 3 (HIP-3). Bản nâng cấp này cho phép người dùng tiếp cận trực tiếp một phạm vi cơ hội giao dịch hợp đồng vĩnh cửu rộng lớn hơn — bao gồm tài sản tiền mã hóa, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và các thị trường liên kết với ngoại hối — trực tiếp trong một ví tự lưu ký duy nhất, kết hợp trải nghiệm Web3 ưu tiên thiết bị di động với giao diện giao dịch chuyên nghiệp và trực quan. Bản phát hành này được xây dựng trên nền tảng tính năng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu tích hợp trực tiếp trong ví mà Ví KuCoin Web3 ra mắt vào tháng 1, tiếp tục nâng cao trải nghiệm giao dịch phái sinh được tinh giản trong khi vẫn duy trì được quyền kiểm soát của người dùng đối với tài sản và khóa riêng tư.

HIP-3 là một bản nâng cấp trong hệ sinh thái Hyperliquid, được thiết kế nhằm mở rộng khả năng tạo lập các thị trường hợp đồng vĩnh cửu mới. Theo mô hình này, các nhà phát triển đủ điều kiện có thể triển khai các thị trường hợp đồng vĩnh cửu mới thông qua các cơ chế trên chuỗi nhằm hỗ trợ trách nhiệm giải trình và các tiêu chuẩn vận hành. Với việc tích hợp hỗ trợ HIP-3, trải nghiệm giao dịch hợp đồng vĩnh cửu trong ví của Ví KuCoin Web3 có thể tiếp cận phạm vi thị trường rộng hơn khi hệ sinh thái mở rộng — trong khi vẫn giữ hoạt động giao dịch trong một giao diện ví thống nhất được tối ưu hóa về tốc độ, sự đơn giản và tính nhất quán.

"Thông qua việc tích hợp khuôn khổ HIP-3 của Hyperliquid, chúng tôi đang đưa mô hình mở rộng thị trường mở hơn vào trực tiếp trải nghiệm giao dịch hợp đồng vĩnh cửu tích hợp của Ví KuCoin Web3", Gas Meng, Trưởng bộ phận Vận hành Ví KuCoin Web3 cho biết. "Bản nâng cấp này giúp người dùng tiếp cận phạm vi thị trường hợp đồng vĩnh cửu rộng hơn và phát triển nhanh hơn — từ tiền mã hóa đến khả năng tiếp cận biến động giá của các tài sản gắn với tài chính truyền thống (TradFi) — thông qua một điểm truy cập duy nhất theo mô hình ví tự lưu ký được thiết kế ưu tiên cho thiết bị di động, trong khi chúng tôi ưu tiên các nguồn thanh khoản đã được kiểm chứng nhằm duy trì chất lượng khớp lệnh và trải nghiệm sử dụng nhất quán khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển".

Thông qua việc tích hợp HIP-3, Ví KuCoin Web3 đang mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vượt ra ngoài các công cụ tài chính thuần tiền mã hóa để hỗ trợ trải nghiệm "giao dịch hợp đồng vĩnh cửu Crypto + TradFi trên một nền tảng duy nhất" toàn diện hơn. Khi các thị trường đủ điều kiện được triển khai, người dùng sẽ có thể tiếp cận biến động giá của nhiều nhóm tài sản hơn thông qua các công cụ phái sinh từ một cổng truy cập tự lưu ký duy nhất, giảm nhu cầu phải sử dụng nhiều ứng dụng và quy trình giao dịch rời rạc. Trong giai đoạn ra mắt, Ví KuCoin Web3 tích hợp HIP-3 thông qua giao thức XYZ, được lựa chọn nhờ tính thanh khoản và chất lượng khớp lệnh ổn định và vững chắc hơn, hỗ trợ mở rộng thị trường trong khi vẫn duy trì trải nghiệm giao dịch cân bằng.

Ví KuCoin Web3 đã giới thiệu tính năng giao dịch hợp đồng vĩnh cửu tích hợp trực tiếp trong ví vào tháng 1 nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận các sản phẩm phái sinh trên chuỗi với hành trình người dùng mượt mà hơn. Bản nâng cấp HIP-3 này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển sản phẩm, kết hợp trải nghiệm giao dịch quen thuộc, chuyên nghiệp và trực quan với kiến trúc mở rộng thị trường cởi mở hơn nhằm hỗ trợ phạm vi tài sản rộng hơn trong mô hình ví tự lưu ký, ưu tiên cho thiết bị di động.

Giới thiệu về Ví KuCoin Web3

Ví KuCoin Web3 là ví phi tập trung, không lưu ký, hỗ trợ nhiều blockchain. Được phát triển với trọng tâm là tính bảo mật và khả năng khám phá các cơ hội tiềm năng trên chuỗi, nền tảng này tích hợp bộ tổng hợp hoán đổi xuyên chuỗi của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cho phép giao dịch liền mạch giữa các mạng lưới khác nhau, đồng thời cung cấp các công cụ Smart Money hỗ trợ người dùng phát hiện sớm các cơ hội trên thị trường. Với khả năng truy cập hơn 1.000 ứng dụng phi tập trung (DApp) cùng trung tâm airdrop chuyên biệt giới thiệu các token đang thịnh hành và mới niêm yết, Ví KuCoin Web3 đóng vai trò là cổng truy cập tất cả trong một vào thế giới Web3.

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SOURCE KuCoin