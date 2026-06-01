KuCoin Web3 Wallet Berekspansi ke Pasar Kontrak Perpetual Crypto + TradFi Setelah Terintegrasi dengan HIP-3

HIP-3 merupakan fitur terbaru dalam ekosistem Hyperliquid yang memperluas akses pembentukan pasar perpetual baru. Melalui mekanisme ini, pihak yang memenuhi persyaratan dapat meluncurkan pasar perpetual baru dengan standar operasional dan akuntabilitas yang telah ditetapkan. Dengan dukungan HIP-3, fitur Perps dalam KuCoin Web3 Wallet kini terhubung dengan semakin banyak pasar, sejalan dengan ekspansi ekosistem Hyperliquid. Seluruh aktivitas trading tetap berlangsung dalam satu antarmuka dompet yang menghadirkan kecepatan, kemudahan, dan konsistensi pengalaman pengguna.

"Setelah terintegrasi dengan HIP-3 dari Hyperliquid, kami menghadirkan model ekspansi pasar yang lebih terbuka, serta secara langsung tersedia melalui fitur Perps bawaan KuCoin Web3 Wallet," ujar Gas Meng, Lead, KuCoin Web3 Wallet Operation. "Fitur terbaru ini membantu pengguna mengakses semakin banyak pasar perpetual yang bergerak dinamis, mulai dari aset kripto hingga instrumen yang terhubung dengan pasar keuangan tradisional, melalui satu platform berbasis perangkat seluler dengan kendali penuh atas aset. Di saat yang sama, kami tetap mengutamakan sumber likuiditas yang matang guna menjaga kualitas eksekusi transaksi dan kenyamanan pengguna sejalan dengan pertumbuhan ekosistem," lanjutnya.

Melalui integrasi HIP-3, KuCoin Web3 Wallet memperluas cakupan pasar dari instrumen berbasis kripto menjadi pengalaman "Crypto + TradFi one-stop Perps" dalam satu platform. Ketika pasar yang memenuhi persyaratan terbentuk, pengguna dapat memperoleh eksposur harga berbasis derivatif untuk lebih banyak kategori aset, tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau menggunakan alur perdagangan yang terpisah. Pada tahap awal peluncuran, KuCoin Web3 Wallet mengintegrasikan HIP-3 melalui protokol XYZ, karena memiliki likuiditas dan kualitas eksekusi yang lebih mapan.

KuCoin Web3 Wallet pertama kali menghadirkan fitur Perps bawaan pada Januari lalu guna menyederhanakan akses produk derivatif berbasis blockchain. Fitur terbaru HIP-3 menjadi langkah berikutnya dalam pengembangan produk tersebut dengan menggabungkan pengalaman perdagangan yang profesional dan intuitif bersama arsitektur ekspansi pasar yang lebih terbuka. Lewat pendekatan ini, KuCoin Web3 Wallet menghadirkan cakupan aset yang lebih lengkap dalam format dompet non-kustodian yang dioptimalkan untuk perangkat seluler.

Tentang KuCoin Web3 Wallet

KuCoin Web3 Wallet adalah dompet terdesentralisasi non-kustodial yang mendukung berbagai jaringan blockchain. Selain mengutamakan keamanan dan peluang on-chain, KuCoin Web3 Wallet memiliki agregator DEX cross-chain bawaan yang memperlancar aktivitas trading lintasjaringan. Selain itu, KuCoin Web3 Wallet juga menawarkan Smart Money untuk mendeteksi peluang secara lebih awal. Dengan akses ke lebih dari 1.000 DApp, serta airdrop hub yang menampilkan token-token tren dan yang baru terdaftar, KuCoin Web3 Wallet menjadi gerbang terlengkap menuju dunia Web3.

Informasi selengkapnya: X | Telegram | Instagram

SOURCE KuCoin