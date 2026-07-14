La billetera KuCoin Web3 admite Robinhood Chain y amplía el acceso a ecosistemas de activos del mundo real tokenizados

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, la billetera KuCoin Web3 anunció su apoyo a Robinhood Chain, lo que amplía aún más el acceso de los usuarios a la financiación en cadena y a los ecosistemas de activos tokenizados del mundo real mediante una experiencia de billetera Web3 de autocustodia.

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A medida que los activos del mundo real, las acciones tokenizadas, los ETF y otros productos tradicionales vinculados a las finanzas continúan moviéndose en cadena, las billeteras Web3 están evolucionando más allá del almacenamiento básico de activos. Se están convirtiendo en una interfaz esencial para que los usuarios descubran, administren e interactúen con nuevas formas de finanzas digitales, lo que apoya un cambio más amplio de la tenencia de activos de criptomonedas nativos a un acceso financiero más programable y de múltiples activos.

En este contexto, el soporte de la billetera KuCoin Web3 para Robinhood Chain constituye un avance más en su continua ampliación mediante activos tokenizados, activos del mundo real y aplicaciones financieras en cadena. Tras desarrollos recientes que incluyen acceso ampliado a acciones y ETF estadounidenses tokenizados, soporte de xStocks, contratos perpetuos en billetera y acceso al ecosistema multicadena, la actualización fortalece la billetera KuCoin Web3 como un punto de entrada unificado para los usuarios que exploran la confluencia de las finanzas de criptomonedas y las tradicionales.

Mediante esta actualización, los usuarios pueden agregar y acceder a Robinhood Chain a través de la billetera KuCoin Web3, ver y administrar activos compatibles de Robinhood Chain y explorar aplicaciones de ecosistema relacionadas donde estén disponibles. Como una de las primeras billeteras Web3 que admite Robinhood Chain, la billetera KuCoin Web3 permite a los usuarios acceder a la red en una etapa temprana y explorar escenarios de financiamiento de activos del mundo real, relacionados con tokens de acciones y en cadena dentro de un entorno de autocustodia.

Además, la integración amplía la capa de acceso de la billetera KuCoin Web3 de los activos tokenizados individuales a los ecosistemas financieros tokenizados más amplios, en los que los activos, las aplicaciones y los casos de uso financiero están cada vez más conectados en la cadena. Más allá de los activos tokenizados, Robinhood Chain ha visto una actividad temprana impulsada por la comunidad, incluidos los activos creados por la comunidad y las interacciones iniciales en cadena, lo que refleja una creciente atención en torno al ecosistema.

Para los usuarios de Web3, el soporte de Robinhood Chain abre otro camino para explorar los ecosistemas emergentes relacionados con los activos del mundo real y el token de acciones en un entorno de billetera de autocustodia. Para los inversores financieros tradicionales que exploran Web3, ofrece una forma más accesible de comprender cómo se puede representar, gestionar y conectar la exposición familiar al mercado dentro de los entornos en cadena. Al reducir la fragmentación entre redes y aplicaciones, la billetera KuCoin Web3 ayuda a los usuarios a acceder a los ecosistemas en cadena vinculados a Web3 y finanzas tradicionales mediante una sola billetera, lo que permite un futuro financiero más abierto, accesible e impulsado por el usuario.

Acerca de la billetera KuCoin Web3

La billetera KuCoin Web3 es descentralizada y sin custodia que admite múltiples cadenas de bloques. Diseñado con seguridad y alfa en cadena como pilares fundamentales, cuenta con un agregador de swaps entre cadenas de intercambio descentralizado incorporado para operar sin problemas en todas las redes, junto con herramientas de Smart Money para ayudar a detectar oportunidades tempranas. Con acceso a más de 1.000 DApps y un centro de lanzamiento aéreo dedicado con tokens de tendencias y recién cotizados, la billetera KuCoin Web3 sirve como su última entrada todo en uno al mundo Web3.

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