KuCoin Web3 Wallet Hadirkan Dukungan untuk Robinhood Chain, Perluas Akses ke Ekosistem Aset Dunia Nyata yang Ditokenisasi

Aset dunia nyata, saham yang ditokenisasi, ETF, serta berbagai instrumen keuangan konvensional kini semakin banyak tersedia di jaringan blockchain. Hal ini mendorong peran dompet Web3 berkembang melampaui fungsi dasarnya sebagai tempat menyimpan aset digital. Melalui dompet Web3, pengguna mencari, mengelola, dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan digital generasi baru. Perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran dari kepemilikan aset kripto semata menuju akses keuangan yang lebih luas, terintegrasi, dan mendukung beragam jenis aset.

Dalam konteks tersebut, dukungan terhadap Robinhood Chain menjadi langkah lanjutan KuCoin Web3 Wallet untuk memperluas akses menuju aset yang ditokenisasi, RWA, dan berbagai aplikasi keuangan berbasis blockchain. Pembaruan ini memperkaya berbagai fitur yang sebelumnya telah tersedia di KuCoin Web3 Wallet, seperti akses ke saham dan ETF Amerika Serikat yang ditokenisasi, dukungan terhadap xStocks, fitur perdagangan perpetual (Perps) di dalam dompet, serta konektivitas ke beragam ekosistem blockchain. Dengan dukungan Robinhood Chain, KuCoin Web3 Wallet semakin memperkuat posisinya sebagai gerbang terpadu bagi pengguna yang ingin menjelajahi konvergensi antara dunia kripto dan keuangan konvensional.

Melalui pembaruan ini, pengguna dapat menambahkan dan mengakses Robinhood Chain secara langsung dari KuCoin Web3 Wallet, mengelola aset yang kompatibel dengan jaringan tersebut, serta menjelajahi berbagai aplikasi dalam ekosistemnya. Sebagai salah satu dompet Web3 pertama yang mendukung Robinhood Chain, KuCoin Web3 Wallet membantu pengguna mengakses jaringan tersebut sejak tahap awal pengembangannya. Pengguna juga dapat mengeksplorasi berbagai peluang yang berkaitan dengan RWA, saham dalam bentuk token, dan layanan keuangan on-chain dalam lingkungan yang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka sendiri.

Integrasi ini memperluas fungsi KuCoin Web3 Wallet dari sekadar akses menuju aset yang ditokenisasi menjadi gerbang dengan ekosistem keuangan yang lebih luas. Di dalam ekosistem tersebut, aset, aplikasi, dan berbagai layanan keuangan semakin terhubung melalui infrastruktur blockchain. Selain perkembangan aset yang ditokenisasi, Robinhood Chain juga mulai mencatat aktivitas awal yang digerakkan komunitas, termasuk kemunculan aset yang dibuat pengguna dan berbagai interaksi on-chain lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya minat terhadap ekosistem Robinhood Chain.

Bagi pengguna Web3, dukungan terhadap Robinhood Chain membuka peluang baru untuk menjelajahi ekosistem RWA dan saham dalam bentuk token melalui dompet non-kustodian. Sementara itu, bagi investor keuangan konvensional yang mulai mengenal Web3, integrasi ini menghadirkan cara yang lebih mudah untuk memahami bagaimana instrumen investasi yang sudah dikenal dapat direpresentasikan, dikelola, dan dihubungkan dalam lingkungan blockchain. Dengan mengurangi fragmentasi antarjaringan dan aplikasi, KuCoin Web3 Wallet membantu pengguna mengakses ekosistem Web3 dan layanan keuangan berbasis blockchain melalui satu dompet. Pendekatan ini mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih terbuka, mudah diakses, dan berpusat pada kebutuhan pengguna.

Tentang KuCoin Web3 Wallet

KuCoin Web3 Wallet adalah dompet terdesentralisasi nonkustodian yang mendukung berbagai jaringan blockchain. Selain mengutamakan keamanan dan peluang on-chain, KuCoin Web3 Wallet memiliki agregator DEX cross-chain bawaan yang memperlancar aktivitas trading lintasjaringan. Selain itu, KuCoin Web3 Wallet juga menawarkan Smart Money untuk mendeteksi peluang secara lebih awal. Dengan akses ke lebih dari 1.000 DApp, serta airdrop hub yang menampilkan token populer dan baru, KuCoin Web3 Wallet menjadi gerbang terlengkap menuju dunia Web3.

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