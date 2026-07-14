Ví KuCoin Web3 hỗ trợ Robinhood Chain, mở rộng khả năng tiếp cận các hệ sinh thái tài sản thực được token hóa

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 14 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ví KuCoin Web3 hôm nay thông báo hỗ trợ Robinhood Chain, tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận của người dùng đối với tài chính trên chuỗi và các hệ sinh thái tài sản thực được token hóa thông qua trải nghiệm ví Web3 tự lưu ký.

Trong bối cảnh tài sản thực, cổ phiếu được token hóa, quỹ ETF và các sản phẩm khác gắn với tài chính truyền thống ngày càng được đưa lên trên chuỗi, ví Web3 đang phát triển vượt xa chức năng lưu trữ tài sản đơn thuần. Các ví này đang trở thành một giao diện quan trọng giúp người dùng khám phá, quản lý và tương tác với các hình thức tài chính số mới, hỗ trợ xu hướng chuyển dịch rộng lớn hơn từ việc nắm giữ các tài sản thuần tiền mã hóa sang khả năng tiếp cận tài chính đa tài sản, có tính lập trình cao hơn.

Trong bối cảnh đó, việc Ví KuCoin Web3 hỗ trợ Robinhood Chain đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình mở rộng liên tục của Ví sang các lĩnh vực tài sản, tài sản trong thế giới thực (RWA) được token hoá và các ứng dụng tài chính trên chuỗi. Tiếp nối những bước phát triển gần đây bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu và quỹ ETF được token hóa của Mỹ, hỗ trợ xStocks, tích hợp hợp đồng vĩnh cửu ngay trong ví và khả năng tiếp cận hệ sinh thái đa chuỗi, bản cập nhật này củng cố vị thế của KuCoin Web3 Wallet như một cổng truy cập thống nhất dành cho người dùng khám phá sự hội tụ giữa tiền mã hóa và tài chính truyền thống.

Thông qua bản cập nhật này, người dùng có thể thêm và truy cập Robinhood Chain thông qua Ví KuCoin Web3, xem và quản lý các tài sản tương thích với Robinhood Chain, đồng thời khám phá các ứng dụng trong hệ sinh thái liên quan nếu được hỗ trợ. Là một trong những ví Web3 đầu tiên hỗ trợ Robinhood Chain, Ví KuCoin Web3 cho phép người dùng tiếp cận mạng lưới này ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời khám phá các kịch bản ứng dụng liên quan đến RWA, token cổ phiếu và tài chính trên chuỗi trong môi trường ví tự lưu ký.

Việc tích hợp này cũng mở rộng lớp truy cập của Ví KuCoin Web3 từ các tài sản được token hóa riêng lẻ sang các hệ sinh thái tài chính được token hóa rộng lớn hơn, nơi các tài sản, ứng dụng và các trường hợp sử dụng tài chính ngày càng được kết nối trên chuỗi. Bên cạnh các tài sản được token hóa, Robinhood Chain cũng đã ghi nhận những hoạt động ban đầu do cộng đồng thúc đẩy, bao gồm các tài sản do cộng đồng tạo ra và các tương tác ban đầu trên chuỗi, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với hệ sinh thái này.

Đối với người dùng Web3, việc hỗ trợ Robinhood Chain mở ra thêm một phương thức để khám phá các hệ sinh thái mới nổi liên quan đến RWA và token cổ phiếu trong môi trường ví tự lưu ký. Đối với các nhà đầu tư tài chính truyền thống đang tìm hiểu Web3, giải pháp này mang đến một cách dễ tiếp cận hơn để hiểu cách các hình thức đầu tư quen thuộc trên thị trường được thể hiện, quản lý và kết nối trong môi trường trên chuỗi. Bằng cách giảm sự phân mảnh giữa các mạng lưới và ứng dụng, Ví KuCoin Web3 giúp người dùng tiếp cận các hệ sinh thái Web3 và các hệ sinh thái trên chuỗi được kết nối với tài chính truyền thống thông qua một ví duy nhất, góp phần hướng tới một tương lai tài chính cởi mở hơn, dễ tiếp cận hơn và hướng đến người dùng.

Giới thiệu về Ví KuCoin Web3

Ví KuCoin Web3 là ví phi tập trung, không lưu ký, hỗ trợ nhiều blockchain. Được phát triển với trọng tâm là tính bảo mật và khả năng khám phá các cơ hội tiềm năng trên chuỗi, nền tảng này tích hợp bộ tổng hợp hoán đổi xuyên chuỗi của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cho phép giao dịch liền mạch giữa các mạng lưới khác nhau, đồng thời cung cấp các công cụ Smart Money hỗ trợ người dùng phát hiện sớm các cơ hội trên thị trường. Với khả năng truy cập hơn 1.000 ứng dụng phi tập trung (DApp) cùng trung tâm airdrop chuyên biệt giới thiệu các token đang thịnh hành và mới niêm yết, Ví KuCoin Web3 đóng vai trò là cổng truy cập tất cả trong một vào thế giới Web3.

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SOURCE KuCoin