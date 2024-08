Casio lançará tênis NFT em colaboração com a STEPN GO, aplicativo de estilo de vida de Web3 do tipo Move-and-Earn

800 tênis de edição limitada serão oferecidos em um mini evento de Raffle Mint de 4 dias

TÓQUIO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje uma colaboração com o STEPN GO, aplicativo de estilo de vida de Web3[1] do tipo Move-and-Earn, como parte do projeto VIRTUAL G-SHOCK envolvendo a marca de relógios resistentes à impactos G-SHOCK. O FSL, estúdio de Web3 de desenvolvimento de produtos que opera o STEPN GO, lançará uma oferta de edição limitada de 800 NFTs[2], apresentando 4 tipos de tênis virtuais. Esses itens digitais exclusivos estarão disponíveis através de Raffle Mint no MOOAR, marketplace NFT do FSL, entre 26 e 29 de agosto.

Vídeo promocional

*1 Web3 (Web 3.0) refere-se à próxima geração de internet, uma rede descentralizada com tecnologia blockchain. *2 token não fungível

O VIRTUAL G-SHOCK foi lançado em setembro de 2023, buscando expandir a base de usuários do G-SHOCK.

O STEPN GO é um aplicativo de estilo de vida onde usuários podem receber prêmios por seu movimento diário e interações sociais, incluindo a compra e compartilhamento de tênis NFT.

Uma edição limitada de 800 tênis NFT estarão disponíveis através de Raffle Mint no MOOAR, como parte da colaboração entre o G-SHOCK e o STEPN GO visando expandir a base de usuários. Os designs dos tênis NFT incorporam vários recursos da marca G-SHOCK, incluindo as cores, formas e estruturas inspiradas por produtos da linha voltada a esportes G-SQUAD de relógios G-SHOCK. Esses tênis são projetados não apenas para encantar em espaços virtuais, como também para destacar a absorção de impactos da marca quando os usuários se envolverem em atividades físicas, como a corrida. Os usuários podem receber prêmios em criptomoedas no aplicativo do STEPN GO, de acordo com a distância percorrida na caminhada ou na corrida.

O cofundador do FSL, Yawn Rong, descreve a colaboração: "Sempre esperamos buscar mais empresas de longa data e propriedades intelectuais variadas para o STEPN GO para incentivar mais pessoas a descobrirem sobre nossos aplicativos de Web3 de estilo de vida. Essa colaboração com a Casio é extremamente importante para o FSL como um todo, baseada em nossa ambiciosa visão de promover a adoção de Web3 em massa."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486330/STEPN_GO_KV_1920x1080.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=78cqhNgJq6U

