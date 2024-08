Casio wprowadzi na rynek trampki NFT powstałe we współpracy ze STEPN GO, aplikacją lifestyle'ową Web3 typu move-and-earn

W ramach czterodniowego wydarzenia Raffle Mint w ofercie znajdzie się 800 trampek z limitowanej edycji.

TOKIO, 22 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Casio Computer Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj nawiązanie współpracy ze STEPN GO, aplikacją lifestyle'ową typu move-and-earn działającą w środowisku Web3[1]. Jest to współpraca w ramach projektu VIRTUAL G-SHOCK obejmująca odporne na wstrząsy zegarki G-SHOCK. FSL, studio zajmujące się opracowywaniem produktów Web3, które obsługuje STEPN GO, wprowadzi limitowaną ofertę 800 NFT[2] z czterema rodzajami wirtualnych trampek. Te wyjątkowe przedmioty cyfrowe będą dostępne za pośrednictwem Raffle Mint na MOOAR, rynku NFT w ekosystemie FSL, od 26 do 29 sierpnia.

STEPN_GO_KV_1920x1080 Promotional Video

*1 Web3 (Web 3.0) oznacza internet nowej generacji, zdecentralizowaną sieć obsługiwaną technologią blockchain * 2 Niewymienialny token

VIRTUAL G-SHOCK pojawił się na rynku we wrześniu 2023 r., aby poszerzyć bazę użytkowników G-SHOCK.

STEPN GO jest aplikacją lifestyle'ową, w której użytkownicy zdobywają nagrody za codzienny ruch i interakcje społeczne, w tym za zakup i udostępnianie trampek NFT.

Limitowana edycja 800 trampek NFT będzie dostępna za pośrednictwem Raffle Mind na Mooar w ramach współpracy pomiędzy G-SHOCK a STEPN GO, której celem jest poszerzenie bazy użytkowników. Trampki NFT wyposażono w różne cechy marki G-SHOCK - kolory, kształty i faktury inspirowane rzeczywistymi produktami ze sportowej linii zegarków G-SHOCK G-SQUAD. Trampki zaprojektowano nie tylko po to, aby przyciągały uwagę w przestrzeniach wirtualnych, ale także aby podkreślić odporność na wstrząsy produktów marki podczas aktywności fizycznej, na przykład biegania. Użytkownicy mogą zdobywać nagrody kryptowalutowe w aplikacji STEPN GO na podstawie dystansu przebytego podczas biegania lub chodzenia.

Współzałożyciel FSL Yawn Rong tak opisuje tę współpracę: „Stale dążymy do przyciągnięcia do STEPN GO kolejnych firm o ugruntowanej pozycji i zróżnicowanych rodzajów własności intelektualnej, aby zachęcić więcej osób do zapoznania się z aplikacjami lifestyle'owymi Web3. Współpraca z Casio ma ogromne znaczenie dla całego FSL w kontekście naszej wielkiej wizji, jaką jest wspieranie powszechnego wprowadzenia Web3".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2484606/STEPN_GO_KV_1920x1080.jpg

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=78cqhNgJq6U