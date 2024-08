Casio تطلق أحذية رياضية برموز غير قابلة للاستبدال بالتعاون مع STEPN GO ، تطبيق نمط الحياة بشعار "تحرّك واربح" وتقنية Web3

سيتم تقديم 800 حذاء رياضي من الطبعة المحدودة في حدث Raffle Mint لمدة أربعة أيام

STEPN_GO_KV_1920x1080 Promotional Video

طوكيو, 22 أغسطس ، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة كاسيو كمبيوتر كو ليمتد (Casio Computer Co. ، Ltd.) اليوم عن تعاون مع تطبيق نمط الحياة "ستيب آن جو" (STEPN GO) بتقنية (ويب 3) Web3[1] كجزء من مشروع عالم G-SHOCK الافتراضي (VIRTUAL G-SHOCK) الذي يتضمن علامة G-SHOCK للعلامة التجارية للساعات المقاومة للصدمات. سيُصدر "إف إس إل" (FSL)، استوديو تطوير منتجات Web3 الذي يعمل على تطبيق STEPN GO ، عرضًا محدودًا بإجمالي 800 رمز غير قابل للاستبدال[2] يضم أربعة أنواع من الأحذية الرياضية الافتراضية. ستتوفر هذه العناصر الرقمية الحصرية عبر نظام Raffle Mint على منصة MOOAR ، وهي سوق الرموز غير القابلة للاستبدال لاستوديو FSL ، من 26 إلى 29 أغسطس.

*1 يشير مصطلح Web3 (Web 3.0) إلى الجيل القادم من الإنترنت ، وهي شبكة لامركزية تم تحقيقها باستخدام تقنية سلسلة الكتل. *2 رمز غير قابل للاستبدال

تم إطلاق عالم G-SHOCK الافتراضي في سبتمبر 2023 ، سعيًا إلى توسيع قاعدة مستخدمي G-SHOCK.

STEPN GO هو تطبيق نمط حياة يمكن للمستخدمين من خلاله كسب المكافآت لحركتهم اليومية وتفاعلاتهم الاجتماعية ، بما في ذلك شراء أحذية رياضية برموز غير قابلة للاستبدال ومشاركتها.

ستتوفر نسخة محدودة من 800 حذاء رياضي برموز غير قابلة للاستبدال عبر نظام Raffle Mint على منصة MOOAR ، كجزء من التعاون بين G-SHOCK و STEPN GO بهدف توسيع قاعدة المستخدمين. تتضمن تصاميم الأحذية الرياضية برموز غير قابلة للاستبدال ميزات مختلفة من علامة G-SHOCK التجارية ، بما في ذلك الألوان والأشكال والهياكل المستوحاة من المنتجات الفعلية من خط G-SQUAD الرياضي من ساعات G-SHOCK. تم تصميم هذه الأحذية الرياضية ليس فقط لملاءمة المساحات الافتراضية ولكن أيضًا لتسليط الضوء على امتصاص الصدمات للعلامة التجارية عندما ينخرط المستخدمون في الأنشطة البدنية مثل الجري. يمكن للمستخدمين كسب مكافآت العملات الرقمية في تطبيق STEPN GO ، بناءً على المسافة التي يركضونها أو يمشونها.

يصف المؤسس المشارك في استوديو "إف إس إل" ، يون رونغ ، التعاون قائلاً: "نأمل دائمًا في جلب المزيد من الشركات القائمة منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى الممتلكات الفكرية المتنوعة إلى STEPN GO لتشجيع المزيد من الناس على معرفة تطبيقات نمط الحياة بتقنية Web3 الخاصة بنا. هذا التعاون مع كاسيو مهم للغاية لاستوديو "إف إس إل" ككل ، بناءً على رؤيتنا الكبرى لتعزيز تبنّي تقنية Web3 السائد."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2484606/STEPN_GO_KV_1920x1080.jpg

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=78cqhNgJq6U