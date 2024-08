Casio Luncurkan "NFT Sneakers" Lewat Kolaborasi dengan STEPN GO, Aplikasi "Move-and-Earn Web3 Lifestyle"

800 "Sneakers" Edisi Terbatas Tersedia dalam Acara yang Digelar Raffle Mint Selama Empat Hari

TOKYO, 22 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini mengumumkan kolaborasi yang terjalin dengan aplikasi move-and-earn Web3[1] lifestyle STEPN GO sebagai bagian dari proyek VIRTUAL G-SHOCK yang melibatkan merek jam tangan tahan benturan G-SHOCK. FSL, studio pengembang produk Web3 yang mengelola STEPN GO, akan meluncurkan 800 NFT[2] yang mencakup empat jenis virtual sneaker. Koleksi digital eksklusif ini akan tersedia lewat Raffle Mint pada MOOAR, NFT marketplace milik FSL, pada 26-29 Agustus.