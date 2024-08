Casio predstaví tenisky NFT v spolupráci so STEPN GO, lifestylovou aplikáciou Web3 M2E

800 limitovaných tenisiek bude v ponuke v rámci štvordňovej tomboly

TOKIO, 22. augusta 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila v rámci projektu VIRTUAL G-SHOCK spoluprácu s lifestylovou aplikáciou Web3[1] STEPN GO, na princípe „move-and-earn" (zarábaj pohybom – M2E), ktorá bude zahŕňať značku nárazuvzdorných hodiniek G-SHOCK. FSL, vývojárske štúdio Web3, ktoré prevádzkuje aplikáciu STEPN GO, uvedie na trh limitovanú edíciu celkovo 800 NFT[2] so štyrmi typmi virtuálnych tenisiek. Tieto exkluzívne digitálne položky budú dostupné prostredníctvom tomboly na MOOAR, NFT trhu FSL, od 26. do 29. augusta.

*1 Web3 (Web 3.0) označuje ďalšiu generáciu internetu, decentralizovanú sieť realizovanú technológiou blockchain. *2 Nezameniteľný token

Projekt VIRTUAL G-SHOCK bol spustený v septembri 2023 s cieľom rozšíriť používateľskú základňu G-SHOCK.

STEPN GO je lifestylová aplikácia, v ktorej môžu používatelia získavať odmeny za každodenný pohyb a sociálne interakcie, vrátane nákupu a zdieľania tenisiek NFT.

Limitovaná edícia 800 tenisiek NFT bude k dispozícii prostredníctvom tomboly na Mooar, ako súčasť spolupráce medzi G-SHOCK a STEPN GO s cieľom rozšíriť používateľskú základňu. Dizajn tenisiek NFT zahŕňa rôzne prvky značky G-SHOCK, vrátane farieb, tvarov a štruktúr inšpirovaných skutočnými produktmi zo športovo zameraného radu G-SQUAD hodiniek G-SHOCK. Tieto tenisky nie sú navrhnuté len tak, aby zaujali vo virtuálnom priestore, ale tiež aby zvýraznili tlmenie nárazov pri fyzických aktivitách používateľov, ako je beh. V aplikácii STEPN GO môžu používatelia získavať odmeny formou kryptomeny na základe vzdialenosti, ktorú prebehnú alebo prejdú.

Spoluzakladateľ FSL Yawn Rong opisuje spoluprácu: „Stále dúfame, že do STEPN GO prinesieme viac dlhodobo etablovaných spoločností a rozmanité produkty duševného vlastníctva, aby sme u väčšieho množstva ľudí vzbudili záujem o naše lifestylové aplikácie Web3. Spolupráca so spoločnosťou Casio je mimoriadne dôležitá pre FSL ako celok, z hľadiska našej veľkej vízie podpory mainstreamového prijatia Web3."

