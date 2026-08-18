CATL atinge a meta de neutralidade de carbono para suas operações principais em 2025 e define o caminho para alcançar o objetivo de toda a cadeia de valor em 2035

Em um evento realizado na segunda-feira em Ningde, a empresa também convocou parceiros globais a acelerar a descarbonização em toda a cadeia de valor de baterias. A empresa anunciou diretrizes de compras que exigirão que os fornecedores forneçam dados sobre a pegada de carbono a partir de 2027 e oferecerá condições favoráveis aos fornecedores com melhor desempenho em emissões de carbono.

"Antes de contribuir para as regras e padrões globais de carbono, a CATL precisa primeiro provar o que é possível através de nossa própria prática industrial", disse Robin Zeng, presidente e CEO da CATL. À medida que o mundo intensifica os esforços para atingir emissões líquidas zero, as baterias com emissão zero de carbono deixarão de ser uma opção e se tornarão uma necessidade num futuro próximo. Estamos prontos para compartilhar nossas tecnologias e experiência com parceiros de todo o setor, ajudando a moldar os padrões globais de carbono e a promover a descarbonização de todo o setor."

Meta de neutralidade de carbono para as operações principais em 2025 atingida conforme planejado

Desde a inauguração de nossa primeira fábrica de baterias em 2012, a CATL vem explorando e validando todos os aspectos da fabricação com zero emissão de carbono. Isso se tornou parte integrante da CATL.

Jiang Li, vice-presidente, secretário do conselho e chefe do comitê de gestão de desenvolvimento sustentável corporativo da CATL, disse: "A neutralidade de carbono não pode ser construída apenas com base em estimativas. Isso exige dados confiáveis, limites claros e execução sistemática."

Para construir essa base de dados, a CATL desenvolveu de forma independente o Sistema de Gestão da Cadeia de Carbono da CATL (CCMS) em 2022 para monitorar e calcular as emissões de carbono em suas fábricas e linhas de produção. Até o momento, o CCMS abrange dados de carbono das operações de produção de baterias e dos principais fornecedores a montante, gerando mais de 1.000 modelos de produtos e matérias-primas.

Com base nesse sistema de dados, a CATL incorpora esforços de descarbonização em otimização de processos e equipamentos, projeto de baterias, consumo de energia verde, fornecimento de matérias-primas e reciclagem.

Em 2025, a eletricidade com zero emissões de carbono representou 100% do consumo de eletricidade em suas operações principais, com mais de 18 bilhões de kWh de energia com zero emissões de carbono consumidos cumulativamente desde 2023. O consumo de energia por unidade de produto em suas bases de fabricação de baterias diminuiu 28% em comparação com 2022, ficando abaixo da média do setor. A intensidade das emissões de carbono diminuiu aproximadamente 77% em comparação com 2022. De 2023 a 2025, a CATL alcançou uma redução acumulada de mais de 10 milhões de toneladas de CO₂ equivalente, volume comparável às emissões nacionais totais de carbono de Brunei em 2025.

O marco não apenas representa o primeiro compromisso de neutralidade de carbono cumprido pela CATL, mas também estabelece um novo referencial para práticas de neutralidade de carbono no setor de baterias de íons de lítio.

Avançando rumo à neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor até 2035

Mais de 80% das emissões de carbono ao longo do ciclo de vida dos produtos da CATL provêm de sua cadeia de suprimentos, com as emissões totais da cadeia de valor excedendo em cinco vezes as geradas nas operações principais.

Bryan Huang, chefe do Centro de Compras da CATL, afirmou: "A CATL promoverá a descarbonização da cadeia de valor em áreas-chave, incluindo inovação de materiais, fabricação de materiais, logística verde e reciclagem de baterias. Isso exige colaboração em toda a cadeia de valor das baterias."

Em termos de gestão de dados, foram estabelecidos dados de referência sobre carbono para mais de 100 fornecedores principais de Nível 1, e a CATL pretende atingir progressivamente uma cobertura de dados de 100% em todas as principais ligações a montante.

Para reduzir as emissões, a CATL buscará a descarbonização em quatro pilares: Inovação em materiais e processos, fabricação, logística verde e reciclagem de baterias.

Inovação em materiais: A CATL está focando na inovação de materiais ecológicos e na modernização de processos com baixa emissão de carbono. Por exemplo, para os ânodos, a empresa está promovendo a adoção de materiais de baixo carbono, como coque de petróleo bruto com menor teor de umidade e matéria volátil.

A CATL está focando na inovação de materiais ecológicos e na modernização de processos com baixa emissão de carbono. Por exemplo, para os ânodos, a empresa está promovendo a adoção de materiais de baixo carbono, como coque de petróleo bruto com menor teor de umidade e matéria volátil. Fabricação de materiais : Considerando a natureza intensiva em energia da produção de matérias-primas a montante, a CATL lançou um plano de cobertura de energia verde, com o objetivo de atingir 100% de uso de eletricidade verde em toda a cadeia de valor até 2035.

Considerando a natureza intensiva em energia da produção de matérias-primas a montante, a CATL lançou um plano de cobertura de energia verde, com o objetivo de atingir 100% de uso de eletricidade verde em toda a cadeia de valor até 2035. Logística verde: Aproveitando sua tecnologia avançada de baterias e sua rede de troca de baterias, a CATL está promovendo soluções logísticas 100% neutras em carbono em toda a cadeia produtiva.

Aproveitando sua tecnologia avançada de baterias e sua rede de troca de baterias, a CATL está promovendo soluções logísticas 100% neutras em carbono em toda a cadeia produtiva. Reciclagem de baterias: A CATL continuará a acelerar o desenvolvimento de uma rede global de reciclagem de baterias por meio da Brunp Recycling.

Para apoiar a descarbonização dos fornecedores, a CATL emitirá as suas Diretrizes de Compras Verdes , exigindo que os novos fornecedores forneçam dados sobre a pegada de carbono do produto e incorporando a utilização de eletricidade renovável e a eficiência energética nas avaliações anuais dos fornecedores. Em condições equivalentes, fornecedores com melhor desempenho em termos de baixo carbono poderão ter prioridade na distribuição de pedidos e receber apoio por meio de acordos de longo prazo.

A CATL também lançará sua Iniciativa de Capacitação da Cadeia de Suprimentos de Carbono Zero, promovendo iniciativas conjuntas aprofundadas de descarbonização com um grupo inicial de 30 fornecedores essenciais.

A viabilidade econômica da emissão zero de carbono abre novas e substanciais oportunidades de crescimento. A CATL está empenhada em promover a mobilidade com zero emissões de carbono, a energia com zero emissões de carbono e a eletrificação das indústrias, com diversos cenários de aplicação já implementados. Em conjunto com parceiros globais, a CATL pretende expandir a economia de carbono zero, acelerar a transição global para energia limpa e ajudar a criar um futuro mais sustentável.

FONTE CATL