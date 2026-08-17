CATL บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานหลักปี 2568 พร้อมวางแนวทางสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2578

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หนิงเต๋อ, ประเทศจีน, 17 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- CATL ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับการดำเนินงานหลักภายในปี 2568 ได้ตามกำหนด โดยโรงงานผลิตแบตเตอรี่ทั้ง 20 แห่งได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมเปิดเผยโรดแมปการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2578 ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การลดการปล่อยคาร์บอนได้พัฒนาจากเดิมที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของ CATL
ภายในงานเปิดตัวซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหนิงเต๋อเมื่อวันจันทร์ บริษัทได้เรียกร้องให้พันธมิตรทั่วโลกเร่งดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องจัดส่งข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินต์ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป พร้อมเสนอเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์มากกว่าให้แก่ซัพพลายเออร์ที่มีผลการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยคาร์บอนที่ดีกว่า
"ก่อนที่เราจะมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านคาร์บอนระดับโลก CATL จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าสิ่งใดสามารถทำได้จริงผ่านการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมของเราเอง" Robin Zeng ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CATL กล่าว "ในขณะที่โลกกำลังเพิ่มความพยายามเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ แบตเตอรี่ปลอดคาร์บอนก็จะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคตอันใกล้ เราพร้อมแบ่งปันเทคโนโลยีและประสบการณ์ของเรากับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานคาร์บอนระดับโลกและผลักดันการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วทั้งอุตสาหกรรม"
บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานหลักปี 2568 ตามแผนที่วางไว้
นับตั้งแต่การเปิดดำเนินงานโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกในปี 2555 CATL ได้สำรวจและทดสอบแนวทางการผลิตที่ปลอดคาร์บอนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของ CATL
Jiang Li รองประธาน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหัวหน้าคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรของ CATL กล่าวว่า "ความเป็นกลางทางคาร์บอนไม่อาจสร้างขึ้นได้จากการประมาณการเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ขอบเขตที่ชัดเจน และการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ"
เพื่อสร้างรากฐานด้านข้อมูลดังกล่าว CATL ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการห่วงโซ่คาร์บอนของ CATL (CATL Carbon Chain Management System: CCMS) ขึ้นด้วยตนเองในปี 2565 เพื่อเฝ้าติดตามและคำนวณการปล่อยคาร์บอนในโรงงานและสายการผลิตของบริษัท จนถึงปัจจุบัน ระบบ CCMS ของ CATL ได้ครอบคลุมข้อมูลคาร์บอนจากการดำเนินงานด้านการผลิตแบตเตอรี่และซัพพลายเออร์หลักในส่วนต้นน้ำ โดยสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบมากกว่า 1,000 รายการ
จากระบบข้อมูลดังกล่าว CATL ได้นำความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนมาบูรณาการเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและอุปกรณ์ การออกแบบแบตเตอรี่ การใช้พลังงานสีเขียว การจัดหาวัตถุดิบ และการรีไซเคิล
ในปี 2568 พลังงานไฟฟ้าปลอดคาร์บอนคิดเป็น 100% ของการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินงานหลักของบริษัท โดย CATL ใช้พลังงานไฟฟ้าปลอดคาร์บอนสะสมมากกว่า 18,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงนับตั้งแต่ปี 2566 ขณะที่การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในฐานการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทลดลง 28% เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนลดลงประมาณ 77% เมื่อเทียบกับปี 2565 ระหว่างปี 2566 ถึง 2568 CATL สามารถลดการปล่อยคาร์บอนสะสมลงได้มากกว่า 10 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดของประเทศบรูไนในปี 2568
ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงถือเป็นการบรรลุคำมั่นด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนครั้งแรกของ CATL อย่างประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอีกด้วย
เดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2578
การปล่อยคาร์บอนมากกว่า 80% ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ CATL มาจากห่วงโซ่อุปทาน โดยการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดตลอดห่วงโซ่คุณค่ามีปริมาณมากกว่าการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหลักถึง 5 เท่า
Bryan Huang หัวหน้าศูนย์จัดซื้อจัดหาของ CATL กล่าวว่า "CATL จะเดินหน้าลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมด้านวัสดุ การผลิตวัสดุ โลจิสติกส์สีเขียว และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ โดยเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่"
ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล CATL ได้จัดทำข้อมูลคาร์บอนพื้นฐานสำหรับซัพพลายเออร์หลักระดับ Tier 1 มากกว่า 100 รายแล้ว และตั้งเป้าที่จะทยอยบรรลุความครอบคลุมข้อมูล 100% ในส่วนสำคัญต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ
สำหรับการลดการปล่อยคาร์บอน CATL จะดำเนินการลดคาร์บอนโดยมุ่งเน้น 4 เสาหลัก ได้แก่ นวัตกรรมด้านวัสดุและกระบวนการผลิต การผลิต โลจิสติกส์สีเขียว และการรีไซเคิลแบตเตอรี่
- นวัตกรรมด้านวัสดุ: CATL มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมวัสดุสีเขียวและการยกระดับกระบวนการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ตัวอย่างเช่น ในส่วนของวัสดุขั้วแอโนด บริษัทกำลังส่งเสริมการนำวัสดุคาร์บอนต่ำมาใช้ เช่น โค้กปิโตรเลียมดิบที่มีปริมาณความชื้นและสารระเหยต่ำกว่า
- การผลิตวัสดุ: เนื่องจากลักษณะการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่ใช้พลังงานสูง CATL จึงได้เปิดตัวแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสีเขียวให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้า โดยตั้งเป้าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว 100% ตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2578
- โลจิสติกส์สีเขียว: ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงและเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ CATL กำลังส่งเสริมโซลูชันโลจิสติกส์ที่ปลอดคาร์บอน 100% ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม
- การรีไซเคิลแบตเตอรี่: CATL จะเดินหน้าเร่งพัฒนาเครือข่ายรีไซเคิลแบตเตอรี่ระดับโลกผ่าน Brunp Recycling อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนของซัพพลายเออร์ CATL จะออกแนวทางการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement Guidelines) ซึ่งกำหนดให้ซัพพลายเออร์รายใหม่ต้องจัดส่งข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ และนำการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินซัพพลายเออร์ประจำปี ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน ซัพพลายเออร์ที่มีผลการดำเนินงานด้านการลดคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพกว่าอาจได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกในการจัดสรรคำสั่งซื้อ และได้รับการสนับสนุนผ่านข้อตกลงระยะยาว
นอกจากนี้ CATL จะเปิดตัวโครงการเสริมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานปลอดคาร์บอน (Zero-Carbon Supply Chain Empowerment Initiative) โดยเริ่มดำเนินโครงการลดการปล่อยคาร์บอนร่วมกันในเชิงลึกกับซัพพลายเออร์หลักกลุ่มแรกจำนวน 30 ราย
เศรษฐกิจปลอดคาร์บอนกำลังเปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างมหาศาล CATL กำลังเร่งดำเนินงานอย่างจริงจังในด้านการเดินทางที่ปลอดคาร์บอน พลังงานปลอดคาร์บอน และการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมสู่ระบบไฟฟ้า โดยมีการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วหลายรูปแบบ CATL ตั้งเป้าที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อขยายเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน เร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดทั่วโลก และสนับสนุนเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
SOURCE CATL
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