CATL atteint son objectif de neutralité carbone pour ses activités principales en 2025 et définit sa trajectoire pour 2035 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur

Lors d'un événement de lancement organisé lundi à Ningde, l'entreprise a également appelé ses partenaires internationaux à accélérer la mise en œuvre de la décarbonisation tout au long de la chaîne de valeur des batteries. Elle a publié des directives en matière d'achats qui imposent aux fournisseurs de fournir des données sur leur empreinte carbone à partir de 2027, et propose des conditions avantageuses aux fournisseurs affichant de meilleures performances en matière d'émissions de carbone.

« Avant de contribuer à l'élaboration des règles et normes mondiales en matière de carbone, CATL doit d'abord démontrer ce qu'il est possible de réaliser grâce à ses propres pratiques industrielles », a déclaré Robin Zeng, président-directeur général de CATL. « Alors que le monde redouble d'efforts en vue d'atteindre la neutralité carbone, les batteries zéro carbone ne seront plus un choix, mais une nécessité dans un avenir proche. Nous sommes prêts à partager nos technologies et notre expérience avec nos partenaires de l'ensemble du secteur, afin de contribuer à l'élaboration de normes mondiales en matière de carbone et de faire progresser la décarbonisation à l'échelle de l'industrie ».

L'objectif de neutralité carbone d'ici 2025 pour les activités principales a été atteint comme prévu

Depuis la mise en service de notre première usine de batteries en 2012, CATL n'a cessé d'étudier et de valider tous les aspects de la fabrication zéro carbone. Cela fait désormais partie intégrante de la stratégie de CATL.

Jiang Li, vice-président, secrétaire du conseil d'administration et responsable du comité de gestion du développement durable de CATL, a déclaré : « La neutralité carbone ne peut pas reposer uniquement sur des estimations. Elle nécessite des données fiables, des limites clairement définies et une mise en œuvre systématique ».

Pour mettre en place cette base de données, CATL a développé de manière autonome, en 2022, le système CATL Carbon Chain Management System (CCMS) destiné à surveiller et à calculer les émissions de carbone de ses usines et de ses chaînes de production. À ce jour, le système CCMS de CATL a permis de recenser les données relatives aux émissions de carbone liées aux opérations de production de batteries et aux principaux fournisseurs en amont, générant ainsi plus de 1 000 modèles de produits et de matières premières.

S'appuyant sur ce système de données, CATL intègre ses efforts de décarbonisation dans l'optimisation des processus et des équipements, la conception des batteries, la consommation d'énergie verte, l'approvisionnement en matières premières et le recyclage.

En 2025, l'électricité sans émissions de carbone représentait 100 % de la consommation d'électricité de ses activités principales, avec plus de 18 milliards de kWh d'électricité sans émissions de carbone consommés au total depuis 2023. La consommation d'énergie par unité de produit dans ses sites de fabrication de batteries a diminué de 28 % par rapport à 2022, un chiffre inférieur à la moyenne du secteur. Son intensité en émissions de carbone a diminué d'environ 77 % par rapport à 2022. De 2023 à 2025, CATL a permis une réduction cumulée des émissions de carbone de plus de 10 millions de tonnes d'équivalent CO₂, ce qui correspond aux émissions nationales totales de carbone du Brunei en 2025.

Cette étape importante marque non seulement la première réalisation d'un engagement de neutralité carbone pris par CATL, mais établit également une nouvelle référence en matière de pratiques de neutralité carbone dans le secteur des batteries lithium-ion.

Vers la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2035

Plus de 80 % des émissions de carbone générées tout au long du cycle de vie des produits de CATL proviennent de sa chaîne d'approvisionnement, les émissions totales de la chaîne de valeur étant plus de cinq fois supérieures à celles générées par ses activités principales.

Bryan Huang, directeur du centre d'approvisionnement de CATL, a déclaré : « CATL fera progresser la décarbonisation de la chaîne de valeur dans des domaines clés tels que l'innovation en matière de matériaux, la fabrication de matériaux, la logistique verte et le recyclage des batteries. Pour cela, une collaboration à tous les niveaux de la chaîne de valeur des batteries est néccessaire ».

En matière de gestion des données, des données de référence sur les émissions de carbone ont été établies pour plus de 100 fournisseurs clés de niveau 1, et CATL vise à atteindre progressivement une couverture à 100 % des données sur l'ensemble des principaux maillons en amont de la chaîne d'approvisionnement.

En matière de réduction des émissions, CATL mènera sa stratégie de décarbonisation en s'appuyant sur quatre axes : innovation en matière de matériaux et de procédés, fabrication, logistique durable et recyclage des batteries.

Innovation en matière de matériaux : CATL se concentre sur l'innovation en matière de matériaux écologiques et sur la modernisation de ses procédés afin de réduire leur empreinte carbone. Par exemple, en ce qui concerne les anodes, l'entreprise encourage l'utilisation de matériaux à faible empreinte carbone, tels que le coke de pétrole brut présentant une teneur en humidité et en composés volatils réduite.

CATL se concentre sur l'innovation en matière de matériaux écologiques et sur la modernisation de ses procédés afin de réduire leur empreinte carbone. Par exemple, en ce qui concerne les anodes, l'entreprise encourage l'utilisation de matériaux à faible empreinte carbone, tels que le coke de pétrole brut présentant une teneur en humidité et en composés volatils réduite. Fabrication des matériaux : compte tenu de la forte intensité énergétique de la production en amont des matières premières, CATL a lancé un plan visant à utiliser 100 % d'électricité verte tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2035.

compte tenu de la forte intensité énergétique de la production en amont des matières premières, CATL a lancé un plan visant à utiliser 100 % d'électricité verte tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2035. Logistique verte : en s'appuyant sur sa technologie de pointe en matière de batteries et sur son réseau d'échange de batteries, CATL promeut des solutions logistiques 100 % zéro carbone tout au long de la chaîne industrielle.

en s'appuyant sur sa technologie de pointe en matière de batteries et sur son réseau d'échange de batteries, CATL promeut des solutions logistiques 100 % zéro carbone tout au long de la chaîne industrielle. Recyclage des batteries : CATL continuera à accélérer le développement d'un réseau mondial de recyclage des batteries par l'intermédiaire de Brunp Recycling.

Afin de soutenir la décarbonisation de ses fournisseurs, CATL publiera ses Green Procurement Guidelines (directives d'achat durable), qui exigeront des nouveaux prestataires qu'ils fournissent des données sur l'empreinte carbone de leurs produits et intégreront la consommation d'électricité issue de sources renouvelables ainsi que l'efficacité énergétique dans les évaluations annuelles des fournisseurs. Dans des conditions comparables, les fournisseurs affichant de meilleures performances en matière de réduction des émissions de carbone pourront se voir accorder la priorité lors de l'attribution des commandes et bénéficier d'un soutien par le biais de contrats à long terme.

CATL lancera également son initiative Zero-Carbon Supply Chain Empowerment, dans le cadre de laquelle elle mettra en place des initiatives conjointes approfondies en matière de décarbonisation avec un premier groupe de 30 fournisseurs clés.

L'économie zéro carbone ouvre de nouvelles perspectives de croissance considérables. CATL déploie des efforts considérables dans les domaines de la mobilité zéro carbone, de l'énergie zéro carbone et de l'électrification des industries, plusieurs cas d'application ayant déjà été mis en œuvre. En collaboration avec ses partenaires internationaux, CATL a pour objectif de développer l'économie zéro carbone, d'accélérer la transition mondiale vers les énergies propres et de contribuer à la construction d'un avenir plus durable.