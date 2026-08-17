CATL alcanza el objetivo de neutralidad de carbono en su operación principal para 2025

En un evento de lanzamiento celebrado el lunes en Ningde, la compañía también hizo un llamamiento a sus socios globales para acelerar la descarbonización en toda la cadena de valor de las baterías. Anunció directrices de adquisición que exigen a los proveedores proporcionar datos sobre su huella de carbono a partir de 2027 y ofrece condiciones favorables a los proveedores con un mejor desempeño en materia de emisiones de carbono.

"Antes de contribuir a las normas y estándares globales sobre emisiones de carbono, CATL debe demostrar lo que es posible a través de nuestra propia práctica industrial", declaró Robin Zeng, presidente y consejero delegado de CATL. "A medida que el mundo intensifica sus esfuerzos para alcanzar las emisiones netas cero, las baterías con cero emisiones de carbono no serán una opción, sino una necesidad en un futuro próximo. Estamos preparados para compartir nuestras tecnologías y experiencia con socios de toda la industria, contribuyendo a definir los estándares globales sobre emisiones de carbono e impulsando la descarbonización en todo el sector".

El objetivo de neutralidad de carbono para las operaciones principales en 2025 se ha cumplido según lo previsto

Desde la puesta en marcha de nuestra primera fábrica de baterías en 2012, CATL ha estado explorando y validando todos los aspectos de la fabricación con cero emisiones de carbono. Esto se ha convertido en una parte integral de CATL.

Jiang Li, vicepresidente, secretario del consejo de administración y jefe del Comité de Gestión de Desarrollo Sostenible Corporativo de CATL, afirmó: "La neutralidad de carbono no puede basarse únicamente en estimaciones. Requiere datos fiables, límites claros y una ejecución sistemática".

Para construir esta base de datos, CATL desarrolló de forma independiente el Sistema de Gestión de la Cadena de Carbono de CATL (CCMS) en 2022 para monitorear y calcular las emisiones de carbono en sus plantas y líneas de producción. Hasta la fecha, el CCMS de CATL ha abarcado datos de carbono en todas las operaciones de producción de baterías y proveedores clave, generando más de 1.000 modelos de productos y materias primas.

Basándose en este sistema de datos, CATL integra los esfuerzos de descarbonización en la optimización de procesos y equipos, el diseño de baterías, el consumo de energía verde, el abastecimiento de materias primas y el reciclaje.

En 2025, la electricidad con cero emisiones de carbono representó el 100% del consumo eléctrico en sus operaciones principales, con un consumo acumulado de más de 18.000 millones de kWh de energía con cero emisiones de carbono desde 2023. El consumo de energía por unidad de producto en sus plantas de fabricación de baterías disminuyó un 28% en comparación con 2022, por debajo del promedio de la industria. Su intensidad de emisiones de carbono disminuyó aproximadamente un 77% en comparación con 2022. De 2023 a 2025, CATL logró una reducción acumulada de carbono de más de 10 millones de toneladas de CO₂ equivalente, comparable a las emisiones nacionales totales de carbono de Brunéi en 2025.

Este hito no solo marca el primer cumplimiento por parte de CATL de su compromiso de neutralidad de carbono, sino que también establece un nuevo referente para las prácticas de neutralidad de carbono en la industria de las baterías de iones de litio.

Avanzando hacia la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2035

Más del 80% de las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de los productos de CATL provienen de su cadena de suministro, y las emisiones totales de la cadena de valor superan en más de cinco veces las generadas en las operaciones principales.

Bryan Huang, director del Centro de Compras de CATL, comentó: "CATL impulsará la descarbonización de la cadena de valor en áreas clave como la innovación y la fabricación de materiales, la logística sostenible y el reciclaje de baterías. Esto requiere la colaboración de toda la cadena de valor de las baterías".

En lo que respecta a la gestión de datos, se han establecido datos de referencia sobre el carbono para más de 100 proveedores principales de Nivel 1, y CATL aspira a lograr progresivamente una cobertura de datos del 100% en todos los eslabones clave de la cadena de suministro.

Para reducir las emisiones, CATL impulsará la descarbonización en cuatro pilares: innovación en materiales y procesos, fabricación, logística ecológica y reciclaje de baterías.

Innovación en materiales : CATL se centra en la innovación de materiales ecológicos y en la mejora de procesos con bajas emisiones de carbono. Por ejemplo, para los ánodos, la empresa promueve la adopción de materiales con bajas emisiones de carbono, como el coque de petróleo crudo con menor contenido de humedad y volátiles.

: CATL se centra en la innovación de materiales ecológicos y en la mejora de procesos con bajas emisiones de carbono. Por ejemplo, para los ánodos, la empresa promueve la adopción de materiales con bajas emisiones de carbono, como el coque de petróleo crudo con menor contenido de humedad y volátiles. Fabricación de materiales : Dada la alta intensidad energética de la producción de materias primas, CATL ha lanzado un plan de energía verde, con el objetivo de alcanzar el 100% de uso de electricidad verde en toda la cadena de valor para 2035.

: Dada la alta intensidad energética de la producción de materias primas, CATL ha lanzado un plan de energía verde, con el objetivo de alcanzar el 100% de uso de electricidad verde en toda la cadena de valor para 2035. Logística verde : Aprovechando su avanzada tecnología de baterías y su red de intercambio de baterías, CATL promueve soluciones logísticas 100% libres de carbono en toda la cadena de valor.

: Aprovechando su avanzada tecnología de baterías y su red de intercambio de baterías, CATL promueve soluciones logísticas 100% libres de carbono en toda la cadena de valor. Reciclaje de baterías: CATL continuará impulsando el desarrollo de una red global de reciclaje de baterías a través de Brunp Recycling.

Para apoyar la descarbonización de los proveedores, CATL publicará sus Directrices de Adquisiciones Verdes, que exigen a los nuevos proveedores proporcionar datos sobre la huella de carbono de sus productos e incorporar el uso de electricidad renovable y la eficiencia energética en las revisiones anuales de proveedores. En condiciones similares, los proveedores con un mejor desempeño en materia de bajas emisiones de carbono podrán tener prioridad en la asignación de pedidos y recibir apoyo mediante acuerdos a largo plazo.

CATL también pondrá en marcha su Iniciativa de Empoderamiento de la Cadena de Suministro con Cero Emisiones de Carbono, mediante la cual se iniciarán iniciativas conjuntas de descarbonización en profundidad con un grupo inicial de 30 proveedores clave.

La economía de cero emisiones de carbono abre importantes oportunidades de crecimiento. CATL está realizando grandes esfuerzos en movilidad y energía con cero emisiones de carbono, así como en la electrificación de la industria, con varios escenarios de aplicación ya implementados. Junto con socios globales, CATL busca expandir la economía de cero emisiones de carbono, acelerar la transición energética limpia a nivel mundial y contribuir a la creación de un futuro más sostenible.