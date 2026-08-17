CATL alcanza el objetivo de neutralidad de carbono en sus operaciones principales para 2025 y traza el camino hacia el objetivo de la cadena de valor para 2035

En un evento de presentación celebrado el lunes en Ningde, la empresa también instó a sus socios internacionales a acelerar la descarbonización en toda la cadena de valor de las baterías. En la ocasión se anunciaron unas directrices de contratación pública que exigen a los proveedores facilitar datos sobre la huella de carbono a partir de 2027, y ofrece condiciones favorables a los proveedores con mejores resultados en materia de emisiones de carbono.

"Antes de contribuir a establecer normas y estándares mundiales sobre el carbono, CATL debe demostrar lo que es posible lograr a través de nuestra propia práctica industrial", afirmó Robin Zeng, presidente y director ejecutivo de CATL. "A medida que el mundo intensifica sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, las baterías sin emisiones de carbono no serán una opción, sino una necesidad en un futuro próximo. Estamos dispuestos a compartir nuestras tecnologías y nuestra experiencia con socios de todo el sector, lo que contribuirá a definir las normas mundiales en materia de carbono y a impulsar la descarbonización en todo el sector".

El objetivo de neutralidad de carbono para 2025 en las operaciones principales se ha cumplido según lo previsto

Desde la puesta en marcha de nuestra primera fábrica de baterías en 2012, CATL ha estado investigando y validando todos los aspectos de la fabricación sin emisiones de carbono. Esto se ha convertido en una parte fundamental de CATL.

Jiang Li, vicepresidente, secretario del Consejo de Administración y responsable del Comité de Gestión del Desarrollo Sostenible Corporativo de CATL, afirmó: "La neutralidad en carbono no puede basarse únicamente en estimaciones. Requiere datos confiables, límites claros y una ejecución sistemática".

Para sentar estas bases de datos, CATL desarrolló de forma independiente el Sistema de Gestión de la Cadena de Carbono de CATL (CCMS) en 2022 con el que poder supervisar y calcular las emisiones de carbono en sus plantas y líneas de producción. Hasta la fecha, el sistema CCMS de CATL ha recopilado datos sobre las emisiones de carbono de todas las operaciones de producción de baterías y de los principales proveedores de la cadena de suministro, lo que ha permitido generar más de 1000 modelos de productos y materias primas.

Basándose en este sistema de datos, CATL integra sus iniciativas de descarbonización en la optimización de procesos y equipos, el diseño de baterías, el consumo de energía verde, el abastecimiento de materias primas y el reciclaje.

En 2025, la electricidad sin emisiones de carbono representaba el 100 % del consumo eléctrico en sus operaciones principales, con un consumo acumulado de más de 18 000 millones de kWh sin emisiones de carbono desde 2023. El consumo de energía por unidad de producto en sus plantas de fabricación de baterías se redujo un 28 % con respecto a 2022, situándose por debajo de la media del sector. Su intensidad de emisiones de carbono se redujo en aproximadamente un 77 % en comparación con 2022. Entre 2023 y 2025, CATL logró una reducción acumulada de las emisiones de carbono de más de 10 millones de toneladas de CO₂ equivalente, una cifra comparable al total de emisiones nacionales de carbono de Brunei en 2025.

Este hito no solo supone el primer compromiso de neutralidad de carbono cumplido por CATL, también establece un nuevo punto de referencia para las prácticas de huella de carbono cero en el sector de las baterías de iones de litio.

Avanzando hacia la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2035

Más del 80 % de las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de los productos de CATL proceden de su cadena de suministro, y las emisiones totales de la cadena de valor superan en más de cinco veces las generadas en las operaciones principales.

Bryan Huang, director del Centro de Adquisiciones de CATL, declaró: "CATL impulsará la descarbonización de la cadena de valor en áreas clave como la innovación y fabricación de materiales, la logística sostenible y el reciclaje de baterías. Para ello es necesaria la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor de las baterías".

En lo que respecta a la gestión de datos, se han establecido referencias sobre las emisiones de carbono para más de 100 proveedores principales de nivel 1, y CATL tiene como objetivo alcanzar progresivamente una cobertura del 100 % de los datos en los eslabones clave de la cadena de suministro.

En lo que respecta a la reducción de emisiones, CATL llevará a cabo la descarbonización basándose en cuatro pilares: innovación en materiales y procesos, fabricación, logística sostenible y reciclaje de baterías.

Innovación en materiales: CATL se está centrando en la innovación en materiales ecológicos y en la mejora de los procesos para reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, en lo que respecta a los ánodos, la empresa está promoviendo el uso de materiales con bajas emisiones de carbono, como el coque de petróleo en bruto con menor contenido de humedad y compuestos volátiles.

CATL se está centrando en la innovación en materiales ecológicos y en la mejora de los procesos para reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, en lo que respecta a los ánodos, la empresa está promoviendo el uso de materiales con bajas emisiones de carbono, como el coque de petróleo en bruto con menor contenido de humedad y compuestos volátiles. Fabricación de material: Dado el elevado consumo energético que conlleva la producción de materias primas en las fases iniciales del proceso, CATL ha puesto en marcha un plan de cobertura de energía verde, cuyo objetivo es alcanzar un uso del 100 % de electricidad verde en toda la cadena de valor para 2035.

Dado el elevado consumo energético que conlleva la producción de materias primas en las fases iniciales del proceso, CATL ha puesto en marcha un plan de cobertura de energía verde, cuyo objetivo es alcanzar un uso del 100 % de electricidad verde en toda la cadena de valor para 2035. Logística sostenible: Aprovechando su avanzada tecnología de baterías y su red de intercambio de baterías, CATL está promoviendo soluciones logísticas 100 % libres de emisiones de carbono en toda la cadena de suministro.

Aprovechando su avanzada tecnología de baterías y su red de intercambio de baterías, CATL está promoviendo soluciones logísticas 100 % libres de emisiones de carbono en toda la cadena de suministro. Reciclaje de baterías: CATL seguirá impulsando el desarrollo de una red mundial de reciclaje de baterías a través de Brunp Recycling.

Para apoyar la descarbonización de sus proveedores, CATL publicará sus Directrices de contratación pública ecológica, que exigirán a los nuevos proveedores que faciliten datos sobre la huella de carbono de sus productos e incorporarán el uso de electricidad renovable y la eficiencia energética en las evaluaciones anuales de los proveedores. En condiciones comparables, se podrá dar prioridad a los proveedores con mejores resultados en materia de bajas emisiones de carbono a la hora de adjudicar los pedidos y se les podrá apoyar mediante acuerdos a largo plazo.

CATL también pondrá en marcha su "Iniciativa para el fomento de una cadena de suministro sin emisiones de carbono", en el marco de la cual llevará a cabo actividades conjuntas de descarbonización en profundidad con un grupo inicial de 30 proveedores clave.

La economía sin emisiones de carbono abre nuevas e importantes oportunidades de crecimiento. CATL está realizando importantes esfuerzos en materia de movilidad sin emisiones de carbono, energía sin emisiones de carbono y electrificación de la industria, y ya ha puesto en marcha varios casos de aplicación. Junto con sus socios internacionales, CATL tiene como objetivo impulsar la economía sin emisiones de carbono, acelerar la transición global hacia las energías limpias y contribuir a crear un futuro más sostenible.

FUENTE CATL