CATL、2025年のコア事業におけるカーボンニュートラル目標を達成し、2035年のバリューチェーン目標に向けた道筋を提示

「世界的な炭素規制や基準の策定に貢献する前に、CATLはまず、自社の産業実践を通じて何が可能かを証明しなければなりません」と、CATLの会長兼CEOであるRobin Zengは述べています。「世界がネットゼロに向けた取り組みを加速させるなか、近い将来、ゼロカーボン電池は単なる選択肢ではなく、必要不可欠なものとなるでしょう。当社は、業界全体のパートナーと当社の技術や経験を共有し、世界的な炭素基準の策定や業界全体の脱炭素化の推進に貢献する用意があります。」

中核事業における2025年のカーボンニュートラル目標を計画通りに達成

2012年に最初のバッテリー工場が稼働して以来、CATLはゼロカーボン製造のあらゆる側面について研究と検証を重ねてきました。これはCATLにとって欠かせない要素となっています。

CATLのバイスプレジデント兼取締役会秘書役、そして企業の持続可能な開発管理委員会委員長を務めるJiang Liは、次のように述べています。「カーボンニュートラルは、単なる推定値のみに基づいて実現できるものではありません。それには、信頼性の高いデータ、明確な境界、そして体系的な実行が必要となります。」

このデータ基盤を構築するため、CATLは2022年にCATL Carbon Chain Management System (CCMS) を独自に開発し、自社工場や生産ラインにおける炭素排出量のモニタリングと算出を行っています。現在までに、CATL CCMSは、バッテリー生産工程および主要な上流サプライヤーにわたる炭素データを網羅し、1,000件以上の製品および原材料モデルを生成しています。

このデータシステムに基づき、CATLは、プロセスや設備の最適化、バッテリー設計、再生可能エネルギーの利用、原材料の調達、リサイクルといったあらゆる分野に脱炭素化の取り組みを組み込んでいます。

2025年には、中核事業における電力消費量の100％をゼロカーボン電力が占め、2023年以降、累計で180億kWh以上のゼロカーボン電力が消費されました。同社のバッテリー製造拠点における製品単位あたりのエネルギー消費量は、2022年と比較して28％減少し、業界平均を下回りました。その炭素排出強度は、2022年と比較して約77％減少しました。2023年から2025年にかけて、CATLは累計で1,000万トン以上のCO₂換算の排出削減を達成しました。これは2025年のブルネイの国家全体の炭素排出量に匹敵します。

今回の節目は、CATLが初めてカーボンニュートラルへの公約を達成したことを示すだけでなく、リチウムイオン電池業界におけるカーボンニュートラルへの取り組みにおいて新たな基準を打ち立てたものです。

2035年までにバリューチェーン全体のカーボンニュートラル実現に向けて前進

CATLの製品ライフサイクル全体における炭素排出量の80％以上はサプライチェーンに起因しており、バリューチェーン全体の排出量は中核事業で発生する排出量の5倍を超えています。

CATLの調達センター長であるBryan Huangは次のように述べています。「CATLは、マテリアル・イノベーション、材料製造、グリーンロジスティクス、バッテリーリサイクルといった主要分野において、バリューチェーンの脱炭素化を推進していきます。これには、バッテリーのバリューチェーン全体にわたる連携が必要となります。」

データ管理の面では、主要なティア1サプライヤー100社以上について、炭素排出量のベースラインデータが確立されており、CATLは主要な上流工程全体でデータカバレッジを段階的に100％達成することを目指しています。

排出量削減に向けて、CATLは「材料・プロセスの革新」「製造」「グリーン物流」「バッテリーのリサイクル」という4つの柱を軸に脱炭素化を推進していきます。

マテリアル・イノベーション： CATLは、グリーンマテリアルイノベーションと低炭素化に向けた製造プロセスの改善に注力しています。例えば、陽極については、同社は水分や揮発分が少ない原油コークスなどの低炭素材料の採用を推進しています。

CATLは、グリーンマテリアルイノベーションと低炭素化に向けた製造プロセスの改善に注力しています。例えば、陽極については、同社は水分や揮発分が少ない原油コークスなどの低炭素材料の採用を推進しています。 材料製造： 上流工程における原材料生産はエネルギー集約型であることから、CATLは「グリーン電力カバレッジプラン」を立ち上げ、2035年までにバリューチェーン全体で電力使用量の100％をグリーン電力で賄うことを目標としています。

上流工程における原材料生産はエネルギー集約型であることから、CATLは「グリーン電力カバレッジプラン」を立ち上げ、2035年までにバリューチェーン全体で電力使用量の100％をグリーン電力で賄うことを目標としています。 グリーン・ロジスティクス： CATLは、自社の先進的なバッテリー技術とバッテリー交換ネットワークを活用し、産業チェーン全体にわたる100％ゼロカーボン物流ソリューションを推進しています。

CATLは、自社の先進的なバッテリー技術とバッテリー交換ネットワークを活用し、産業チェーン全体にわたる100％ゼロカーボン物流ソリューションを推進しています。 バッテリーのリサイクル： CATLは、Brunp Recyclingを通じて、世界的なバッテリーリサイクルネットワークの構築を引き続き加速させていきます。

サプライヤーの脱炭素化を支援するため、CATLはグリーン調達ガイドラインを策定し、新規サプライヤーに対して製品のカーボンフットプリントデータの提供を義務付けるとともに、再生可能電力の利用状況やエネルギー効率を年次サプライヤー評価に組み込むことにします。同等の条件下では、低炭素パフォーマンスが優れたサプライヤーを注文の割り当てにおいて優先し、長期契約を通じて支援することがあります。

また、CATLは「ゼロカーボン・サプライチェーン・エンパワーメント・イニシアチブ」を立ち上げ、最初の30社の主要サプライヤーと協力して、脱炭素化に向けた綿密な共同取り組みを開始しています。

ゼロカーボンの経済性は、新規の大きな成長の機会を切り開きます。CATLは、ゼロカーボン・モビリティ、ゼロカーボン電力、および産業の電化に注力しており、すでにいくつかの応用事例が実現されています。CATLは、世界中のパートナーと連携し、ゼロカーボン経済の拡大、世界的なクリーンエネルギーへの移行の加速、そしてより持続可能な未来の構築に貢献することを目指しています。

SOURCE CATL