CATL Capai Sasaran Neutraliti Karbon Operasi Teras 2025, Tetapkan Laluan Capai Matlamat Rantaian Nilai 2035

Di acara pelancaran yang diadakan di Ningde pada Isnin, syarikat turut menyeru rakan kongsi global supaya mempercepat penyahkarbonan merentasi rantaian nilai bateri. CATL mengumumkan garis panduan perolehan yang mewajibkan pembekal menyediakan data jejak karbon mulai 2027, selain menawarkan syarat yang lebih menguntungkan kepada pembekal yang menunjukkan prestasi emisi karbon yang lebih baik.

"Sebelum menyumbang kepada peraturan dan piawaian karbon global, CATL perlu terlebih dahulu membuktikan apa yang boleh dicapai menerusi amalan industri kami sendiri," kata Robin Zeng, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif CATL. "Ketika dunia mempergiat usaha ke arah sifar bersih, bateri sifar karbon bukan lagi suatu pilihan, sebaliknya akan menjadi keperluan dalam masa terdekat. Kami bersedia untuk berkongsi teknologi dan pengalaman kami dengan rakan kongsi di seluruh industri, sekali gus membantu membentuk piawaian karbon global dan memajukan penyahkarbonan di seluruh industri."

Sasaran Neutraliti Karbon 2025 bagi Operasi Teras Dicapai Seperti Dirancang

Sejak pengoperasian kilang bateri pertama kami pada 2012, CATL telah meneroka dan mengesahkan setiap aspek pembuatan sifar karbon. Usaha ini menjadi sebahagian penting daripada CATL.

Jiang Li, Naib Presiden, Setiausaha Lembaga dan Ketua Jawatankuasa Pengurusan Pembangunan Mampan Korporat CATL, berkata, "Neutraliti karbon tidak boleh dibangunkan berdasarkan anggaran semata-mata. Sebaliknya, neutraliti karbon memerlukan data yang andal, sempadan yang jelas dan pelaksanaan yang sistematik."

Bagi membina asas data ini, CATL membangunkan sendiri CATL Carbon Chain Management System (CCMS) pada 2022 untuk memantau dan mengira emisi karbon di kilang serta barisan pengeluarannya. Sehingga kini, CATL CCMS telah merangkumi data karbon bagi operasi pengeluaran bateri dan pembekal huluan teras, dengan menghasilkan lebih 1,000 model produk dan bahan mentah.

Berdasarkan sistem data ini, CATL menerapkan usaha penyahkarbonan merentasi pengoptimuman proses dan peralatan, reka bentuk bateri, penggunaan tenaga hijau, penyumberan bahan mentah serta kitar semula.

Pada 2025, elektrik sifar karbon menyumbang 100% daripada penggunaan elektrik dalam operasi terasnya, dengan lebih 18 bilion kWh tenaga sifar karbon digunakan secara terkumpul sejak 2023. Penggunaan tenaga bagi setiap unit produk di pangkalan pembuatan baterinya menurun sebanyak 28% berbanding 2022, iaitu di bawah purata industri. Intensiti emisi karbonnya pula menurun sebanyak kira-kira 77% berbanding 2022. Dari 2023 hingga 2025, CATL mencapai pengurangan karbon terkumpul melebihi 10 juta tan CO₂ setara, setanding dengan jumlah keseluruhan emisi karbon negara Brunei pada 2025.

Pencapaian penting itu bukan sahaja menandakan komitmen neutraliti karbon pertama CATL yang berjaya ditunaikan, malah turut menetapkan penanda aras baharu bagi amalan neutraliti karbon dalam industri bateri litium-ion.

Melangkah Maju Menuju Neutraliti Karbon Rantaian Nilai Sepenuhnya Menjelang 2035

Lebih 80% emisi karbon sepanjang kitaran hayat produk CATL berpunca daripada rantaian bekalannya, dengan jumlah emisi rantaian nilai melebihi lima kali ganda daripada emisi yang dijana dalam operasi teras.

Bryan Huang, Ketua Pusat Perolehan CATL, berkata: "CATL akan memajukan penyahkarbonan rantaian nilai dalam bidang utama termasuk inovasi bahan, pembuatan bahan, logistik hijau dan kitar semula bateri. Usaha ini memerlukan kerjasama merentasi keseluruhan rantaian nilai bateri."

Dari segi pengurusan data, data karbon garis dasar telah diwujudkan bagi lebih 100 pembekal Tahap 1 teras dan CATL menyasarkan untuk mencapai secara berperingkat 100% liputan data merentasi pautan huluan utama.

Bagi pengurangan emisi, CATL akan melaksanakan penyahkarbonan berteraskan empat tonggak: inovasi bahan dan proses, pembuatan, logistik hijau serta kitar semula bateri.

Inovasi bahan: CATL memberi tumpuan kepada inovasi bahan hijau dan peningkatan proses rendah karbon. Sebagai contoh, bagi anod, syarikat menggalakkan penggunaan bahan rendah karbon seperti kok petroleum mentah dengan kandungan lembapan dan bahan meruap yang lebih rendah.

CATL memberi tumpuan kepada inovasi bahan hijau dan peningkatan proses rendah karbon. Sebagai contoh, bagi anod, syarikat menggalakkan penggunaan bahan rendah karbon seperti kok petroleum mentah dengan kandungan lembapan dan bahan meruap yang lebih rendah. Pembuatan bahan: Memandangkan pengeluaran bahan mentah huluan bersifat intensif tenaga, CATL melancarkan pelan liputan tenaga hijau dengan sasaran mencapai 100% penggunaan elektrik hijau merentasi rantaian nilai menjelang 2035.

Memandangkan pengeluaran bahan mentah huluan bersifat intensif tenaga, CATL melancarkan pelan liputan tenaga hijau dengan sasaran mencapai 100% penggunaan elektrik hijau merentasi rantaian nilai menjelang 2035. Logistik hijau: Dengan memanfaatkan teknologi bateri termaju dan rangkaian pertukaran baterinya, CATL menggalakkan 100% penyelesaian logistik sifar karbon merentasi rantaian industri.

Dengan memanfaatkan teknologi bateri termaju dan rangkaian pertukaran baterinya, CATL menggalakkan 100% penyelesaian logistik sifar karbon merentasi rantaian industri. Kitar semula bateri: CATL akan terus mempercepat pembangunan rangkaian kitar semula bateri global menerusi Brunp Recycling.

Bagi menyokong penyahkarbonan pembekal, CATL akan mengeluarkan Green Procurement Guidelines yang mewajibkan pembekal baharu menyediakan data jejak karbon produk dan memasukkan penggunaan elektrik boleh baharu dan kecekapan tenaga dalam kajian semula pembekal tahunan. Dalam keadaan yang setanding, pembekal yang menunjukkan prestasi rendah karbon yang lebih kukuh boleh diberikan keutamaan dalam pengagihan pesanan serta disokong menerusi perjanjian jangka panjang.

CATL akan turut melancarkan Inisiatif Pemerkasaan Rantaian Bekalan Sifar Karbon dengan memperkenalkan inisiatif penyahkarbonan bersama secara mendalam dengan kohort awal yang terdiri daripada 30 pembekal teras.

Ekonomi sifar karbon membuka peluang pertumbuhan baharu yang besar. CATL berusaha dengan gigih dalam aspek mobiliti sifar karbon, tenaga sifar karbon dan elektrifikasi industri, dengan beberapa senario aplikasi telah pun dilaksanakan. Bersama rakan kongsi global, CATL menyasarkan untuk memperluas ekonomi sifar karbon, mempercepat peralihan tenaga bersih global serta membantu mencipta masa depan yang lebih lestari.

SOURCE CATL