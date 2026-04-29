CATL e HyperStrong assinam o maior acordo de cooperação do mundo em armazenamento de energia com íons de sódio

NINGDE, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 27 de abril, a CATL e a HyperStrong assinaram um acordo de cooperação estratégica em baterias de íons de sódio para armazenamento de energia em Ningde, Fujian. As duas partes anunciaram uma parceria de três anos cobrindo o fornecimento de 60 GWh de baterias de íons de sódio, marcando um marco significativo para a industrialização da tecnologia de baterias de íons de sódio.

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Como a primeira parceira estratégica da CATL para armazenamento de energia com íons de sódio, a HyperStrong trabalhará em estreita colaboração com a CATL em áreas que incluem P&D de tecnologia, aplicações de produtos e implementação de projetos.

Esta parceria marca o sucesso da CATL na superação de desafios em toda a cadeia de valor para a produção em massa de baterias de íons de sódio, conferindo à empresa capacidade para entregas em larga escala. O acordo também representa o maior contrato de fornecimento de baterias de íons de sódio do mundo até o momento, inaugurando uma nova fase de expansão em larga escala para a indústria global desse setor.

Por meio de controle de morfologia e modificação de superfície, a CATL aumentou significativamente a densidade energética das baterias de íons de sódio. No lado da fabricação, a empresa abordou sistematicamente os principais desafios de processo na produção em massa — como a formação de espuma em linhas de produção de carbono duro e o controle de umidade — aproveitando tecnologias essenciais, incluindo regulação de tamanho de poro em nível de angstrom, bloqueio molecular de água na superfície e formação dinâmica adaptativa, garantindo assim a consistência em produções de grande volume.

As baterias de íons de sódio oferecem excelente adaptabilidade em uma ampla faixa de temperatura, entregam uma vida útil de ciclo excepcional em altas temperaturas, geram menos calor durante a operação e apresentam menor estresse de expansão da célula, resultando em segurança e estabilidade superiores. Em aplicações de armazenamento de energia de longa duração, a integração do sistema pode ser efetivamente simplificada, reduzindo perdas de energia auxiliar e melhorando de forma abrangente a eficiência geral e o desempenho econômico da planta.

Além disso, as baterias de armazenamento de energia de íons de sódio da CATL apresentam um design baseado em plataforma com o mesmo fator de forma das baterias de íons de lítio, garantindo alta compatibilidade com a cadeia industrial existente. Isso reduz efetivamente os custos de adaptação e encurta significativamente o cronograma desde a prontidão do produto até a implementação na estação de energia.

A cooperação de 60 GWh em baterias de íons de sódio marca um grande marco para ambas as partes. À medida que a tecnologia de íons de sódio entra em uma fase de desenvolvimento em larga escala, os dois lados continuarão a aprofundar a colaboração, promovendo o crescimento de alta qualidade da indústria de armazenamento de energia e fornecendo um suporte tecnológico mais resiliente e diversificado para a transição energética global.

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FONTE CATL