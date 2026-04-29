CATL dan HyperStrong Tandatangani Perjanjian Kerjasama Storan Tenaga Natrium-Ion Terbesar Dunia

NINGDE, China, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 27 April, CATL dan HyperStrong menandatangani perjanjian kerjasama strategik bagi bateri natrium-ion untuk storan tenaga di Ningde, Fujian. Kedua-dua pihak mengumumkan perkongsian selama tiga tahun yang meliputi bekalan bateri natrium-ion sebanyak 60GWh yang menandakan pencapaian penting bagi industrialisasi teknologi bateri natrium-ion.

Sebagai rakan strategik pertama CATL untuk storan tenaga natrium-ion, HyperStrong akan bekerjasama rapat dengan CATL dalam bidang termasuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi, aplikasi produk serta pelaksanaan projek.

Perkongsian ini menandakan kejayaan terobosan CATL dalam seluruh rantaian nilai bagi pengeluaran besar-besaran bateri natrium-ion, sekali gus memberikan keupayaan penghantaran berskala besar kepada syarikat. Ia juga merupakan perjanjian bekalan bateri natrium-ion terbesar di dunia setakat ini, seterusnya membuka fasa baharu pengembangan berskala besar untuk industri bateri natrium-ion global.

Melalui kawalan morfologi dan pengubahsuaian permukaan, CATL telah meningkatkan dengan ketara ketumpatan tenaga bateri natrium-ion. Dari sudut pembuatan, Syarikat telah menangani cabaran proses utama secara sistematik dalam pengeluaran besar-besaran—seperti pembusaan dalam barisan pengeluaran karbon keras dan kawalan kelembapan—dengan memanfaatkan teknologi teras termasuk pengawalan saiz liang pada tahap angstrom, penguncian air molekul permukaan, serta pembentukan dinamik adaptif, seterusnya memastikan konsistensi dalam pengeluaran volum besar.

Bateri natrium-ion menawarkan kebolehsesuaian yang sangat baik dalam julat suhu yang luas, memberikan jangka hayat kitaran suhu tinggi yang luar biasa, menjana kurang haba semasa operasi, serta mengalami tekanan pengembangan sel yang lebih rendah, lalu memberikan keselamatan dan kestabilan yang unggul. Dalam aplikasi storan tenaga jangka panjang, integrasi sistem boleh dipermudah dengan berkesan, mengurangkan kehilangan tenaga tambahan dan meningkatkan kecekapan loji serta prestasi ekonomi keseluruhan secara komprehensif.

Selain itu, bateri storan tenaga natrium-ion CATL menampilkan reka bentuk berasaskan platform dengan faktor bentuk yang sama seperti bateri litium-ion bagi memastikan keserasian tinggi dengan rantaian industri sedia ada. Ini dapat mengurangkan kos penyesuaian secara berkesan serta memendekkan garis masa dengan ketara daripada kesediaan produk hingga pelaksanaan stesen janakuasa.

Kerjasama bateri natrium-ion sebanyak 60GWh ini menandakan pencapaian penting untuk kedua-dua pihak. Ketika teknologi natrium-ion memasuki fasa pembangunan berskala besar, kedua-dua pihak akan terus mempererat kerjasama, menggalakkan pertumbuhan berkualiti tinggi industri storan tenaga, serta memberikan sokongan teknologi yang lebih berdaya tahan dan terpelbagai untuk peralihan tenaga global.

