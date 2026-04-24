CATL revela seis grandes inovações: sistemas multiquímicos para redefinir a experiência de mobilidade com novas energias

Yang Jun, gerente-geral do negócio de troca de baterias da CATL (PRNewsfoto/CATL)

No evento, Dr. Wu Kai, cientista-chefe da CATL, explicou de forma sistemática os respectivos pontos fortes, limitações e caminhos de desenvolvimento de diferentes químicas de baterias. Ele observou que o LFP está próximo de seu limite teórico de densidade energética, tornando-o mais adequado para uma estratégia tecnológica centrada em carregamento ultrarrápido para alcançar equilíbrio ideal. A alta densidade energética do NCM o mantém na linha de frente da competição global – destacando que a densidade energética continua sendo a principal métrica de liderança. As baterias de íons de sódio oferecem amplo potencial para temperaturas extremas e aplicações de armazenamento de energia. Seja pela perspectiva das necessidades diferenciadas dos consumidores, seja pelos pontos de vista de segurança energética e desenvolvimento social, o setor de baterias de íons de lítio deve buscar desenvolvimento coordenado entre múltiplos sistemas químicos.

Robin Zeng, presidente do conselho e CEO da CATL, enfatizou na conferência que a inovação industrial deve ser guiada por um rigoroso espírito científico. Para a tecnologia chinesa se globalizar, ela depende não apenas de velocidade e escala, mas da qualidade da inovação, da capacidade de validação e da credibilidade da marca.

Bateria Shenxing de terceira geração de carregamento super-rápido: tornando o carregamento superrápido e a vida útil ultralonga algo sem necessidade de escolha entre um e outro

Do ponto de vista eletroquímico, aumentar as taxas de carregamento enquanto se protege a vida útil da bateria depende principalmente de um fator: aumento de temperatura, não corrente de manutenção. Como mostra a equação de Arrhenius, um aumento de 10°C na temperatura da bateria pode aproximadamente dobrar a taxa de reações colaterais internas – efeito que pode reduzir significativamente a vida útil em ciclos.

A Bateria Shenxing de terceira geração de carregamento super-rápido trata a geração e dissipação de calor por meio de três medidas principais: menor produção de calor durante a operação, propagação térmica mais forte e controle de maior precisão. Como resultado, após 1.000 ciclos completos, a retenção de capacidade da bateria permanece acima de 90%, alcançando um equilíbrio ideal entre carregamento extremamente rápido e vida útil ultralonga.

A mais recente Bateria Shenxing de terceira geração de carregamento super-rápido alcançou o que é considerado a capacidade mais forte da indústria: equivalente a 10C e pico de taxa de carregamento de 15C. Carregar de 10% para 35% de SOC (estado de carga) leva apenas 1 minuto; de 10% para 80% de SOC leva 3 minutos e 44 segundos; e de 10% para 98% de SOC leva 6 minutos e 27 segundos. Mesmo a −30°C em condições extremas de frio, carregar de 20% para 98% de SOC leva cerca de 9 minutos.

Além disso, ao combinar tecnologia de autoaquecimento da bateria com uma rede totalmente integrada de supercarregamento e troca de baterias, o sistema foi projetado para permitir carregamento superrápido em baixas temperaturas sem depender de estações de recarga – oferecendo tanto recarga rápida quanto troca de bateria.

Bateria Qilin de terceira geração: mais leve, mais forte, mais premium, redefinindo a excelência dos veículos elétricos

Historicamente, alcançar longa autonomia em veículos elétricos premium com baterias LFP dependia simplesmente de adicionar mais capacidade – abordagem que inevitavelmente compromete a leveza do veículo.

A bateria Qilin de terceira geração foi projetada para veículos elétricos premium de longa autonomia, alcançando densidade energética de célula de 280 Wh/kg e permitindo alcance de 1.000 km enquanto suporta carregamento super-rápido de 10C.

A bateria entrega potência máxima de 3 MW, dobrando a saída da bateria de pista Qilin de segunda geração que competiu em Nürburgring (1.330 kW).

Todo o conjunto de baterias pesa apenas 625 kg. Em comparação com sistemas LFP equivalentes, isso representa uma redução de peso de 255 kg e economia de espaço de 112 litros. As métricas de redução de peso proporcionam benefícios excepcionalmente significativos:

O consumo de energia por 100 km diminui em mais de 6%, economizando aproximadamente 0,78 kWh a cada 100 km. Em uma frota de um milhão de veículos percorrendo 20.000 km por ano, isso equivale a uma economia de 156 milhões de kWh de eletricidade e uma redução de 78.500 toneladas de emissões de CO₂.

.Melhorias de desempenho e segurança incluem uma redução de 0,6 segundo na aceleração de 0 a 100 km/h, uma janela de risco de ultrapassagem 12% menor, 8% maior na velocidade de teste do alce, um ângulo de rolamento da carroceria 6,5% menor, um ganho de 15–25% na capacidade de evitar obstáculos e aproximadamente 1,44 metro menor na distância de frenagem.

A durabilidade foi aprimorada, com a vida útil dos componentes do chassi aumentada em 40% e a dos pneus em mais de 30%, ampliando os intervalos de substituição em pelo menos 10.000 km. Os 112 litros de espaço economizados podem aumentar o espaço livre para a cabeça na cabine em pelo menos 18 mm.

Baseando-se na norma nacional para NP (sem propagação térmica), a segurança é reforçada através da "separação termoelétrica", com cada célula a incorporar um canal de escape selado independente para isolar eventos térmicos e prevenir a propagação, garantindo que "o calor segue o caminho térmico, a eletricidade segue o caminho elétrico".

Bateria Qilin Condensed: tecnologia de nível aeronáutico aplicada a veículos de passageiros pela primeira vez

A Bateria Qilin Condensed aplica tecnologia de nível aeronáutico a veículos de passageiros pela primeira vez, alcançando densidade energética de célula de 350 Wh/kg e densidade volumétrica de 760 Wh/l – estabelecendo um novo recorde para baterias produzidas em massa. Isso permite autonomia de 1.500 km para sedãs e mais de 1.000 km para SUVs grandes, com o peso do pacote controlado em até 650 kg.

A bateria condensada possui cátodo de alto níquel e ânodo de silício-carbono de baixa expansão, aumentando a densidade energética em 50 Wh/kg. Sua inédita estrutura de liga de titânio de nível aeronáutico reduziu a espessura em 60% e o peso em 30%, ao mesmo tempo em que triplicou a resistência estrutural e entregou 20 Wh/kg adicionais em densidade energética.

A tecnologia se baseia no programa de aviação elétrica da CATL, no qual sistemas de 500 Wh/kg concluíram a validação do voo inaugural em aeronaves de 4 toneladas, com novas validações em andamento para aeronaves acima de 8 toneladas.

A substituição do eletrólito líquido por um sistema condensado elimina riscos associados a vazamentos e combustão, alcançando o conceito de "sem líquido para vazar, sem líquido para incendiar". Ao mesmo tempo, a CATL adotou um novo coletor de corrente composto que atua como um fusível de autofusão rápida em casos extremos de curtos-circuitos internos.

Bateria híbrida super Freevoy de segunda geração: levando os híbridos à era dos 600 km em modo totalmente elétrico

A bateria híbrida super Freevoy de segunda geração amplia a autonomia totalmente elétrica para até 600 km e padroniza o carregamento ultrarrápido 10C. Ela inaugura uma "super tecnologia híbrida" que integra materiais LFP e NCM por meio de mistura uniforme em gradiente, com a estrutura cristalina olivina do LFP servindo como base principal, permitindo uma hibridização uniforme dos materiais LFP e NCM no nível das partículas do pó.

Isso alcança densidade energética de 230 Wh/kg e aumenta a autonomia em mais de 15% sem elevar o peso do conjunto de baterias em comparação com sistemas LFP únicos. Isso permite cobertura total desde o uso familiar convencional até cenários híbridos premium e multifuncionais, oferecendo soluções ideais em diversas aplicações.

A versão LFP oferece até 500 km de autonomia totalmente elétrica, proporcionando uma experiência de "carregar uma vez por semana" para o deslocamento diário. A versão NCM amplia ainda mais a autonomia totalmente elétrica para mais de 600 km, com autonomia total do veículo superior a 2.000 km, permitindo uma experiência fluida de uso duplo tanto para condução elétrica diária quanto para viagens de longa distância.

O sistema entrega 1,5 MW de potência instantânea com carga total e mantém 1,2 MW com 20% de SOC, resolvendo a perda de potência em condições de baixa carga. Em cenários off-road que exigem mais de 350 kW de potência, o sistema fornece mais de três vezes a energia necessária, garantindo desempenho consistente mesmo com baixo nível de carga.

Os recursos de segurança incluem revestimento inferior reforçado capaz de suportar 1.500 joules de energia de impacto (dez vezes o padrão nacional) e vedação à prova d'água que permite imersão contínua em 2 metros de água por mais de 200 horas sem perda de desempenho.

Bateria de íons de sódio Naxtra: Alcançando industrialização em escala de GWh de íons de sódio em larga escala

A bateria de íons de sódio Naxtra marca a transição da CATL de avanço em laboratório para fabricação em larga escala. Ao superar sistematicamente centenas de desafios de engenharia, a CATL alcançou industrialização em nível de GWh.

Em 2026, a CATL solucionou com sucesso quatro gargalos principais da produção em massa de baterias de sódio: controle extremo de umidade, geração de gases em carbono duro, aderência da folha de alumínio e sistemas de ânodo autoformadores, abrindo caminho para implantação confiável em larga escala. A bateria de íons de sódio Naxtra está programada para entrar em produção em massa total até o fim de 2026.

Rede integrada de Supercarregamento e troca de baterias na rede: uma arquitetura unificada de reabastecimento

A CATL também apresentou uma rede integrada de supercarregamento e troca de baterias, projetada como um sistema unificado em vez de soluções separadas, construída sobre três pilares complementares – carregamento residencial, carregamento público e troca de baterias – para definir o ecossistema ideal de reabastecimento de energia. Todas as estações de troca "Choco-Swap" para veículos de passeio e "QIJI" para caminhões pesados serão equipadas com sistemas de supercarregamento Shenxing, permitindo uma verdadeira sinergia entre carregamento e troca, em que cada estação funciona tanto como ponto de troca de baterias quanto como hub de carregamento de alta potência.

As estações integradas de carga e troca contam com subestações compactas compartilhadas e módulos de carregamento compartilhados, reduzindo etapas de conversão de energia e diminuindo a perda total de potência em mais de 13 pontos percentuais em comparação com estações convencionais equipadas com armazenamento. Em cenários de emergência, as baterias das estações podem descarregar diretamente para os carregadores, elevando a taxa de utilização dos equipamentos para mais de 85%. Isso permite uma capacidade de atendimento 3 vezes maior por vaga de estacionamento em comparação com estações convencionais equipadas com armazenamento, enquanto o custo fixo de investimento do segmento de supercarregamento é reduzido para apenas um quinto de sistemas comparáveis.

A CATL lançou a bateria Choco-Swap #26, equipada com arquitetura de alta voltagem de 800 V. A primeira versão inclui um modelo de 75 kWh, com variantes de maior capacidade previstas posteriormente, totalmente compatíveis com veículos 800 V dos segmentos B ao C. Com esse lançamento, o sistema Choco-Swap ampliará sua cobertura para uma linha completa de veículos dos segmentos A0 ao C.

Em termos de implantação da rede, a CATL planeja construir 4.000 estações integradas de carga e troca até o fim de 2026, cobrindo quase 190 cidades e uma rede nacional de rodovias que abrange 12 corredores verticais e 11 horizontais. Até o momento, a rede Choco-Swap já construiu 1.470 estações em 99 cidades, com a expansão continuando a acelerar.

Junto com montadoras e parceiros do setor energético, a CATL irá codesenvolver uma "rede compartilhada de carga e troca" baseada em compartilhamento de tecnologia, conectividade contínua e investimento conjunto. Os parceiros iniciais incluem Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling e BAIC, com a meta de construir mais de 100.000 instalações compartilhadas de reabastecimento de energia até o fim de 2028.

Avançando soluções de energia para todos os cenários

De cinco produtos de baterias cobrindo todo o espectro de materiais até uma rede integrada de supercarregamento e troca de baterias, a CATL estabeleceu uma cadeia de valor completa, desde produtos de bateria até infraestrutura.

A CATL continuará investindo em pesquisa avançada, fabricação em larga escala e colaboração de ecossistema para acelerar a transição da inovação pontual para soluções de energia para todos os cenários, garantindo que os benefícios do progresso tecnológico sejam acessíveis em todos os usos de mobilidade.

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FONTE CATL