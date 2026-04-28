CATL e HyperStrong firman el mayor acuerdo de almacenamiento de energía con iones de sodio

- CATL e HyperStrong firman el mayor acuerdo de cooperación del mundo en materia de almacenamiento de energía con iones de sodio

NINGDE, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de abril, CATL e HyperStrong firmaron en Ningde (Fujian) un acuerdo de cooperación estratégica sobre baterías de iones de sodio para el almacenamiento de energía. Ambas partes anunciaron una colaboración de tres años que abarca el suministro de 60 GWh de baterías de iones de sodio, lo que supone un hito importante para la industrialización de la tecnología de las baterías de iones de sodio.

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Como primer socio estratégico de CATL en el ámbito del almacenamiento de energía con baterías de iones de sodio, HyperStrong colaborará estrechamente con CATL en áreas como la I+D tecnológica, las aplicaciones de los productos y la puesta en marcha de proyectos.

Esta asociación supone un gran avance para CATL en toda la cadena de valor de la producción en masa de baterías de iones de sodio, lo que le confiere a la empresa la capacidad de realizar entregas a gran escala. Además, representa el mayor acuerdo de suministro de baterías de iones de sodio del mundo hasta la fecha, lo que marca el inicio de una nueva fase de expansión a gran escala para la industria mundial de las baterías de iones de sodio.

Mediante el control de la morfología y la modificación de la superficie, CATL ha mejorado significativamente la densidad energética de las baterías de iones de sodio. En lo que respecta a la fabricación, la empresa ha abordado de forma sistemática los principales retos del proceso de producción en masa —como la formación de espuma en las líneas de producción de carbono duro y el control de la humedad— aprovechando tecnologías clave como la regulación del tamaño de los poros a nivel de angstrom, el bloqueo molecular del agua en la superficie y la formación dinámica adaptativa, lo que garantiza la uniformidad en la producción a gran escala.

Las baterías de iones de sodio ofrecen una excelente adaptabilidad en un amplio rango de temperaturas, proporcionan una vida útil excepcional a altas temperaturas, generan menos calor durante el funcionamiento y experimentan una menor tensión de expansión de las celdas, lo que se traduce en una seguridad y estabilidad superiores. En aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración, la integración del sistema puede simplificarse de manera efectiva, reduciendo las pérdidas de energía auxiliar y mejorando de forma integral la eficiencia general de la planta y el rendimiento económico.

Además, las baterías de almacenamiento de energía de iones de sodio de CATL presentan un diseño basado en una plataforma con el mismo formato que las baterías de iones de litio, lo que garantiza una alta compatibilidad con la cadena industrial existente. Esto reduce de manera efectiva los costes de adaptación y acorta significativamente el plazo desde la preparación del producto hasta su implantación en las centrales eléctricas.

La cooperación en materia de baterías de iones de sodio de 60 GWh supone un hito importante para ambas partes. A medida que la tecnología de iones de sodio entra en una fase de desarrollo a gran escala, ambas partes seguirán profundizando en su colaboración, promoviendo un crecimiento de alta calidad del sector del almacenamiento de energía y proporcionando un apoyo tecnológico más resiliente y diversificado para la transición energética mundial.

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