CATL과 하이퍼스트롱, 세계 최대 규모 나트륨이온 에너지 저장 협력 계약 체결

닝더, 중국 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 4월 27일, CATL과 하이퍼스트롱(HyperStrong)이 푸젠성 닝더시에서 에너지 저장용 나트륨이온 배터리에 관한 전략적 협력 계약을 체결했다. 양사는 3년간 총 60GWh 규모의 나트륨이온 배터리 공급을 포함하는 파트너십을 발표했으며, 이는 나트륨이온 배터리 기술의 산업화에 있어 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.

CATL의 나트륨이온 에너지 저장 분야 첫 전략적 파트너인 하이퍼스트롱은 기술 연구개발(R&D), 제품 적용, 프로젝트 구축 등 다양한 영역에서 CATL과 긴밀히 협력할 예정이다.

이번 파트너십을 통해 CATL은 나트륨이온 배터리 양산을 위한 가치 사슬 전반에서 성공적인 돌파구를 마련했으며, 대규모 공급 능력을 확보하게 됐다. 또한 이는 현재까지 세계 최대 규모의 나트륨이온 배터리 공급 계약으로, 글로벌 나트륨이온 배터리 산업이 대규모 확장 단계로 진입하는 전환점을 마련했다.

CATL은 형태 제어와 표면 개질 기술을 통해 나트륨이온 배터리의 에너지 밀도를 크게 향상시켰다. 제조 측면에서는 옹스트롬(Å) 단위의 기공 크기 조절, 표면 분자 수분 고정, 적응형 동적 형성 등의 핵심 기술을 활용해 하드카본 생산 공정에서의 발포 현상과 수분 제어 등 대량 생산의 주요 공정 과제를 체계적으로 해결함으로써 양산에서의 일관성을 확보했다.

나트륨이온 배터리는 넓은 온도 범위에서 뛰어난 적응성을 보이며, 고온 환경에서도 우수한 수명 특성을 유지한다. 또한 작동 시 발열이 적고 셀 팽창 응력이 낮아 안전성과 안정성이 뛰어나다. 장주기 에너지 저장 분야에서는 시스템 통합을 효과적으로 단순화할 수 있어 보조 에너지 손실을 줄이고 발전소 전체 효율과 경제성을 종합적으로 향상시킨다.

또한 CATL의 나트륨이온 에너지 저장 배터리는 리튬이온 배터리와 동일한 폼팩터를 적용한 플랫폼 기반 설계를 채택해 기존 산업 생태계와의 높은 호환성을 확보했다. 이는 적응 비용을 효과적으로 절감하고 제품 준비 단계에서 발전소 구축까지의 기간을 크게 단축한다.

이번 60GWh 규모의 나트륨이온 배터리 협력은 양사 모두에게 중요한 이정표로 평가된다. 나트륨이온 기술이 대규모 발전 단계에 진입함에 따라, 양사는 협력을 더욱 심화해 에너지 저장 산업의 고품질 성장을 촉진하고 글로벌 에너지 전환을 위한 보다 견고하고 다양한 기술적 지원을 제공할 계획이다.

SOURCE CATL