CATL et HyperStrong signent le plus grand accord de coopération au monde en matière de stockage d'énergie sodium-ion

NINGDE, Chine, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 27 avril, CATL et HyperStrong ont signé un accord de coopération stratégique sur les batteries sodium-ion pour le stockage de l'énergie à Ningde, Fujian. Les deux parties ont annoncé un partenariat de trois ans couvrant la fourniture de 60 GWh de batteries sodium-ion, marquant ainsi une étape importante pour l'industrialisation de la technologie des batteries sodium-ion.

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En tant que premier partenaire stratégique de CATL dans le domaine du stockage d'énergie au sodium-ion, HyperStrong travaillera en étroite collaboration avec CATL dans des domaines tels que la recherche et le développement technologiques, les applications des produits et la mise en œuvre de projets.

Ce partenariat marque la percée de CATL sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour la production de masse de batteries sodium-ion, ce qui donne à l'entreprise la capacité d'assurer des livraisons à grande échelle. Il s'agit également du plus grand accord de fourniture de batteries sodium-ion au monde à ce jour, qui ouvre une nouvelle phase d'expansion à grande échelle pour l'industrie mondiale des batteries sodium-ion.

Grâce au contrôle de la morphologie et à la modification de la surface, CATL a considérablement amélioré la densité énergétique des batteries sodium-ion. En matière de fabrication, la société a systématiquement relevé les principaux défis liés aux processus de production de masse – tels que la formation de mousse dans les chaînes de production de carbone dur et le contrôle de l'humidité – en s'appuyant sur des technologies clés, notamment le contrôle de la taille des pores à l'échelle de l'angström, le piégeage moléculaire de l'eau en surface et la formation dynamique adaptative, garantissant ainsi une qualité constante tout au long de la production à grande échelle.

Les batteries sodium-ion offrent une excellente adaptabilité dans une large gamme de températures, une durée de vie exceptionnelle à haute température, génèrent moins de chaleur pendant le fonctionnement et subissent moins de contraintes liées à l'expansion des cellules, ce qui se traduit par une sécurité et une stabilité supérieures. Dans les applications de stockage d'énergie de longue durée, l'intégration du système peut être efficacement simplifiée, ce qui permet de réduire les pertes d'énergie auxiliaire et d'améliorer globalement l'efficacité et les performances économiques de l'installation.

En outre, les batteries de stockage d'énergie sodium-ion de CATL se caractérisent par une conception basée sur une plate-forme avec le même facteur de forme que les batteries lithium-ion, ce qui garantit une grande compatibilité avec la chaîne industrielle actuelle. Cela permet de réduire efficacement les coûts d'adaptation et de raccourcir considérablement le délai entre la préparation du produit et le déploiement de la centrale électrique.

La coopération en matière de batteries sodium-ion de 60 GWh marque une étape importante pour les deux parties. La technologie sodium-ion entrant dans une phase de développement à grande échelle, les deux parties continueront à approfondir leur collaboration, à promouvoir une croissance de haute qualité de l'industrie du stockage de l'énergie et à fournir un soutien technologique plus résistant et plus diversifié à la transition énergétique internationale.

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