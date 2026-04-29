CATL e HyperStrong firman el acuerdo de cooperación más grande del mundo en materia de almacenamiento de energía con baterías de iones de sodio

NINGDE, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de abril, CATL e HyperStrong firmaron un acuerdo de cooperación estratégica sobre baterías de iones de sodio para el almacenamiento de energía en Ningde, Fujian. Las dos partes anunciaron una alianza de tres años para el suministro de 60 GWh de baterías de iones de sodio, lo que supone un hito importante para la industrialización de la tecnología de las baterías de iones de sodio.

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Como primer socio estratégico de CATL en el ámbito del almacenamiento de energía con baterías de iones de sodio, HyperStrong colaborará de cerca con CATL en ámbitos como investigación y desarrollo (I + D) de tecnología, aplicaciones de productos y puesta en marcha de proyectos.

Esta alianza supone un gran avance en toda la cadena de valor para la producción en masa de baterías de iones de sodio de CATL, lo que proporciona a la empresa la capacidad necesaria para hacer entregas a gran escala. Además, se trata del mayor acuerdo de suministro de baterías de iones de sodio del mundo hasta la fecha, lo que marca el inicio de una nueva fase de expansión a gran escala para el sector mundial de las baterías de iones de sodio.

Mediante el control de la morfología y la modificación de la superficie, CATL ha mejorado considerablemente la densidad energética de las baterías de iones de sodio. En el ámbito de la fabricación, la empresa ha abordado de forma sistemática los principales desafíos de los procesos de producción en masa, como la formación de espuma en las líneas de producción de carbono duro y el control de la humedad, al aprovechar tecnologías clave como la regulación del tamaño de los poros a nivel de ángstrom, el bloqueo molecular del agua en la superficie y la formación dinámica adaptativa, lo que garantiza la uniformidad en la producción a gran escala.

Las baterías de iones de sodio ofrecen una excelente adaptabilidad en un amplio rango de temperaturas, presentan una vida útil excepcional a altas temperaturas, generan menos calor durante su funcionamiento y sufren menos tensiones por expansión de las celdas, lo que se traduce en una seguridad y estabilidad superiores. En aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración, la integración del sistema se puede simplificar de manera eficaz para reducir las pérdidas de energía auxiliares y mejorar la eficiencia general de la planta y su rendimiento económico de forma integral.

Además, las baterías de almacenamiento de energía de iones de sodio de CATL presentan un diseño basado en una plataforma con el mismo formato que las baterías de iones de litio, lo que garantiza una alta compatibilidad con la cadena industrial existente. Esto reduce de manera efectiva los costos de adaptación y disminuye considerablemente el tiempo que transcurre desde que el producto está listo hasta su implementación en la central eléctrica.

La colaboración en torno a la batería de iones de sodio de 60 GWh supone un hito importante para ambas partes. A medida que la tecnología de iones de sodio entra en una fase de desarrollo a gran escala, ambas partes seguirán intensificando su colaboración e impulsarán el crecimiento de calidad del sector del almacenamiento de energía y ofrecerán un apoyo tecnológico más sólido y diversificado para la transición energética mundial.

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FUENTE CATL