CATL lança o maior centro de testes de armazenamento de energia do mundo, conduzindo o setor para a era da validação em condições reais

Com uma área de 10 hectares e um investimento de cerca de 3 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 440 milhões), o centro de testes foi concebido como uma infraestrutura aberta e compartilhada, acessível a todos os participantes do setor global de armazenamento de energia.

A necessidade imperativa da validação em condições reais

Com o rápido crescimento do armazenamento de energia como um fator essencial para a transição energética global, o setor se depara com uma diferença cada vez maior entre a capacidade instalada e o desempenho em condições reais. Quase uma em cada cinco estações de armazenamento de energia de grande porte em todo o mundo apresenta desempenho abaixo do esperado, enquanto 46,5% dos sistemas de armazenamento de energia enfrentam atrasos na conexão à rede de mais de dois meses. Como os recursos de validação ainda se limitam, em grande parte, a testes de componentes e cenários, o setor necessita cada vez mais de uma infraestrutura de validação dessas estações mais confiável.

O armazenamento de energia validado em condições reais baseia-se nas condições operacionais mais exigentes da rede elétrica. Isso transfere a validação dos testes em nível de componente para a verificação em nível de sistema completo e de subestação, abrangendo segurança, capacidade de suporte à rede e confiabilidade a longo prazo antes da implantação.

"O rigor científico é mais importante do que nunca, agora que o armazenamento de energia está entrando na era dos gigawatts", afirmou o Dr. Wu Kai, cientista-chefe da CATL. "Isso significa ser honesto quanto ao desempenho dos equipamentos, respeitar a dinâmica da rede e ser rigoroso nos resultados dos testes — ao mesmo tempo em que elevamos os padrões de qualidade do setor ao nível das estações e antecipamos a validação para a fase pré-entrega. O ESVL foi criado para refletir esse rigor e para ajudar a inaugurar uma era mais confiável e sustentável de validação em condições reais."

"O ESVL está aberto ao setor global de armazenamento de energia e trabalha com os principais organismos de certificação, incluindo a TÜV SÜD, a TÜV Rheinland, a CGC e a CSA, para oferecer serviços de certificação com um único teste, testemunhados por várias partes e reconhecidos mundialmente", afirmou o Dr. Chen Xiaobo, diretor do ESVL. "À medida que o armazenamento de energia se torna cada vez mais um recurso crítico de infraestrutura, os dados independentes, rastreáveis e validados em condições reais fornecidos pelo ESVL podem ajudar os órgãos reguladores a tomar decisões baseadas em evidências, as seguradoras a precificar os riscos com maior precisão e as instituições financeiras a avaliar o armazenamento de energia como um ativo mais confiável e com maior potencial de financiamento."

Cinco laboratórios centrais fornecem validação em todos os cenários

O ESVL foi concebido em torno de cinco laboratórios inovadores e apresenta várias novidades mundiais.

Integração à rede que reproduz as redes do mundo real O primeiro laboratório de integração à rede do mundo em escala de subestação está equipado com um simulador de rede de 35 kV/100 MVA e um simulador em tempo real, 14 vezes maior do que a plataforma de 13,8 kV/7 MVA do NREL, estabelecendo um novo padrão global para testes em escala de rede. Ele é capaz de testar mais de 10 contêineres de armazenamento de energia de grande porte simultaneamente, simular topologias de rede com 1.000 nós e cobrir uma faixa de frequência de 15 Hz a 60 Hz. Além disso, permite validar a capacidade de formação de rede em nível de subestação e a coordenação entre várias unidades em condições complexas da rede, contribuindo para aumentar a segurança do projeto e reduzir os ciclos de colocação em serviço.

Falhas de alta tensão identificadas até a origem do problema Cobrindo faixas de 1 kV a 500 kV, o Laboratório de Segurança de Alta Tensão pode ajudar a investigar os mecanismos subjacentes a incêndios e explosões em condições de tensão extremamente alta, incluindo impulsos de raios, tensão de resistência à frequência industrial e à corrente contínua, além de testes de descarga parcial. A identificação dos limites de segurança dos principais componentes e de sistemas completos contribui para orientar o projeto dos equipamentos no sentido de prevenir incêndios e explosões.

Testes de combustão controlada em escala real. O Laboratório de Segurança Térmica e Combustão é a primeira grande instalação de combustão em ambiente fechado do mundo equipada com um calorímetro de 20 MW. Com 100.000 metros cúbicos de espaço coberto para combustão, a instalação pode realizar testes de explosão em nove grandes contêineres de armazenamento de energia simultaneamente. Isso fornece dados essenciais para a avaliação do espaçamento de segurança, o planejamento da implantação e a iteração do sistema.

Confiabilidade comprovada em climas extremos. Equipado com câmaras climáticas, ambientais, de névoa salina, de chuva e de areia, o Laboratório de Confiabilidade Ambiental é capaz de avaliar contêineres de armazenamento de energia completos em condições extremas que variam de -50 °C a 100 °C e em ambientes com pressão simulada de alta altitude de até 7.200 metros. Isso ajuda a validar o desempenho a longo prazo sob o calor do deserto, em condições de baixa pressão em altitudes elevadas, na presença de névoa salina costeira e em outros ambientes adversos.

Testes de compatibilidade eletromagnética (EMC) em condições reais de operação. O Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética é a única instalação do mundo capaz de acomodar um contêiner completo de 40 pés, equipada com uma plataforma giratória de 65 toneladas e uma fonte de alimentação de 5 MW, e capaz de realizar testes de EMC em uma câmara anecóica sob condições reais de carga e descarga de alta potência. Ao reproduzir condições reais de operação, ele ajuda a identificar riscos de interferência eletromagnética antes da implantação e a melhorar a confiabilidade da comunicação e do controle.

O histórico comprovado da CATL em projetos reais

A liderança da CATL no setor de armazenamento de energia validado em condições reais tem como base anos de experiência operacional. Em 2016, a empresa iniciou o desenvolvimento de tecnologia de armazenamento de energia com baterias de íon-lítio da classe de 100 MWh, o que resultou em um avanço significativo na tecnologia de longa duração e sem degradação em 2020 e na implantação de uma estação de armazenamento de energia de 30 MW/108 MWh em Jinjiang, na China.

Desde então, a CATL vem expandindo sua presença no setor de armazenamento de energia por todo o mundo, incluindo o projeto Quinbrook, na Austrália, e um grande projeto de energia solar com armazenamento na América do Norte, que posteriormente conseguiu um refinanciamento a uma taxa de juros mais baixa. Em 2025, as vendas de baterias de armazenamento de energia da CATL atingiram 121 GWh, com uma participação no mercado global de 30,4%, ocupando o primeiro lugar mundial pelo quinto ano consecutivo.

Ao combinar inovação tecnológica contínua, desempenho comprovado em projetos de longo prazo e sólidas capacidades de validação em nível de sistema, a CATL está definindo um novo modelo de confiança para o setor global de armazenamento de energia.

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FONTE CATL