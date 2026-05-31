CATL lance le plus grand banc d'essai de stockage d'énergie au monde et fait entrer l'industrie dans l'ère de la validation en conditions réelles

S'étendant sur dix hectares et bénéficiant d'un investissement d'environ trois milliards RMB (environ 440 millions USD), le terrain d'essai est conçu comme une infrastructure ouverte et partagée accessible à tous les acteurs du secteur mondial du stockage de l'énergie.

L'impératif de la validation en conditions réelles

Alors que le stockage de l'énergie se développe rapidement pour devenir un élément clé de la transition énergétique mondiale, l'industrie est confrontée à un écart croissant entre la capacité installée et les performances réelles. Près d'un site de stockage d'énergie à grande échelle sur cinq dans le monde n'est pas performant, et 46,5 % des systèmes de stockage d'énergie subissent des retards de connexion au réseau de plus de deux mois. Les capacités de validation étant encore largement limitées aux essais de composants et de scénarios, l'industrie a de plus en plus besoin d'un cadre de validation plus crédible au niveau des stations.

Le stockage d'énergie validé dans le monde réel est construit sur la base des conditions d'exploitation les plus exigeantes du réseau. Il fait passer la validation des essais au niveau des composants à une vérification au niveau du système complet et de la station, couvrant la sécurité, la capacité de soutien du réseau et la fiabilité à long terme avant le déploiement.

« La rigueur scientifique est plus que jamais essentielle à l'heure où le stockage de l'énergie entre dans l'ère des gigawatts », déclare Wu Kai, directeur scientifique de CATL. « Cela signifie qu'il faut être honnête sur les performances des équipements, respecter la dynamique du réseau et faire preuve de rigueur dans les résultats des tests, tout en élevant les normes de qualité de l'industrie au niveau de la station et en avançant la validation au stade de la pré-livraison. L'ESVL est conçu pour refléter cette rigueur et pour contribuer à l'avènement d'une ère plus fiable et plus durable de validation dans le monde réel. »

« L'ESVL est ouvert à l'industrie mondiale du stockage de l'énergie et travaille avec les principaux organismes de certification, notamment TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CGC et CSA, afin de fournir des services à test unique, à témoins multiples et reconnus à l'échelle mondiale », déclare Chen Xiaobo, responsable de l'ESVL. « Alors que le stockage de l'énergie devient de plus en plus un actif d'infrastructure critique, les données indépendantes, traçables et validées dans le monde réel d'ESVL peuvent aider les régulateurs à prendre des décisions fondées sur des preuves, les assureurs à évaluer le risque de manière plus précise et les institutions financières à évaluer le stockage de l'énergie comme un actif plus crédible et finançable. »

Cinq laboratoires principaux assurent la validation d'un scénario complet

L'ESVL s'articule autour de cinq laboratoires innovants et constitue une première mondiale.

Une connexion au réseau qui reflète les réseaux du monde réel. Le premier laboratoire d'intégration du réseau au monde est équipé d'un simulateur de réseau 35kV/100MVA et d'un simulateur en temps réel, 14 fois plus grand que la plateforme 13,8kV/7MVA du NREL, établissant ainsi une nouvelle référence mondiale pour les essais au niveau du réseau. Il peut tester simultanément plus de dix conteneurs de stockage d'énergie à grande échelle, simuler des topologies de réseau à 1 000 nœuds et couvrir une gamme de fréquences allant de 15 Hz à 60 Hz. Il peut également valider la capacité de formation du réseau au niveau de la station et la coordination de plusieurs unités dans des conditions de réseau complexes, ce qui contribue à améliorer la sécurité de la mise en service et à raccourcir les cycles de mise en service.

Les pannes de haute tension remontées à la source. Couvrant les tensions de 1kV à 500kV, le laboratoire de sécurité haute tension peut aider à étudier les mécanismes sous-jacents de l'incendie et de l'explosion dans des conditions extrêmes de haute tension, y compris les impulsions de foudre, la fréquence de puissance et la tension de résistance au courant continu, ainsi que les essais de décharge partielle. En identifiant les limites de sécurité des composants clés et des systèmes complets, il permet d'orienter la conception des équipements vers la prévention des incendies et des explosions.

Essais de combustion contrôlée à grande échelle. Le laboratoire de sécurité thermique et de combustion est la première grande installation de combustion intérieure au monde équipée d'un calorimètre de 20 MW. Avec 100 000 mètres cubes d'espace de combustion intérieur, il peut effectuer des essais d'explosion sur neuf grands conteneurs de stockage d'énergie en même temps. Il fournit des données essentielles pour l'évaluation de l'espacement de sécurité, la planification du déploiement et l'itération du système.

Fiabilité prouvée dans les climats extrêmes. Équipé de chambres climatiques, environnementales, à brouillard salin, à pluie et à sable, le laboratoire de fiabilité environnementale peut vérifier des conteneurs de stockage d'énergie complets dans des conditions extrêmes allant de -50°C à 100°C et dans des environnements simulés de pression en haute altitude jusqu'à 7 200 mètres. Il permet de valider les performances à long terme dans la chaleur du désert, la basse pression en haute altitude, le brouillard salin de la côte et d'autres environnements difficiles.

Essais CEM dans des conditions réelles d'utilisation. Le laboratoire de compatibilité électromagnétique est la seule installation au monde capable d'accueillir un conteneur complet de 40 pieds, équipé d'un plateau tournant de 65 tonnes et d'une alimentation électrique de 5 MW, et capable d'effectuer des essais CEM dans une chambre anéchoïque dans des conditions réelles de charge et de décharge à haute puissance. En reproduisant les conditions de fonctionnement réelles, il permet d'identifier les risques d'interférences électromagnétiques avant le déploiement et de renforcer la fiabilité des communications et des contrôles.

L'expérience de CATL dans des projets de monde réel

Le leadership de CATL en matière de stockage d'énergie validé dans le monde réel est ancré dans des années d'expérience opérationnelle. En 2016, l'entreprise a commencé à développer une technologie de stockage d'énergie par batterie lithium-ion de catégorie 100 MWh, ce qui a conduit à une percée dans la technologie zéro dégradation à longue durée de vie en 2020 et au déploiement d'une station de stockage d'énergie de 30 MW/108 MWh à Jinjiang, en Chine.

Depuis lors, CATL a renforcé sa présence en matière de stockage d'énergie à l'échelle mondiale, notamment avec le projet Quinbrook en Australie et un grand projet solaire plus stockage en Amérique du Nord qui a ensuite obtenu un refinancement à un taux d'intérêt plus bas. En 2025, les ventes de batteries de stockage d'énergie de CATL ont atteint 121 GWh, avec une part de marché mondiale de 30,4 %, se classant au premier rang mondial pendant cinq années consécutives.

En combinant une innovation technologique continue, des performances éprouvées sur le long terme et de solides capacités de validation au niveau des systèmes, CATL définit un nouveau cadre de confiance pour l'industrie mondiale du stockage de l'énergie.

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