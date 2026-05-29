CATL lanza el banco de pruebas de almacenamiento de energía más grande del mundo

Con una extensión de 10 hectáreas y una inversión de aproximadamente 3.000 millones de RMB (unos 440 millones de dólares estadounidenses), el campo de pruebas está diseñado como una infraestructura abierta y compartida, accesible a todos los actores del sector global del almacenamiento de energía.

La necesidad imperiosa de la validación en condiciones reales

A medida que el almacenamiento de energía se expande rápidamente como un elemento clave de la transición energética global, la industria se enfrenta a una brecha cada vez mayor entre la capacidad instalada y el rendimiento en condiciones reales. Casi una de cada cinco centrales de almacenamiento de energía a gran escala en todo el mundo tiene un rendimiento inferior al esperado, mientras que el 46,5 % de los sistemas de almacenamiento de energía experimentan retrasos en la conexión a la red de más de dos meses. Dado que las capacidades de validación aún se limitan en gran medida a las pruebas de componentes y escenarios, la industria necesita cada vez más un marco de validación a nivel de central más fiable.

El almacenamiento de energía validado en condiciones reales se basa en las condiciones operativas más exigentes de la red. Traslada la validación de las pruebas a nivel de componentes a la verificación completa del sistema y de la central, abarcando la seguridad, la capacidad de soporte de la red y la fiabilidad a largo plazo antes de su implementación.

"El rigor científico es más crucial que nunca ahora que el almacenamiento de energía entra en la era del gigavatio", afirmó el Dr. Wu Kai, científico jefe de CATL. "Esto implica ser honestos sobre el rendimiento de los equipos, respetar la dinámica de la red y ser rigurosos en los resultados de las pruebas, al tiempo que elevamos los estándares de calidad de la industria hasta el nivel de la central y adelantamos la validación a la fase previa a la entrega. ESVL está diseñado para reflejar ese rigor y contribuir a una era de validación en condiciones reales más fiable y sostenible".

"ESVL está abierta a la industria global de almacenamiento de energía y trabaja con organismos de certificación líderes, como TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CGC y CSA, para proporcionar servicios reconocidos mundialmente con una sola prueba y múltiples testigos", dijo el Dr. Chen Xiaobo, director de ESVL. "A medida que el almacenamiento de energía se convierte cada vez más en un activo de infraestructura crítica, los datos independientes, trazables y validados del mundo real de ESVL pueden ayudar a los reguladores a tomar decisiones basadas en evidencia, a las aseguradoras a fijar precios de riesgo con mayor precisión y a las instituciones financieras a evaluar el almacenamiento de energía como un activo más creíble y financiable."

Cinco laboratorios centrales ofrecen validación de escenarios completos

ESVL se basa en cinco laboratorios innovadores y marca varios hitos mundiales.

Conexión a la red que reproduce las redes reales. El primer laboratorio de integración de red a nivel de subestación del mundo está equipado con un simulador de red de 35 kV/100 MVA y un simulador en tiempo real, 14 veces más grande que la plataforma de 13,8 kV/7 MVA del NREL, estableciendo un nuevo referente mundial para las pruebas a nivel de red. Puede probar más de 10 contenedores de almacenamiento de energía a gran escala simultáneamente, simular topologías de red de 1.000 nodos y cubrir un rango de frecuencia de 15 Hz a 60 Hz. También puede validar la capacidad de formación de red a nivel de subestación y la coordinación de múltiples unidades en condiciones de red complejas, lo que ayuda a mejorar la seguridad de la puesta en marcha y a acortar los ciclos de puesta en marcha.

Fallos de alta tensión identificados hasta su causa raíz. El Laboratorio de Seguridad de Alta Tensión, que abarca desde 1 kV hasta 500 kV, ayuda a investigar los mecanismos subyacentes de incendios y explosiones en condiciones de alta tensión extrema, incluyendo impulsos de rayos, tensión de resistencia a frecuencia industrial y CC, y pruebas de descargas parciales. Al identificar los límites de seguridad de los componentes clave y de los sistemas completos, contribuye a orientar el diseño de equipos para prevenir incendios y explosiones.

Pruebas de combustión controlada a gran escala. El Laboratorio de Seguridad Térmica y Combustión es la primera instalación de combustión interior a gran escala del mundo equipada con un calorímetro de 20 MW. Con 100.000 metros cúbicos de espacio interior para la combustión, puede realizar pruebas de explosión en nueve grandes contenedores de almacenamiento de energía simultáneamente. Proporciona datos cruciales para evaluar el espaciamiento de seguridad, la planificación del despliegue y la iteración del sistema.

Fiabilidad demostrada en climas extremos. Equipado con cámaras climáticas, ambientales, de niebla salina, lluvia y arena, el Laboratorio de Fiabilidad Ambiental puede verificar contenedores de almacenamiento de energía de sistema completo en condiciones extremas que van desde -50 °C hasta 100 °C y entornos de presión simulados a gran altitud, hasta 7.200 metros. Esto ayuda a validar el rendimiento a largo plazo bajo el calor del desierto, la baja presión a gran altitud, la niebla salina costera y otros entornos adversos.

Pruebas de compatibilidad electromagnética (CEM) en condiciones reales de funcionamiento. El Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética es la única instalación del mundo capaz de albergar un contenedor completo de 40 pies, equipado con una plataforma giratoria de 65 toneladas y una fuente de alimentación de 5 MW, y de realizar pruebas ECM en una cámara anecoica bajo condiciones reales de carga y descarga de alta potencia. Al replicar las condiciones reales de funcionamiento, ayuda a identificar los riesgos de interferencia electromagnética antes de la implementación y a mejorar la fiabilidad de la comunicación y el control.

La trayectoria comprobada de CATL en proyectos del mundo real

El liderazgo de CATL en almacenamiento de energía validado en entornos reales se basa en años de experiencia operativa. En 2016, la compañía comenzó a desarrollar tecnología de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio de 100 MWh, lo que propició un avance significativo en la tecnología de larga duración y cero degradación en 2020 y el despliegue de una estación de almacenamiento de energía de 30 MW/108 MWh en Jinjiang, China.

Desde entonces, CATL ha expandido su presencia global en el almacenamiento de energía, incluyendo el proyecto Quinbrook en Australia y un gran proyecto solar con almacenamiento en Norteamérica que posteriormente obtuvo refinanciación a una tasa de interés más baja. En 2025, las ventas de baterías de almacenamiento de energía de CATL alcanzaron los 121 GWh, con una cuota de mercado global del 30,4 %, ocupando el primer puesto a nivel mundial durante cinco años consecutivos.

Al combinar la innovación tecnológica continua, el rendimiento comprobado de proyectos a largo plazo y sólidas capacidades de validación a nivel de sistema, CATL está definiendo un nuevo marco de confianza para la industria global del almacenamiento de energía.

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