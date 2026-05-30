CATL pone en marcha el banco de pruebas de almacenamiento de energía más grande del mundo, lo que impulsa al sector hacia la era de la validación en el mundo real

Con una extensión de 10 hectáreas y respaldado por una inversión de aproximadamente 3.000 millones de renminbis (unos 440 millones de dólares estadounidenses), el centro de pruebas está diseñado como una infraestructura abierta y compartida, accesible para todos los actores del sector mundial del almacenamiento de energía.

La necesidad de la validación en el mundo real

A medida que el almacenamiento de energía se expande rápidamente como un factor clave para la transición energética mundial, el sector se enfrenta a una brecha cada vez mayor entre la capacidad instalada y el rendimiento en el mundo real. Casi una de cada cinco centrales eléctricas de almacenamiento de energía a gran escala en todo el mundo tiene un rendimiento inferior al esperado, mientras que el 46,5 % de los sistemas de almacenamiento de energía experimentan retrasos en la conexión a la red de más de dos meses. Dado que las capacidades de validación aún se limitan en gran medida a las pruebas de componentes y escenarios, el sector necesita cada vez más un marco de validación a nivel de estación más confiable.

Los sistemas de almacenamiento de energía validados en condiciones reales se diseñan teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento más exigentes de la red eléctrica. Esto traslada la validación de las pruebas a nivel de componentes a una verificación a nivel de todo el sistema y de la estación, que abarca la seguridad, la capacidad de soporte de la red y la confiabilidad a largo plazo antes de la puesta en marcha.

"El rigor científico es más importante que nunca ahora que el almacenamiento de energía entra en la era de los gigavatios", afirmó el Dr. Wu Kai, jefe científico de CATL. "Eso significa ser honesto sobre el rendimiento de los equipos, respetar la dinámica de la red eléctrica y ser disciplinado en los resultados de las pruebas, a la vez que se elevan los estándares de calidad del sector hasta el nivel de la estación y se adelanta la validación a la fase previa a la entrega. ESVL está diseñado para reflejar ese rigor y para ayudar a inaugurar una era más confiable y sostenible de validación en el mundo real".

"ESVL está abierta al sector mundial del almacenamiento de energía y trabaja con organismos de certificación líderes, como TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CGC y CSA, para ofrecer servicios de una sola prueba, con múltiples testigos y reconocidos a nivel mundial", afirmó el Dr. Chen Xiaobo, director de ESVL. "A medida que el almacenamiento de energía se convierte cada vez más en un activo fundamental de la infraestructura, los datos independientes, rastreables y validados del mundo real de ESVL pueden ayudar a los reguladores a tomar decisiones basadas en evidencia, a las aseguradoras a fijar precios de riesgo con mayor precisión y a las instituciones financieras a considerar el almacenamiento de energía como un activo más creíble y financiable".

Cinco laboratorios principales ofrecen validación en todos los escenarios

ESVL está organizado en torno a cinco laboratorios innovadores y cuenta con múltiples primicias a nivel mundial.

Conexión a la red que refleja las redes del mundo real. El primer laboratorio de integración de red a nivel de subestación del mundo está equipado con un simulador de red de 35 kV/100 MVA y un simulador en tiempo real, 14 veces más grande que la plataforma de 13,8 kV/7 MVA del NREL, lo que establece un nuevo punto de referencia mundial para las pruebas a nivel de red. Puede probar más de 10 contenedores de almacenamiento de energía a gran escala al mismo tiempo, simular topologías de red de 1.000 nodos y abarcar un rango de frecuencias de 15 Hz a 60 Hz. También permite validar la capacidad de formación de red a nivel de estación y la coordinación entre múltiples unidades en condiciones de red complejas, lo que contribuye a mejorar la seguridad de la puesta en marcha y a acortar los ciclos de puesta en marcha.

Se ha identificado la causa raíz de las fallas en el sistema de alta tensión. Con un rango de tensión de 1 kV a 500 kV, el Laboratorio de Seguridad de Alta Tensión puede ayudar a investigar los mecanismos subyacentes de los incendios y las explosiones en condiciones de tensión extremadamente alta, incluidos los impulsos de rayos, la tensión de resistencia a la frecuencia industrial y a la corriente continua, y las pruebas de descarga parcial. Al identificar los límites de seguridad de los componentes clave y de los sistemas completos, ayuda a orientar el diseño de los equipos hacia la prevención de incendios y explosiones.

Pruebas de combustión controlada a escala. El Laboratorio de Seguridad Térmica y Combustión es la primera instalación de combustión en interiores de gran tamaño del mundo equipada con un calorímetro de 20 MW. Con 100.000 metros cúbicos de espacio de combustión interior, puede realizar pruebas de explosión en nueve grandes contenedores de almacenamiento de energía al mismo tiempo. Proporciona datos fundamentales para evaluar las distancias de seguridad, planificar el despliegue y realizar iteraciones del sistema.

Confiabilidad demostrada en climas extremos. Equipado con cámaras climáticas, medioambientales, de niebla salina, de lluvia y de arena, el Laboratorio de Confiabilidad Medioambiental puede someter a pruebas los contenedores de almacenamiento de energía completos en condiciones extremas que van desde los -50 °C hasta los 100 °C, así como en entornos de presión simulados a gran altitud de hasta 7.200 metros. Ayuda a validar el rendimiento a largo plazo en condiciones de calor desértico, baja presión a gran altitud, salitre costero y otros entornos hostiles.

Pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) en condiciones reales de funcionamiento. El Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética es la única instalación del mundo capaz de albergar un contenedor completo de 40 pies, equipado con una plataforma giratoria de 65 toneladas y una fuente de alimentación de 5 MW, y capaz de realizar pruebas de EMC en una cámara anecoica en condiciones reales de carga y descarga de alta potencia. Al reproducir las condiciones reales de funcionamiento, ayuda a identificar los riesgos de interferencia electromagnética antes de la implementación y a mejorar la confiabilidad de la comunicación y el control.

La trayectoria comprobada de CATL en proyectos del mundo real

El liderazgo de CATL en el almacenamiento de energía validado en condiciones reales se basa en años de experiencia operativa. En 2016, la empresa comenzó a desarrollar tecnología de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio de 100 MWh, lo que condujo a un avance decisivo en la tecnología de larga duración y cero degradación en 2020 y a la puesta en marcha de una estación de almacenamiento de energía de 30 MW/108 MWh en Jinjiang, China.

Desde entonces, CATL ha expandido su presencia en el sector del almacenamiento de energía a nivel mundial, incluido el proyecto Quinbrook en Australia y un gran proyecto de energía solar con almacenamiento en Norteamérica que posteriormente consiguió una refinanciación a un tipo de interés más bajo. En 2025, las ventas de baterías de almacenamiento de energía de CATL alcanzaron los 121 GWh, con una cuota de mercado mundial del 30,4 %, lo que la situó en el puesto número 1 a nivel mundial durante cinco años consecutivos.

Al combinar la innovación tecnológica continua, el rendimiento demostrado a largo plazo en los proyectos y unas sólidas capacidades de validación a nivel de sistema, CATL está definiendo un nuevo marco de confianza para el sector mundial del almacenamiento de energía.

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FUENTE CATL