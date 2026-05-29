CATL startet das größte Energiespeicher-Testfeld der Welt und führt die Branche in das Zeitalter der Validierung unter realen Bedingungen

Mit einer Fläche von 10 Hektar und einer Investition von rund RMB 3 Milliarden (ca. 440 Millionen US-Dollar) ist das Testgelände als offene und gemeinsam genutzte Infrastruktur konzipiert, die allen Akteuren des globalen Energiespeichersektors zugänglich ist.

Das Gebot der Validierung in der realen Welt

Während sich die Energiespeicherung als zentraler Faktor der globalen Energiewende rasch ausbreitet, sieht sich die Branche mit einer wachsenden Kluft zwischen der installierten Kapazität und der tatsächlichen Leistung konfrontiert. Weltweit erbringt fast jedes fünfte Großspeicherkraftwerk nicht die erwartete Leistung und bei 46,5 % der Energiespeichersysteme kommt es zu Verzögerungen bei der Netzanbindung von mehr als zwei Monaten. Da sich die Validierungsmöglichkeiten immer noch weitgehend auf Komponenten- und Szenariotests beschränken, benötigt die Branche zunehmend einen glaubwürdigeren Validierungsrahmen auf Stationsebene.

Die in der Praxis validierte Energiespeicherung basiert auf der Prämisse der anspruchsvollsten Betriebsbedingungen des Netzes. Dies verlagert die Validierung von der Prüfung auf Komponentenebene auf die Prüfung auf System- und Stationsebene, wobei Sicherheit, Netzunterstützung und langfristige Zuverlässigkeit vor dem Einsatz berücksichtigt werden.

„Wissenschaftliche Strenge ist wichtiger denn je, da die Energiespeicherung in die Gigawatt-Ära eintritt", sagte Dr. Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL. „Das bedeutet, dass wir ehrlich sein müssen, was die Leistung der Geräte angeht, die Netzdynamik respektieren und bei den Testergebnissen diszipliniert vorgehen, während wir gleichzeitig die Qualitätsstandards der Branche auf die Ebene der Stationen anheben und die Validierung auf die Phase vor der Auslieferung vorverlegen. Die ESVL soll diese Strenge widerspiegeln und dazu beitragen, eine vertrauenswürdigere und nachhaltigere Ära der Validierung in der Praxis einzuleiten."

„ESVL ist offen für die globale Energiespeicherindustrie und arbeitet mit führenden Zertifizierungsstellen wie TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CGC und CSA zusammen, um weltweit anerkannte Dienstleistungen mit nur einer Prüfung und mehreren Zeugen anzubieten", sagte Dr. Chen Xiaobo, Leiter von ESVL. „Da die Energiespeicherung immer mehr zu einer kritischen Infrastruktur wird, können die unabhängigen, rückverfolgbaren und in der Praxis validierten Daten von ESVL den Regulierungsbehörden helfen, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, den Versicherern, das Risiko genauer einzuschätzen und den Finanzinstituten, die Energiespeicherung als glaubwürdige, bankfähige Anlage zu bewerten."

Fünf Kernlaboratorien bieten Validierung des gesamten Szenarios

Das ESVL besteht aus fünf innovativen Laboratorien und stellt mehrere Weltneuheiten dar.

Netzanschluss, der die realen Netze widerspiegelt. Das weltweit erste Netzintegrationslabor auf Stationsebene ist mit einem 35-kV-/100-MVA-Netzsimulator und einem Echtzeitsimulator ausgestattet, der 14-mal größer ist als die 13,8-kV-/7-MVA-Plattform des NREL und damit einen neuen globalen Maßstab für Tests auf Netzebene setzt. Es kann mehr als 10 große Energiespeicherbehälter gleichzeitig testen, Netztopologien mit 1.000 Knoten simulieren und einen Frequenzbereich von 15 Hz bis 60 Hz abdecken. Es kann auch die Fähigkeit zur Netzbildung auf Stationsebene und die Koordination mehrerer Einheiten unter komplexen Netzbedingungen validieren und so die Sicherheit bei der Inbetriebnahme verbessern und die Inbetriebnahmezyklen verkürzen.

Hochspannungsausfälle auf der Spur der Ursache. Das Hochspannungs-Sicherheitslabor deckt den Bereich von 1 kV bis 500 kV ab. Es kann dazu beitragen, die zugrundeliegenden Mechanismen von Feuer und Explosionen unter extremen Hochspannungsbedingungen zu untersuchen, einschließlich Blitzimpulsen, Hochfrequenz- und Gleichspannungsfestigkeit sowie Teilentladungsprüfungen. Durch die Identifizierung der Sicherheitsgrenzen von Schlüsselkomponenten und kompletten Systemen hilft es, die Konstruktion von Geräten so zu gestalten, dass Brände und Explosionen verhindert werden.

Kontrollierte Verbrennungsversuche im Maßstab. Das Labor für thermische Sicherheit und Verbrennung ist die weltweit erste große Innenverbrennungsanlage mit einem 20-MW-Kalorimeter. Mit 100.000 Kubikmetern Innenbrennraum kann es Explosionsversuche an neun großen Energiespeicherbehältern gleichzeitig durchführen. Es liefert wichtige Daten für die Bewertung von Sicherheitsabständen, die Einsatzplanung und die Iteration des Systems.

Bewährte Zuverlässigkeit in extremen Klimazonen. Ausgestattet mit Klima-, Umwelt-, Salzsprühnebel-, Regen- und Sandkammern, kann das Labor für Umweltzuverlässigkeit Energiespeicherbehälter unter extremen Bedingungen von -50 °C bis 100 °C und unter simulierten Höhendruckbedingungen in bis zu 7.200 Metern Höhe prüfen. Es hilft bei der Validierung der langfristigen Leistung unter Wüstenhitze, niedrigem Druck in großen Höhen, Salzsprühnebel an der Küste und anderen rauen Umgebungen.

EMV-Prüfung unter realen Betriebsbedingungen. Das Labor für elektromagnetische Verträglichkeit ist die weltweit einzige Einrichtung, die einen vollen 40-Fuß-Container aufnehmen kann, der mit einem 65-Tonnen-Drehtisch und einer 5-MW-Stromversorgung ausgestattet ist und in der Lage ist, EMV-Prüfungen in einer schalltoten Kammer unter realen Hochleistungs-Lade- und Entladebedingungen durchzuführen. Durch die Nachbildung realer Betriebsbedingungen hilft es, Risiken elektromagnetischer Störungen vor dem Einsatz zu erkennen und die Zuverlässigkeit von Kommunikation und Steuerung zu verbessern.

Der nachweisliche Erfolg von CATL bei realen Projekten

Die führende Rolle von CATL bei der realitätsnahen Validierung von Energiespeichern beruht auf jahrelanger Betriebserfahrung. Im Jahr 2016 begann das Unternehmen mit der Entwicklung einer Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichertechnologie der 100-MWh-Klasse, die im Jahr 2020 zu einem Durchbruch bei der langlebigen Zero-Degradation-Technologie und zur Inbetriebnahme einer 30-MW/108-MWh-Energiespeicherstation in Jinjiang, China, führte.

Seitdem hat CATL seine Energiespeicherkapazitäten weltweit erweitert, darunter das Quinbrook-Projekt in Australien und ein großes Solar-plus-Speicher-Projekt in Nordamerika, das später eine Refinanzierung zu einem niedrigeren Zinssatz erhielt. Im Jahr 2025 erreichte der Absatz von Energiespeicherbatterien von CATL 121 GWh, mit einem globalen Marktanteil von 30,4 %, und war damit fünf Jahre in Folge die Nummer 1 weltweit.

Durch die Kombination von kontinuierlicher technologischer Innovation, bewährter langfristiger Projektleistung und robusten Validierungsfähigkeiten auf Systemebene definiert CATL einen neuen Vertrauensrahmen für die globale Energiespeicherindustrie.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989526/image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989525/image2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989528/image3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989523/image4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989524/image5.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2989527/image6.jpg