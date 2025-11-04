CCTV+: Caminho das Pérolas de Deqing: orgulho e promessa do GIAHS

Concessão do Prêmio ao Sistema Integrado de Pesca de Mexilhões de Água Doce de Deqing

PEQUIM, 4 de nov. de 2025 /PRNewswire/ -- Em 31 de outubro, em Roma, Itália, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) entregou um certificado azul aos representantes de Deqing, Huzhou, província de Zhejiang, incluindo oficialmente o "Sistema de pesca composto de mexilhões de água doce de Deqing" na lista de "Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial" (GIAHS) das Nações Unidas. Este momento marca a segunda honraria GIAHS de Huzhou (sendo a primeira o "Sistema de diques de amoreiras e viveiros de peixes" em 2017) e eleva o número de GIAHS na China para 25, colocando o país em primeiro lugar no mundo.

image_5016366_29512496 1

FAO em Roma designou o sistema de mexilhões de água doce de Deqing como GIAHS em 31 de outubro

A longa tradição de Deqing como berço da cultura artificial de pérolas de água doce, que remonta à Dinastia Song do Sul, há cerca de 800 anos, levou ao desenvolvimento de um sistema de aquicultura composto único. Este sistema, que integra diversas espécies aquáticas, não apenas garante um ciclo ecológico natural, como também oferece um modelo sustentável para equilibrar interesses econômicos e a proteção ambiental.

Vale destacar que, em 22 de outubro, durante o evento UN GeoNow em Deqing, Dejan Jakovljevic, Diretor de Digitalização e Informática da FAO, afirmou que a tecnologia digital e a proteção do patrimônio estão se conectando de forma harmoniosa. Podemos usar ferramentas digitais e tecnologias modernas para oferecer suporte científico à proteção do patrimônio, proteger de forma sustentável o ecossistema milenar de colheita de pérolas e utilizar meios digitais para promover o "Sistema de Pesca Composto de Mexilhões de Água Doce de Deqing", não apenas protegendo-o, mas também lhe dando nova vida.

Essa premiação não é apenas uma afirmação da sabedoria chinesa em cultivar pérolas há mais de 800 anos, mas também abre uma nova janela para a cooperação internacional e o desenvolvimento integrado de toda a cadeia industrial do modelo "pérola +" no setor perlífero de Deqing, promovendo as pérolas de Jiangnan para o mundo. Para Deqing, o título de GIAHS e a inovação digital são caminhos entrelaçados rumo ao futuro, combinando tradição e tecnologia e oferecendo uma nova forma de revitalizar o patrimônio agrícola.

