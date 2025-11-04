CCTV+: La ruta de las perlas de Deqing: Orgullo y promesa de GIAHS

Concesión del Sistema Compuesto de Pesca de Mejillones Perla de Agua Dulce de Deqing

BEIJING, 5 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El 31 de octubre, en Roma, Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó un certificado azul a representantes de Deqing, Huzhou, provincia de Zhejiang, que incluye oficialmente el "Sistema Compuesto de Pesca de Mejillones de Agua Dulce de Deqing" de la región en la lista de "Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial" (GIAHS) de las Naciones Unidas. Este reconocimiento representa la segunda vez que Huzhou recibe esta distinción (la primera fue para el "Sistema de Diques de Moreras y Estanques de Peces" en 2017) y eleva a 25 el número de GIAHS en China, lo que la sitúa en el primer lugar a nivel mundial.

image_5016366_29512496 1

La FAO en Roma designó el sistema de cultivo de mejillones perla de Deqing como GIAHS el 31 de octubre.

La larga historia de Deqing como cuna del cultivo artificial de perlas de agua dulce, que se remonta a la dinastía Song del Sur, hace aproximadamente 800 años, ha propiciado el desarrollo de un sistema acuícola integral único. Este sistema, que integra diversas especies acuáticas, no solo garantiza un ciclo ecológico natural, sino que también proporciona un modelo sostenible para equilibrar los intereses económicos y la protección del medio ambiente.

Cabe destacar que, el 22 de octubre, durante el evento GeoNow de la ONU en Deqing, Dejan Jakovljevic, director de Digitalización e Informática de la FAO, afirmó que la tecnología digital y la protección del patrimonio se integran perfectamente. Podemos utilizar herramientas digitales y tecnología moderna para brindar apoyo científico a la protección del patrimonio, salvaguardar de forma sostenible el ecosistema milenario de recolección de perlas y promover el "Sistema de Pesca Compuesto de Mejillones Perla de Agua Dulce de Deqing", no solo protegiéndolo, sino también revitalizándolo.

Este reconocimiento no solo reafirma la sabiduría de más de 800 años del pueblo chino en el cultivo de perlas, sino que también abre nuevas oportunidades para la cooperación internacional y el desarrollo integrado de la cadena industrial "perla +" en la industria de la perla de Deqing, promoviendo las perlas de Jiangnan a nivel mundial. Para Deqing, el título de GIAHS y la innovación digital representan caminos entrelazados hacia el futuro, combinando tradición y tecnología y ofreciendo una nueva vía para la revitalización del patrimonio agrícola.

