CCTV+ : Le chemin de la perle de Deqing : Fierté et promesse des SIPAM

Attribution du système de pêche composite des moules perlières d'eau douce de Deqing

PÉKIN, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 31 octobre à Rome, en Italie, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a remis un certificat bleu à des représentants de Deqing, Huzhou, province de Zhejiang, incluant officiellement le « Système de pêche composite de moules perlières d'eau douce de Deqing » dans la liste des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) des Nations unies. Cela marque la deuxième nomination aux SIPAM de Huzhou (la première étant le « Système d'étangs piscicoles associés à la culture du mûrier » en 2017) et augmente le nombre de SIPAM en Chine à 25, plaçant la Chine au premier rang mondial.

image_5016366_29512496 1

La FAO à Rome a désigné le système de production de moules perlières de Deqing comme SIPAM le 31 octobre.

La longue histoire de Deqing en tant qu'origine de la culture artificielle de perles d'eau douce, qui remonte à la dynastie des Song du Sud, il y a environ 800 ans, a conduit au développement d'un système d'aquaculture composite unique en son genre. Ce système, qui intègre diverses espèces aquatiques, assure non seulement un cycle écologique naturel, mais constitue également un modèle durable permettant de concilier les intérêts économiques et la protection de l'environnement.

Le 22 octobre, lors de la conférence des Nations unies GeoNow à Deqing, Dejan Jakovljevic, directeur de la numérisation et de l'informatique à la FAO, a déclaré que la technologie numérique et la protection du patrimoine se rejoignaient de manière transparente. Nous pouvons utiliser les outils numériques et les technologies modernes pour apporter un soutien scientifique à la protection du patrimoine, sauvegarder durablement l'écosystème millénaire de la récolte des perles et utiliser les moyens numériques pour promouvoir le « Système de pêche composite de moules perlières d'eau douce de Deqing », non seulement pour le protéger, mais aussi pour lui donner une nouvelle vie.

Cette récompense n'est pas seulement une affirmation de la sagesse du peuple chinois, qui cultive les perles depuis plus de 800 ans, mais elle ouvre également une nouvelle fenêtre pour la coopération internationale et le développement intégré de l'ensemble de la chaîne industrielle « perle + » dans l'industrie perlière de Deqing, promouvant ainsi les perles de Jiangnan dans le monde entier. Pour Deqing, le titre de SIPAM et l'innovation numérique sont des voies entrelacées vers l'avenir, qui combinent la tradition et la technologie et offrent une nouvelle façon de rajeunir le patrimoine agricole.

