CCTV+: El sendero de las perlas de Deqing: orgullo y promesa de SIPAM

El reconocimiento al Sistema de pesca compuesto de mejillones de agua dulce de Deqing

PEKÍN, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 31 de octubre, en Roma, Italia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó un certificado azul a los representantes de Deqing, Huzhou, provincia de Zhejiang, lo que lleva a la inclusión oficial del "Sistema de pesca compuesto de mejillones de agua dulce de Deqing" del condado en la lista de "Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial" (SIPAM) de las Naciones Unidas. Este momento marca el segundo reconocimiento de SIPAM para Huzhou (el primero fue el "Sistema de diques de morera y estanques piscícolas" en 2017) y aumenta el número de SIPAM en China a 25, lo que la sitúa en el primer puesto mundial.

La FAO en Roma designó el sistema de cría de mejillones perleros de Deqing como SIPAM el 31 de octubre

La larga historia de Deqing como lugar de origen del cultivo artificial de perlas de agua dulce, que se remonta a la dinastía Song del Sur, hace alrededor de 800 años, ha dado lugar al desarrollo de un sistema acuícola compuesto excepcional. El sistema, que integra diversas especies acuáticas, no solo garantiza un ciclo ecológico natural, sino que ofrece un modelo sustentable para conjugar los intereses económicos y la protección del medio ambiente.

En este sentido, el 22 de octubre, durante la conferencia GeoNow de las Naciones Unidas celebrada en Deqing, Dejan Jakovljevic, director de Digitalización e Informática de la FAO, afirmó que la tecnología digital y la protección del patrimonio se conectan a la perfección. Podemos utilizar herramientas digitales y tecnología moderna para brindar apoyo científico a la protección del patrimonio, salvaguardar de manera sostenible el ecosistema milenario de recolección de perlas y utilizar medios digitales para promover el "Sistema de pesca compuesto de mejillones de agua dulce de Deqing", no solo protegiéndolo, sino también dándole nueva vida.

Este galardón no solo constituye un reconocimiento a los más de 800 años de sabiduría del pueblo chino en el cultivo de perlas, sino que también abre una nueva ventana para la cooperación internacional y el desarrollo integrado de toda la cadena industrial "perla +" en la industria perlera de Deqing, y promueve las perlas de Jiangnan en todo el mundo. Para Deqing, el título SIPAM y la innovación digital son caminos entrelazados hacia el futuro, pues combinan tradición y tecnología, y ofrecen una nueva forma de hacer renacer el patrimonio agrícola.

