CCTV+: Deqings Perlenweg: Stolz und Versprechen der GIAHS

Auszeichnung für das integrierte Fischereisystem für Süßwasserperlenmuscheln in Deqing

BEIJING, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 31. Oktober überreichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Rom, Italien, Vertretern aus Deqing, Huzhou, Provinz Zhejiang, ein blaues Zertifikat und nahm damit das „Deqing Freshwater Pear Mussels Composite Fishery System" (Fischereisystem für Süßwasserperlenmuscheln) des Landkreises offiziell in die Liste der „Globally Important Agricultural Heritage Systems" (GIAHS, weltweit bedeutende landwirtschaftliche Kultursysteme) der Vereinten Nationen auf. Dieser Moment markiert die zweite GIAHS-Auszeichnung für Huzhou (die erste war das „Mulberry-Dyke and Fish-Pond System" im Jahr 2017) und erhöht die Anzahl der GIAHS in China auf 25, womit China weltweit an erster Stelle steht.

Die FAO in Rom hat das Perlenmuschelsystem von Deqing am 31. Oktober als GIAHS ausgezeichnet.

Die lange Geschichte von Deqing als Ursprungsort der künstlichen Süßwasserperlenzucht, die bis in die Südliche Song-Dynastie vor etwa 800 Jahren zurückreicht, hat zur Entwicklung eines einzigartigen kombinierten Aquakultursystems geführt. Dieses System, das verschiedene aquatische Arten integriert, gewährleistet nicht nur einen natürlichen ökologischen Kreislauf, sondern bietet auch ein nachhaltiges Modell für ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz.

Bemerkenswert ist, dass Dejan Jakovljevic, Direktor für Digitalisierung und Informatik der FAO, am 22. Oktober während der UNGeoNow in Deqing erklärte, dass digitale Technologie und Denkmalschutz nahtlos miteinander verbunden sind. Wir können digitale Werkzeuge und moderne Technologien einsetzen, um den Schutz des Kulturerbes wissenschaftlich zu unterstützen, das jahrtausendealte Ökosystem der Perlenernte nachhaltig zu schützen und mit digitalen Mitteln das „Deqing Freshwater Pear Mussels Composite Fishery System" zu fördern, um es nicht nur zu schützen, sondern ihm auch neues Leben einzuhauchen.

Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung der über 800-jährigen Weisheit des chinesischen Volkes in der Perlenzucht, sondern öffnet auch ein neues Fenster für die internationale Zusammenarbeit und die integrierte Entwicklung der gesamten „Perlen +"-Industriekette in der Perlenindustrie von Deqing, wodurch die Perlen aus Jiangnan weltweit bekannt gemacht werden. Für Deqing sind der GIAHS-Titel und digitale Innovation miteinander verflochtene Wege in die Zukunft, die Tradition und Technologie verbinden und einen neuen Weg für die Wiederbelebung des landwirtschaftlichen Erbes bieten.

