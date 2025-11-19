CCTV+: Espetáculo teatral "Procurando Doolittle" estreia em Quzhou

PEQUIM, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De 15 a 16 de novembro, o grande espetáculo teatral original Procurando Doolittle, produzido em conjunto pelo Departamento de Publicidade do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês de Quzhou e pela Companhia Artística das Minas de Carvão da China, estreou em Quzhou. A peça é uma adaptação do evento histórico do Ataque Doolittle e do resgate de seus pilotos em 1942.

Em abril de 1942, o tenente-coronel James H. Doolittle liderou um vitorioso ataque aéreo a Tóquio. Originalmente, eles planejavam retornar ao campo de aviação de Quzhou. Com pouco combustível, os pilotos foram obrigados a saltar de paraquedas sobre regiões como Hangzhou, Ningbo e Quzhou, na província de Zhejiang, bem como partes da província de Jiangxi. Setenta e cinco aviadores americanos foram resgatados por soldados e civis chineses em uma operação corajosa, aclamada como um dos resgates mais milagrosos da Segunda Guerra Mundial.

Tendo como pano de fundo esse resgate corajoso, a peça narra a epopeia heroica do povo de Quzhou ao salvar os aviadores americanos, pelas perspectivas de agricultores locais bondosos, estudantes patriotas da Universidade Nacional do Sudoeste e trabalhadores civis que ajudaram a construir o campo de aviação.

Neste ano, celebra-se o 80o aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Mundial Antifascista. A estreia de Procurando Doolittle neste momento significativo serve não apenas como uma homenagem artística, mas também como um esforço vibrante para contar bem as histórias da China e promover o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre civilizações.

Após sua estreia em Quzhou, a peça será mais refinada e encenada em Pequim, Hangzhou e outras cidades, levando esse capítulo histórico a um público maior e garantindo que o legado da amizade entre os povos da China e dos Estados Unidos seja transmitido às gerações futuras.

