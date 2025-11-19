CCTV+ : première de la pièce de théâtre Searching for Doolittle à Quzhou

PÉKIN, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 15 au 16 novembre, la nouvelle production théâtrale à grande échelle Searching for Doolittle, produite conjointement par le Département de la publicité du Comité municipal du PCC de Quzhou et la Troupe artistique de la mine de charbon de Chine, a fait ses débuts à Quzhou. La pièce est adaptée de l'événement historique du raid Doolittle et du sauvetage de ses aviateurs en 1942.

En avril 1942, le lieutenant-colonel James H. Doolittle a mené une attaque aérienne réussie sur Tokyo. À l'origine, le plan de la mission prévoyait le retour à l'aérodrome de Quzhou. À court de carburant, les pilotes ont été contraints de sauter en parachute au-dessus de régions telles que Hangzhou, Ningbo et Quzhou dans la province de Zhejiang, ainsi que de certaines zones de la province de Jiangxi. Soixante-quinze aviateurs américains ont été sauvés par des soldats et des civils chinois dans un effort courageux, salué comme l'un des sauvetages les plus miraculeux de la Seconde Guerre mondiale.

Avec pour toile de fond ce sauvetage courageux, la pièce raconte l'épopée héroïque des habitants de Quzhou sauvant les aviateurs américains, à travers les points de vue de fermiers locaux au grand cœur, d'étudiants patriotes de l'Université nationale associée du Sud-Ouest et d'ouvriers civils ayant participé à la construction de l'aérodrome.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre antifasciste mondiale. En cette occasion historique, la première de Searching for Doolittle constitue non seulement un hommage artistique, mais aussi un effort vibrant pour bien raconter les histoires de la Chine et promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Après sa première à Quzhou, la pièce sera peaufinée et jouée à Pékin, Hangzhou et dans d'autres villes, afin de faire connaître ce chapitre historique à un public plus large et de veiller à ce que l'héritage de l'amitié entre les peuples chinois et américain soit transmis aux générations futures.

