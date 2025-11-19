CCTV+: Bühnenstück „Searching for Doolittle" in Quzhou uraufgeführt

PEKING, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 16. November feierte das groß angelegte Original-Bühnenstück Searching for Doolittle, das gemeinsam von der Werbeabteilung des Kommunalen Komitees der CPC Quzhou und der China Coal Mine Art Troupe produziert wurde, seine Premiere in Quzhou. Das Stück basiert auf dem historischen Ereignis des Doolittle Raid und der Rettung seiner Besatzungsmitglieder im Jahr 1942.

Im April 1942 führte Oberstleutnant James H. Doolittle einen erfolgreichen Luftangriff auf Tokio. Ursprünglich planten sie, zum Flugplatz Quzhou zurückzukehren. Da den Piloten der Treibstoff ausging, waren sie gezwungen, mit dem Fallschirm über Regionen wie Hangzhou, Ningbo und Quzhou in der Provinz Zhejiang sowie über Teilen der Provinz Jiangxi abzuspringen. Fünfundsiebzig amerikanische Flieger wurden von chinesischen Soldaten und Zivilisten in einer mutigen Aktion gerettet, die als eine der bemerkenswertesten Rettungen des Zweiten Weltkriegs gilt.

Vor dem Hintergrund dieser mutigen Rettungsaktion erzählt das Stück das heroische Epos der Menschen in Quzhou, die amerikanische Flugzeugbesatzungen retteten, aus der Perspektive gutherziger Bauern der Region, patriotischer Studierender der National Southwestern Associated University sowie ziviler Arbeitskräfte, die am Bau des Flugplatzes mitwirkten.

In diesem Jahr jährt sich der 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg. Die Premiere von Searching for Doolittle zu diesem bedeutsamen Zeitpunkt ist nicht nur eine künstlerische Hommage, sondern auch ein lebendiger Versuch, Chinas Geschichten gut zu erzählen und den Austausch sowie das gegenseitige Lernen zwischen Zivilisationen zu fördern.

Nach der Premiere in Quzhou wird das Stück weiter ausgearbeitet und anschließend in Peking, Hangzhou sowie weiteren Städten aufgeführt, um dieses historische Kapitel einem größeren Publikum zugänglich zu machen und das Vermächtnis der chinesisch-amerikanischen zivilgesellschaftlichen Freundschaft an kommende Generationen weiterzugeben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826003/IMG_4876.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2826004/IMG_4875.jpg