PEKÍN, 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Del 15 al 16 de noviembre, se estrenó en Quzhou la obra de teatro original a gran escala "En busca de Doolittle", una coproducción del Departamento de Propaganda del Comité Municipal del PCCh de Quzhou y la Compañía Artística de la Mina de Carbón de China. La obra está basada en el hecho histórico del ataque aéreo de Doolittle y el rescate de sus aviadores en 1942.

En abril de 1942, el teniente coronel James H. Doolittle lideró un exitoso ataque aéreo sobre Tokio. Originalmente, planeaban regresar al aeródromo de Quzhou. Con poco combustible, los pilotos se vieron obligados a lanzarse en paracaídas sobre regiones que incluían Hangzhou, Ningbo y Quzhou en la provincia de Zhejiang, así como partes de la provincia de Jiangxi. Setenta y cinco aviadores estadounidenses fueron rescatados por soldados y civiles chinos en un acto de valentía, considerado uno de los rescates más milagrosos de la Segunda Guerra Mundial.

Con este valiente rescate como telón de fondo, la obra narra la heroica epopeya del pueblo de Quzhou al salvar a los aviadores estadounidenses desde la perspectiva de bondadosos campesinos locales, estudiantes patriotas de la Universidad Nacional Asociada del Sudoeste y trabajadores civiles que ayudaron a construir el aeródromo.

Este año se conmemora el 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. El estreno de "En busca de Doolittle" en este momento tan significativo no solo constituye un homenaje artístico, sino también un vibrante esfuerzo por narrar con profundidad la historia de China y promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

Tras su estreno en Quzhou, la obra se perfeccionará y se representará en Pekín, Hangzhou y otras ciudades, acercando este capítulo histórico a un público más amplio y asegurando que el legado de la amistad entre los pueblos de China y Estados Unidos se transmita a las futuras generaciones.

