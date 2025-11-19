CCTV+: estreno en Quzhou de la obra teatral "En busca de Doolittle"

BEIJING, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 15 al 16 de noviembre, la obra teatral original a gran escala Searching for Doolittle (En busca de Doolittle), se estrenó en Quzhou, coproducida por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del Partido Comunista Chino (PCCh) de Quzhou y la Compañía Artística de las Minas de Carbón de China. La obra está basada en el acontecimiento histórico del ataque Doolittle y el rescate de sus pilotos en 1942.

En abril de 1942, el teniente coronel James H. Doolittle dirigió un exitoso ataque aéreo sobre Tokio. Originalmente, tenían previsto regresar al aeródromo de Quzhou. Al quedarse sin combustible, los pilotos se vieron obligados a saltar en paracaídas sobre regiones como Hangzhou, Ningbo y Quzhou, en la provincia de Zhejiang, así como sobre partes de la provincia de Jiangxi. Setenta y cinco aviadores estadounidenses fueron rescatados por soldados y civiles chinos en una valiente operación, considerada uno de los rescates más milagrosos de la Segunda Guerra Mundial.

Con el valiente rescate como contexto, la obra narra la épica heroica del pueblo de Quzhou al salvar a los aviadores estadounidenses a través de las perspectivas de los bondadosos granjeros locales, los patriotas estudiantes de la Universidad Nacional del Suroeste y los trabajadores civiles que ayudaron a construir el aeródromo.

Este año se cumple el 80.o aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial. El estreno de En busca de Doolittle en este momento tan significativo no solo sirve como homenaje artístico, sino también como un esfuerzo dinámico por contar bien las historias de China y promover los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

Tras su estreno en Quzhou, la obra se perfeccionará y se presentará en Pekín, Hangzhou y otras ciudades, para llevar este capítulo histórico a un público más amplio y garantizar que el legado de la amistad entre los pueblos de China y Estados Unidos se transmita a las generaciones futuras.

