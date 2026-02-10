CCTV+: Jinpinghu Lantern Show abre com um passeio noturno imersivo percorrendo o Lago Leste de Pingu

PEQUIM, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Ao cair da noite sobre Pinghu em 7 de fevereiro, os caminhos à beira do lago na Área Cênica do Lago Leste começaram a se encher de visitantes atraídos pela noite de abertura do Jinpinghu Lantern Show de 2026, um evento anual do Ano Novo Lunar que transforma a orla em uma paisagem repleta de luz após o anoitecer.

Às 18h30, uma formação de drones subiu no céu noturno acima do Memorial Li Shutong, um ponto de referência conhecido, sinalizando o início da noite. Momentos depois, um anúncio marcou a abertura oficial do espetáculo, e 45 instalações temáticas de lanternas — juntamente com a iluminação decorativa ao redor — foram acesas simultaneamente, projetando cores e reflexos sobre o lago e definindo o tom da temporada de festas em Pinghu.

Abrangendo cerca de 72.000 metros quadrados, a exposição deste ano está organizada em quatro zonas temáticas — entre elas, seções chamadas "Elegant Pinghu" e "Lanternas da Fortuna" — com lanternas e iluminação ambiente concebidas por uma equipe de Zigong, cidade há muito associada a essa arte. Instalações de grande escala são intercaladas com milhares de luzes menores, formando um circuito noturno que se revela gradualmente à medida que os visitantes percorrem o local, guiados tanto pelos contornos da paisagem quanto pelas próprias instalações.

Conforme destacado pelo Grupo de Investimento em Cultura e Turismo de Pinghu, a cerimônia de abertura é apenas o início de um programa mais amplo que se estenderá por todo o período do Ano Novo Lunar. Os planos incluem apresentações especiais em noites selecionadas, bem como um desfile recorrente, chamado "Saudações ao Deus da Riqueza", que percorre o local durante o feriado. Durante o Festival das Lanternas, um programa à parte, focado nas artes tradicionais — com apresentações como a música pipa no estilo Pinghu —, acrescentará uma nova dimensão à experiência noturna.

Em conjunto, esses elementos transformam o Jinpinghu Lantern Show em algo além de um simples espetáculo noturno. Ao longo das celebrações de Ano Novo, os caminhos à beira do lago se transformam em locais para caminhadas tranquilas, encontros fortuitos com música e apresentações, e momentos de pausa sob a luz de lanternas, enquanto Pinghu marca a estação por meio de uma mistura de paisagem, artesanato e costumes ancestrais.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2890394/Q.mp4

FONTE CCTV+